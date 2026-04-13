Lífið

Stjörnulífið: Helen og Ruben ást­fangin á Ítalíu

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Fyrirsætan Helen Óttars og tónlistarmaðurinn Ruben Pollock nutu sín á Ítalíu.
Fyrirsætan Helen Óttars og tónlistarmaðurinn Ruben Pollock nutu sín á Ítalíu. Instagram

Glamúr, gleði, árshátíðir og fjör einkenndu síðastliðna viku á klakanum og samfélagsmiðlar fylltust af glæsilegum myndum frá stjörnum landsins í fjöri. Sömuleiðis sóttu sumar þeirra í suðrænar slóðir og tóku forskot á sumarið.

Ástfangin á Ítalíu

Ofurfyrirsætan Helen Óttarsdóttir og tónlistarmaðurinn og Kaleo gítarleikarinn Ruben Pollock nutu sín á Ítalíu og Helen birti fallega myndaseríu frá því. Hún er ein af vinsælustu fyrirsætum landsins og hefur sömuleiðis gert það gott út í heimi. Samhliða því að spila með einni vinsælustu hljómsveit Íslandssögunnar hefur Ruben verið að gefa út sólóefni. 

Laufey og Hudson Williams

Stórstjarnan Laufey Lín gefur út tónlistarmyndband við lagið Madwoman síðar í dag en með henni í myndbandinu er einn heitasti leikarinn í dag Hudson Williams, sem fer með aðalhlutverk í þáttunum Heated Rivalry. 

Sömuleiðis fara stjörnurnar Lola Tung, Alysa Liu og Megan Skiendiel með hlutverk í myndbandinu en Laufeyju var einmitt ruglað við þá síðastnefndu á Golden Globe hátíðinni í janúar.

Á hestbaki á Gísla Marteini

Raunveruleikastjarnan og útvarpsstjórnandinn Patrekur Jaime var gestur hjá Gísla Marteini og skellti sér á hestbak á honum.

Glæsileg í gulli

Sálfræðineminn og ofurpæjan Telma Fanney fór í 34 ára skvísuafmæli hjá Töru Sif og glitraði í gylltum síðkjól. 

„I'm that bitch“

Tónlistarkonan Tatjana Dís úr hljómsveitinni ex.girls birti töff mynd í öllu bleiku.

Afmælisgyðja í rauðu

Fasteignasalinn, þjálfarinn og áhrifavaldurinn Tara Sif fagnaði afmæli sínu um helgina og skein skært í rauðum dívu-kjól.

Kolfreyja og Jóhann í Kaupmannahöfn

Tónlistarfólkið Kolfreyja og Jóhann Kristófer, betur þekkt sem Alaska og Joey Christ, tróðu upp í Kaupmannahöfn og voru að gefa út nýtt lag saman sem heitir Bing Bang Baby.

„Hungraður, ungur, brjálaður Víkingur“

Áhrifavaldurinn og einkaþjálfarinn Gummi Emil er byrjaður að undirbúa sig fyrir Íslandsmót í vaxtarækt. 

Með 200 þúsund fylgjendur

Áhrifavaldurinn Birta Hlín er búsett í Kaupmannahöfn og hefur slegið í gegn í heimi samfélagsmiðla. Hún er stödd á ferðalagi í Cape Town sem hún segir skemmtilegt.

Denim-drottning í London

Fyrirsætan Tinna Bergs fagnaði páskum með huggulegum göngutúr með barni sínu í London en hún hefur verið búsett þar lengi og gert það gott í fyrirsætustörfum.

Elskar Bahamas

Áhrifavaldurinn Sigurlaug Birna nýtur sín í botn í Bahamaeyjum með sínum heittelskaða Ólafi Jóhanni og vinum.

Afmælisgellur

Ofurpæjurnar og tískudrottningarnar Ester Gunnleifs og Júlía Guðný héldu upp á afmæli um helgina. 

Brúðkaupsferð í Víetnam

Lögmaðurinn Diljá Helgadóttir naut sín í Víetnam í brúðkaupsferð með ástinni sinni Snæbirni Vali.

Hún er búsett í London og ræddi við Vísi um lífið úti síðastliðið haust.

22 ára

Fyrirsætan og fyrrum Ungfrú Ísland Hrafnhildur Haraldsdóttir fagnaði 22 ára afmæli í síðustu viku í faðmi hundsins síns.

Tryllti lýðinn á Ísafirði

Plötusnúðurinn Eva Mey tróð upp á Aldrei fór ég suður og skemmti sér gríðarlega vel. 

Sat fyrir

Fótboltakappinn og fyrirsætan Birnir Ingason sat fyrir hjá tískuversluninni Andrá og markaðsmeistarinn Sigríður Margrét tók myndir. 

Vestfjarðaskvís

Sigríður Margrét, áhrifavaldur, ljósmyndari og markaðsskvísa, birti fallegar myndir frá Vestfjörðum.

Gusugæjar

Þáttastjórnandinn Björn Bragi fór í gusu með góðu vinunum Jóni Jónssyni, Grétari Ali og Hilmari Guðjónssyni.

New York dama

Tískudrottningin Anna María fór í flottan kvöldverð í New York. 

