Margt var um manninn í fjörutíu ára afmælisveislu Krýsuvíkursamtakanna á sumardaginn fyrsta í Hafnarborg í Hafnarfirði sem lauk svo með styrktartónleikum í Bæjarbíó. Meðal gesta var listamaðurinn Tolli sem færði samtökunum listaverk í tilefni afmælisins.
Valdimar Víðisson, bæjarstjóri Hafnarfjarðar, ávarpaði gesti og sagði Hafnfirðinga stolta af starfsemi Krýsuvíkursamtakanna og að bæjarfélagið muni áfram styðja vel við starfsemina þar.
Anna Hildur Guðmundsdóttir formaður SÁÁ tilkynnti einnig um sexmánaða tilraunaverkefni í samstarfi við heilbrigðisráðuneytið sem tryggir skjólstæðingum Krýsuvíkur og Hlaðgerðarkots flýtiinnlögn inn á Vog. Um er að ræða tímamótasamning í íslensku meðferðarkerfi sem tryggir að veikasta fólkið í kerfinu komist í afeitrun, sem er forsenda þess að komast í meðferð í Krýsuvík.
