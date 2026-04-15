Bæjarstjóraefni D-listans í Hveragerði í komandi sveitarstjórnarkosningar verður Ingimar Guðmundsson. Þetta kemur fram í tilkynningu.
Þar kemur fram að Ingimar sé 32 ára Hvergerðingur sem starfi sem sérfræðingur hjá Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Ingimar er fæddur og uppalinn í Hveragerði og býr þar í dag ásamt eiginkonu sinni og þremur börnum.
Segir í tilkynningunni að Ingimar hafi á undanförnum árum öðlast víðtæka reynslu af málefnum sveitarfélaga, bæði í gegnum starf sitt hjá Sambandi Íslenskra sveitarfélaga og sem forstöðumaður frístundamála í Hveragerði. Þar hafi hann leitt uppbyggingu sem vakti athygli á landsvísu og var starfsemin meðal annars tilnefnd til íslensku menntaverðlaunanna. Í starfi sínu hafi Ingimar unnið náið með sveitarfélögum, ráðuneytum og fagstofnunum að fjölbreyttum verkefnum sem snúa að þróun þjónustu og stjórnsýslu.
Með framboði Ingimars fáist öflug blanda af staðarþekkingu, faglegri reynslu og skýrri sýn á framtíð sveitarfélagsins. „Mér þykir einstaklega vænt um sveitarfélagið og er staðráðinn í því að láta gott af mér leiða,“ er haft eftir Ingimari, „Ég vil bæta gæði þjónustu, efla gagnsæi og tryggja að uppbygging sveitarfélagsins verði í takt við íbúa.“
„D-listinn í Hveragerði leggur áherslu á ábyrgð í ákvarðanatöku. Við viljum tryggja að sérstaða Hveragerðis fái að njóta sín til framtíðar. Við viljum að fjármunum íbúa sé vel varið. Við ætlum að tryggja að fjárfestingar og lántökur taki mið af greiðslugetu sveitarfélagsins. Við leggjum áherslu á lýðheilsu og menntun sem grunn að sterku samfélagi. Við viljum fara af stað með hönnun og uppbyggingu á leikskóla í Kambalandi. Við viljum ábyrga uppbyggingu og við viljum betri lífsgæði,“ segir í tilkynningunni.
„Fái D-listinn umboð í komandi sveitarstjórnarkosningum til að starfa í þágu bæjarbúa munum við byggja á skýrri sýn um faglega og ábyrga stjórnun sveitarfélagsins þar sem ákvarðanir eru teknar á grundvelli heildarstefnu, raunhæfra forsendna og skýrrar forgangsröðunar. Veljum ábyrgð, veljum betri lífsgæði og setjum X við D 16 maí.“