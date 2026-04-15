Eimskip líta smyglið mjög alvarlegum augum Birgir Olgeirsson skrifar 15. apríl 2026 12:07 Lögregla var með talsverða viðveru í Sundahöfn vegna málsins á mánudag. Vísir/Vilhelm Samskiptastjóri Eimskips segir að fyrirtækið líti ætlaðan innflutning á fíkniefnum um borð í Dettifossi mjög alvarlegum augum. Tveir starfsmenn félagsins eru meðal þriggja sem sæta nú gæsluvarðhaldi vegna rannsóknarinnar. Lögregla var með talsverða viðveru í Sundahöfn á mánudag vegna rannsóknar á meintu smygli á fíkniefnum til landsins í gámi um borð í Dettifossi, gámaflutningaskipi Eimskips. Alls hafa sex verið handteknir í málinu. Þremur hefur verið sleppt úr haldi en þrír sitja áfram í gæsluvarðhaldi, þar af tveir starfsmenn Eimskips. Verkferlar virkjaðir Harpa Hödd Sigurðardóttir, samskiptastjóri Eimskips, segir fyrirtækið hafa fengið þær upplýsingar að tveir starfsmenn þess hafi verið færðir til skýrslutöku vegna málsins. Hún segir Eimskip líta málið mjög alvarlegum augum, harma að slíkt hafi komið upp og að ákveðnir verkferlar hafi verið virkjaðir innanhúss. Hún segir málið nú alfarið í höndum lögreglu og að Eimskip aðstoði hana eftir óskum. Harpa bendir einnig á að Eimskip geri kröfu um hreint sakavottorð við ráðningar og gangi úr skugga um það í ráðningarferli. Dettifoss sigldi samkvæmt áætlun Að hennar sögn fór lögregla um borð í Dettifoss á mánudag, en aðgerðirnar höfðu ekki áhrif á siglingaáætlun skipsins. Dettifoss fór því úr höfn samkvæmt áætlun. Lögregla sendi frá sér tilkynningu í gær þar sem fram kom að rannsóknin varðaði innflutning á verulegu magni sterkra fíkniefna. Hún hefur að öðru leyti lítið viljað segja um málið, en heimildir fréttastofu herma að um sé að ræða fíkniefni í vökvaformi. Ekki liggur þó fyrir hvaða efni um ræðir né í hvaða magni. Í gær var jafnframt ráðist í húsleit á heimili eins þeirra sem sæta gæsluvarðhaldi. Samkvæmt heimildum fréttastofu var þar lagt hald á fjölda muna. Tveir handteknu starfsmenn Eimskipa Tveir starfsmenn Eimskipa sæta gæsluvarðhaldi grunaðir um aðild að smygli á verulegu magni af sterkum fíkniefnum til landsins. Samkvæmt heimildum fréttastofu er um að ræða fíkniefni í vökvaformi. Húsleit var framkvæmd á heimili þriðja manns sem var úrskurðaður í vikulangt gæsluvarðhald í dag. 14. apríl 2026 19:17