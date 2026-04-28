Hljómsveitin Sigur Rós mun koma fram á aldarafmælishátíð David Attenborough í Royal Albert Hall í London þann 8. maí næstkomandi, á afmælisdegi Attenborough.
Afmælishátíðinni, sem ber nafnið Hundrað ár á plánetunni jörð, verður sjónvarpað á breska ríkisútvarpinu, sem greinir frá dagskrá hátíðarinnar.
Samferðamenn Attenborough munu flytja erindi auk þess sem tónlist úr heimildarmyndum- og þáttum Attenborough verður flutt. Sigur Rós mun flytja lagið Hoppípolla, sem heyrðist í tengslum við kynningar á þáttunum Planet Earth II.
Dan Smith, söngvari hljómsveitarinnar Bastille, mun sömuleiðis flytja lagið Pompeii, sem heyrðist í sömu þáttum.
Þá spilar sinfóníuhljómsveit BBC ýmis tónbrot úr heimildarþáttunum hans sem áhorfendur ættu að kannast við.
Kirsty Young, stjórnandi afmælishátíðarinnar, segir við BBC hátíðina það minnsta sem þjóðin geti gert fyrir hann á aldarafmælinu.
„David hefur helgað líf sitt því verkefni að sýna okkur öll heimsins undir,“ segir hún við miðilinn.