Innlent

Eim­skip líta smyglið mjög al­var­legum augum

Birgir Olgeirsson skrifar
Lögregla var með talsverða viðveru í Sundahöfn vegna málsins á mánudag. 
Lögregla var með talsverða viðveru í Sundahöfn vegna málsins á mánudag.

Samskiptastjóri Eimskips segir að fyrirtækið líti ætlaðan innflutning á fíkniefnum um borð í Dettifossi mjög alvarlegum augum. Tveir starfsmenn félagsins eru meðal þriggja sem sæta nú gæsluvarðhaldi vegna rannsóknarinnar.

Lögregla var með talsverða viðveru í Sundahöfn á mánudag vegna rannsóknar á meintu smygli á fíkniefnum til landsins í gámi um borð í Dettifossi, gámaflutningaskipi Eimskips. Alls hafa sex verið handteknir í málinu. Þremur hefur verið sleppt úr haldi en þrír sitja áfram í gæsluvarðhaldi, þar af tveir starfsmenn Eimskips.

Verkferlar virkjaðir

Harpa Hödd Sigurðardóttir, samskiptastjóri Eimskips, segir fyrirtækið hafa fengið þær upplýsingar að tveir starfsmenn þess hafi verið færðir til skýrslutöku vegna málsins. Hún segir Eimskip líta málið mjög alvarlegum augum, harma að slíkt hafi komið upp og að ákveðnir verkferlar hafi verið virkjaðir innanhúss.

Hún segir málið nú alfarið í höndum lögreglu og að Eimskip aðstoði hana eftir óskum. Harpa bendir einnig á að Eimskip geri kröfu um hreint sakavottorð við ráðningar og gangi úr skugga um það í ráðningarferli.

Dettifoss sigldi samkvæmt áætlun

Að hennar sögn fór lögregla um borð í Dettifoss á mánudag, en aðgerðirnar höfðu ekki áhrif á siglingaáætlun skipsins. Dettifoss fór því úr höfn samkvæmt áætlun.

Lögregla sendi frá sér tilkynningu í gær þar sem fram kom að rannsóknin varðaði innflutning á verulegu magni sterkra fíkniefna. Hún hefur að öðru leyti lítið viljað segja um málið, en heimildir fréttastofu herma að um sé að ræða fíkniefni í vökvaformi. Ekki liggur þó fyrir hvaða efni um ræðir né í hvaða magni.

Í gær var jafnframt ráðist í húsleit á heimili eins þeirra sem sæta gæsluvarðhaldi. Samkvæmt heimildum fréttastofu var þar lagt hald á fjölda muna.

Lögreglumál Eimskip

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið