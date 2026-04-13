Mesta áskorunin að greinast með hryggskekkju Magnús Jochum Pálsson skrifar 13. apríl 2026 12:00 Dagbjört Fjóla er nemandi við Borgó, ballettkennari við Balletskóla Eddu Scheving og keppandi í Ungfrú Íslandi í ár. „Mesta áskorunin sem ég hef þurft að takast á við er að greinast með hryggskekkju þegar ég var fimmtán ára. Ég hef komið mér í gegnum það með því að halda áfram með lífið þrátt fyrir að það sé aðeins erfiðara og hugsað jákvætt í stað þess að vorkenna sjálfri mér,“ segir Dagbjört Fjóla Elísdóttir sem keppir í Ungfrú Ísland 2026. Fegurðarsamkeppnin Ungfrú Ísland verður haldin í ellefta skiptið þann 22. apríl næstkomandi og fer fram í Gamla bíói þar sem Eva Ruza verður kynnir. Keppendur eru tuttugu talsins og etja kappi um að verða fulltrúi Íslands í Ungfrú alheimi sem fer fram í Puerto Rico í lok árs. Lífið á Vísi ræðir við stúlkurnar sem keppast um titilinn Ungfrú Ísland í ár og fær að kynnast þeim aðeins betur. Ungfrú Ísland verður í beinni útsendingu þann 22. apríl í sjónvarpi Vísis. Æft ballet frá fimm ára aldri Dagbjört Fjóla Elísdóttir er átján ára nemandi við félags- og hugvísindabraut í Borgarholtsskóla sem vinnur hjá Ginu Tricot og kennir ballett í ballettskóla Eddu Scheving. Hvað kæmi fólki mest á óvart að vita um þig? „Ég hef æft ballett síðan ég var fimm ára gömul.“ Dagbjört Fjóla er Ungfrú Kirkjufell.Arnór Trausti Hvað hefur mótað þig mest? „Það sem hefur mótað mig mest er hryggskekkja mín. Ég greindist frekar seint og ekki mikið hægt að gera en þetta breytti lífi mínu á þann hátt að ég þurfti að hætta að gera suma hluti sem mér þóttu skemmtilegir, og læra aftur á líkamann minn.“ Hver er þinn mesti ókostur? „Minn helsti ókostur er að ég get verið með mjög mikla fullkomnunaráráttu.“ Hver er fyrirmynd þín í lífinu (sem er ekki ættingi þinn)? „Vigdís Finnbogadóttir vegna þess að hún var fyrst kvenna til að verða forseti í heiminum.“ Hver er þín mesta gæfa í lífinu? „Mesta gæfan mín í lífinu er fjölskyldan mín og fólkið sem stendur mér næst.“ Neyðarlegast að detta á stóra sviðinu „Mesta áskorunin sem ég hef þurft að takast á við er að greinast með hryggskekkju þegar ég var fimmtán ára. Ég hef komið mér í gegnum það með því að halda áfram með lífið þrátt fyrir að það sé aðeins erfiðara og hugsað jákvætt í stað þess að vorkenna sjálfri mér,“ segir Dagbjört um sína stærstu áskorun. Hvernig tekstu á við stress og álag? „Ég tekst á við stress og álag með hreyfingu og gera það eitthvað sem lætur mér líða vel hvort sem það er að horfa á uppáhalds þættina mína eða eyða tíma með vinkonum.“ Dagbjört hefur æft ballet frá fimm ára aldri. Besta heilræði sem þú hefur fengið? „Komdu fram við aðra eins og þú vilt að aðrir komi fram við þig.“ Neyðarlegasta atvik sem þú hefur lent í? „Dett á sviði á ballettsýningu á stóra sviðinu í Borgarleikhúsinu. Hverju ertu stoltust af? „Ég er stoltust af að vera á þeim stað í lífinu sem ég er á í dag.“ Yrsa í miklu uppáhaldi „Minn helsti ótti er að nýta ekki tímann minn nægilega vel í allt það skemmtilega sem mig langar að gera í lífinu,“ segir Dagbjört um það sem hún óttast mest. Býrðu yfir einhverjum leyndum hæfileika? „Ég hef ekki fundið minn leynda hæfileika ennþá.“ Hvað finnst þér heillandi í fari fólks? „Þegar fólk er sjálfsöruggt en ekki gott með sig.“ En óheillandi? „Þegar fólk kemur illa fram við aðra og finnst það vera betra en allir aðrir.“ Dagbjört er Ungfrú Kirkjufell. Hvar sérðu þig eftir tíu ár? „Eftir tíu ár vil ég vera búinn með eða í háskóla.“ Ef þú fengir milljarð til umráða, hvað myndirðu gera við peningana? „Ég myndi gefa part af peningnum í góðgerðarmál sem ég myndi velja á þeim tímapunkti í lífinu. Síðan myndi ég hjálpa fjölskyldumeðlimum og setja svo rest á reikning og geyma til að eiga.“ Hver er uppáhaldsbókin þín? „Ég á ekki neina uppáhalds bók en bækurnar eftir Yrsu Sigurðardóttur eru í miklu uppáhaldi.“ Samfélagsmiðlar stærsta áskorunin „Ég hef fylgst með þessari keppni síðan ég var lítil, ákvað síðan að taka þátt í Ungfrú Ísland Teen og fannst það svo ótrúlega skemmtilegt þannig ég ákvað að taka þátt aftur,“ segir Dagbjört um það sem vakti áhuga hennar á Ungfrú Íslandi. Hvaða samfélagslega málefni brennur þú fyrir? „Ég brenn fyrir jafnrétti og því að allir ættu að hafi sömu tækifæri í lífinu.“ Hvaða kosti þarf Ungfrú Ísland að búa yfir? „Ungfrú Ísland þarf að vera hjálpsöm, góð, dugleg og tilbúin að hjálpa til og takast á við alls kyns verkefni sem koma upp í ferlinu.“ Dagbjört keppti, eins og margar aðrar stúlkur, í táningsútgáfunni af Ungfrú Íslandi í fyrra. Af hverju sækist þú eftir því að vera næsta Ungfrú Ísland? „Ég sækist eftir því að verða næsta Ungfrú Ísland vegna þess að ég vil vera góð fyrirmynd fyrir ungar stelpur og krakka yfir höfuð.“ Hvað greinir þig frá öðrum keppendum? „Ég er mjög dugleg og hef þurft að upplifa margar áskoranir í mínu lífi sem hafa styrkt mig.“ Hvert er stærsta áskorunin sem þín kynslóð stendur frammi fyrir? „Að mínu mati er helsta áskorunin sem mín kynslóð stendur fyrir samfélagsmiðlar. Það er margt inni á samfélagsmiðlum sem er ekki rétt og það gleymist að við megum ekki trúa öllu sem við sjáum á samfélagsmiðlum.“ Hvað viltu segja við þá sem hafa neikvæða skoðun á fegurðarsamkeppnum? „Ég vil segja við þá sem hafa neikvæð skoðun á keppnum eins og Ungfrú ísland að kynna sér málefni keppninar. Þessi keppni hefur breyst töluvert síðustu ár og snýst svo miklu meira um hver manneskjan er heldur en útlit, enda eru allir fallegir á sinn hátt. Ég vil einnig benda á hversu mikilvægt það er að dæma ekki það sem aðrir gera svo lengi sem það skaðar ekki aðra, við erum öll misjöfn og brennum fyrir mismunandi hluti."