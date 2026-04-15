Lögðu hald á um tug lítra fíkni­efna

Birgir Olgeirsson skrifar
Þrír voru úrskurðaðir í gæsluvarðhald í gær vegna rannsóknar málsins til næsta þriðjudags. Tveir þeirra eru starfsmenn Eimskips.

Lögregla hald á um tug lítra af fíkniefnum í vökvaformi um borð í Dettifossi, gámaflutningaskipi Eimskips, á mánudag samkvæmt heimildum fréttastofu.

Þrír hafa verið úrskurðaðir í vikulangt gæsluvarðhald vegna rannsóknarinnar, þar á meðal tveir starfsmenn Eimskips. Tollgæslan kom einnig að aðgerðunum en lögreglan hefur varist fregna af málinu, utan tilkynningar sem var send á fjölmiðla í gær.

Ekki liggur fyrir hvaða efni fannst í sendingunni. Það eitt að um vökvaform sé að ræða segir því ekki sjálfkrafa hvað hafi verið á ferðinni né hversu mikið magn hefði mátt vinna úr efninu. Það ræðst af tegund efnis, styrkleika þess og hvernig það er unnið áfram.

Eldri mál hér á landi sýna þó að fíkniefni eða fíkniefnagrunnar í vökvaformi geta, eftir frekari vinnslu, orðið að mjög miklu magni í dreifingu. Í Saltdreifara-málinu svokallaða árið 2022 taldi lögregla að 40 lítrar af fíkniefnavökva gætu samsvarað á 170 kílóum efnis, sem gera rúm 4,2 kíló á hvern lítra.

Í því ljósi gefur tugur lítra sterka vísbendingu um að hér sé um umtalsvert mál að ræða, líkt og lögregla hefur sjálf sagt frá í tilkynningu. Hversu mikið og hvað hefði mátt vinna úr efninu ræðst þó endanlega af því hvaða efni var á ferðinni og í hvaða styrk.

