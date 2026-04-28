Lífið

Fögnuðu fjöru­tíu árum Krýsu­víkur­samtakanna

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Einar Örn Benediktsson, Elías Guðmundsson, Lárus Welding og Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra létu sig ekki vanta.
Margt var um manninn í fjörutíu ára afmælisveislu Krýsuvíkursamtakanna á sumardaginn fyrsta í Hafnarborg í Hafnarfirði sem lauk svo með styrktartónleikum í Bæjarbíó. Meðal gesta var listamaðurinn Tolli sem færði samtökunum listaverk í tilefni afmælisins.

Valdimar Víðisson, bæjarstjóri Hafnarfjarðar, ávarpaði gesti og sagði Hafnfirðinga stolta af starfsemi Krýsuvíkursamtakanna og að bæjarfélagið muni áfram styðja vel við starfsemina þar. 

Anna Hildur Guðmundsdóttir formaður SÁÁ tilkynnti einnig um sexmánaða tilraunaverkefni í samstarfi við heilbrigðisráðuneytið sem tryggir skjólstæðingum Krýsuvíkur og Hlaðgerðarkots flýtiinnlögn inn á Vog. Um er að ræða tímamótasamning í íslensku meðferðarkerfi sem tryggir að veikasta fólkið í kerfinu komist í afeitrun, sem er forsenda þess að komast í meðferð í Krýsuvík.

Hjörtur Bergstað, Lárus Welding, Þorgerður Katrín, Sigmar Guðmundsson og Páll Magnússon.

Sigrún, Einar Örn og Elías Guðmundsson.

Viðreisnarliðar létu sig ekki vantar í afmælið.

Þessar þrjár voru ánægðar með afmælið.

Árni, Dagný, Rakel, Björg og Lárus.

Freyr og Sigurlaug Margrét glaðbeitt.

Karl Viðar Pétursson og Tolli sem færði samtökunum málverk.

Valdimar Víðisson og Elías Guðmundsson, forstöðumaður Krýsuvíkursamtakanna.

Pétur Ben og Krummi tóku lagið í afmælinu.

Ævar Österby og Þorgeir Ólason.

Elías og Anna Hildur, formaður SÁÁ.

Þorsteinn J. með góðum félögum.
