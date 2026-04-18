Sama kona á­reitt í sturtuklefa Sund­hallarinnar í tví­gang

Tómas Arnar Þorláksson skrifar
Hádegisfréttir verða lesnar á Bylgjunni klukkan tólf.
Hádegisfréttir verða lesnar á Bylgjunni klukkan tólf.

Auður Örlygsdóttir var sextán ára þegar hún lendir í því að fullorðinn maður gengur inn á hana nakta í útiklefa kvenna í Sundhöll Reykjavíkur fyrir tveimur árum. Maðurinn hlýddi ekki skipunum Auðar um að yfirgefa klefan og var þar í um fimm mínútur á meðan hann strauk á sér kynfærin. 

Á mánudaginn, tveimur árum eftir fyrra atvikið, lendir hún í því að gengið er inn á hana aftur í inniklefa Sundhallar Reykjavíkur.

Við heyrum frá henni og forstöðumanni Sundhallarinnar sem harmar atvikin. Verkferlar verði endurskoðaðir.

Við tökum einnig stöðuna við Hormússund en Íransher hefur lokað sundinu á nýjan leik til að mótmæla herkví Bandaríkjahers. Skotið hefur verið á flutningaskip.

Við heyrum einnig frá formanni Læknafélags Íslands en tólf formenn fag- og stéttarfélaga taka höndum saman til að mótmæla uppsögnum trúnaðarmanna. Þetta kemur í kjölfar uppsagnar Ragnars Freys Ingavarssonar, formanns Læknafélags Reykjavíkur, sem hefur vakið ugg víða. 

Í sportinu hitum við upp fyrir viðureign íslenska kvennalandsliðsins sem mætir Englandi síðar í dag. 

