Lögregla hald á um tug lítra af fíkniefnum í vökvaformi um borð í Dettifossi, gámaflutningaskipi Eimskips, á mánudag samkvæmt heimildum fréttastofu.
Þrír hafa verið úrskurðaðir í vikulangt gæsluvarðhald vegna rannsóknarinnar, þar á meðal tveir starfsmenn Eimskips. Tollgæslan kom einnig að aðgerðunum en lögreglan hefur varist fregna af málinu, utan tilkynningar sem var send á fjölmiðla í gær.
Ekki liggur fyrir hvaða efni fannst í sendingunni. Það eitt að um vökvaform sé að ræða segir því ekki sjálfkrafa hvað hafi verið á ferðinni né hversu mikið magn hefði mátt vinna úr efninu. Það ræðst af tegund efnis, styrkleika þess og hvernig það er unnið áfram.
Eldri mál hér á landi sýna þó að fíkniefni eða fíkniefnagrunnar í vökvaformi geta, eftir frekari vinnslu, orðið að mjög miklu magni í dreifingu. Í Saltdreifara-málinu svokallaða árið 2022 taldi lögregla að 40 lítrar af fíkniefnavökva gætu samsvarað á 170 kílóum efnis, sem gera rúm 4,2 kíló á hvern lítra.Í því ljósi gefur tugur lítra sterka vísbendingu um að hér sé um umtalsvert mál að ræða, líkt og lögregla hefur sjálf sagt frá í tilkynningu. Hversu mikið og hvað hefði mátt vinna úr efninu ræðst þó endanlega af því hvaða efni var á ferðinni og í hvaða styrk.