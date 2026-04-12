Lífið

Neyðarlegast að handleggsbrjóta vin­konu á sviði

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Emma Guðrún Davíðsdóttir keppir í Ungfrú Ísland í ár en hún hefur áður keppt í táningsútgáfu keppninnar.

Fegurðarsamkeppnin Ungfrú Ísland verður haldin í ellefta skiptið þann 22. apríl næstkomandi og fer fram í Gamla bíói þar sem Eva Ruza verður kynnir. Keppendur eru tuttugu talsins og etja kappi um að verða fulltrúi Íslands í Ungfrú alheimi sem fer fram í Puerto Rico í lok árs.

Lífið á Vísi ræðir við stúlkurnar sem keppast um titilinn Ungfrú Ísland í ár og fær að kynnast þeim aðeins betur. Ungfrú Ísland verður í beinni útsendingu þann 22. apríl í sjónvarpi Vísis.

Áhugi og kurteisi heillandi

Emma Guðrún Davíðsdóttir er átján ára nemandi við Fjölbrautaskólann í Breiðholti sem vinnur hjá Te og Kaffi og keppir í Ungfrú Ísland í ár sem Ungfrú Kvígindisfjörður. 

Hvað kæmi fólki mest á óvart að vita um þig? 

„Ég átti heima á Akureyri þegar ég var yngri í nokkur ár.“

Emma er Ungfrú Kvígindisfjörður.Arnór Trausti

Hver er þinn mesti ókostur? 

„Minn helsti ókostur (getur einnig verið kostur í mörgum aðstæðum) er að ég get verið þrjósk.“

Hver er fyrirmynd þín í lífinu (sem er ekki ættingi þinn)? 

„Vigdís Finnbogadóttir.“

Hvað hefur mótað þig mest? 

„Reynslan. Ef þú dettur, þá stendurðu aftur upp og verður sterkari.“

Hvað finnst þér heillandi í fari fólks?

„Þegar það sýnir þér áhuga og kurteisi.“

En óheillandi?

„Óvirðing.“

Bílslysið stærsta áskorunin

„Ég lenti í bílslysi og missti mikinn mátt í líkamanum. Eftir það leið mér ekki vel andlega. En á hverjum degi reyndi ég mitt besta, bar höfuðið hátt og reif mig í gegnum þetta,“ segir Emma um stærstu áskorunina sem hún hefur þurft að takast á við.

Emma er stolt af því að vera íslensk kona.

Hver er þín mesta gæfa í lífinu? 

„Fyrir utan að eiga góða fjölskyldu, þá eru það vinkonur mínar.“

Hvernig tekstu á við stress og álag? 

„Að halda áfram með höfuðið hátt og taka eitt í einu. Þá verður þetta ekkert mál.“

Besta heilræði sem þú hefur fengið? 

„Að koma fram við aðra eins og þú vilt að aðrir komi fram við þig.“

Hvar sérðu þig eftir tíu ár?

„Orðin móðir, búin að eignast eiginmann og vonandi búin að eignast fallegt hús.“

Steig óvart á hönd vinkonunnar

„Árið 2023 keppti ég í Skrekk og í enda atriðisins steig ég óvart á höndina á bestu vinkonu minni og handleggsbraut hana,“ segir Emma um neyðarlegasta atvik sem hún hefur lent í.

Hverju ertu stoltust af?

„Að vera íslensk kona.“

Emma býr ekki neinum leyndum hæfileikum að eigin sögn.

Býrðu yfir einhverjum leyndum hæfileika? 

„Nei, því miður.“

Hver er frægasti einstaklingur sem þú hefur hitt? 

„Ég man það ekki.“

Ef þú fengir milljarð til umráða, hvað myndirðu gera við peningana? 

„Setja þá í sparnað fyrir framtíðina.“

Hver er uppáhalds bókin þín? 

The Housemaid eftir Freidu McFadden.“

Hver er þinn helsti ótti?

„Nálar (sprautur).“

Brennur fyrir umferðaröryggi

Hvað var það sem vakti áhuga þinn á keppninni? 

„Að geta látið gott af mér leiða, kynnast nýjum glæsilegum stelpum og stíga út fyrir þægindarammann.“

Hvaða samfélagslega málefni brennur þú fyrir? 

„Umferðaröryggi.“

Emma keppti í táningsútgáfu Ungfrúr Ísland í fyrra.

Hvaða kosti þarf Ungfrú Ísland að búa yfir? 

„Hún þarf að vera jákvæð, eftirminnileg og svo lengi mætti telja.“

Af hverju sækist þú eftir því að vera næsta Ungfrú Ísland? 

„Þegar ég var yngri var ég gagnrýnd fyrir útlit mitt og það gekk á í mörg ár. Mig langar að sýna yngri krökkum að sama hvað aðrir segja, þá byrjar fegurðin innra með þér. Sem keppandi í Ungfrú Ísland finnst mér það vera mitt verkefni að hvetja þau yngri.“

Hvað greinir þig frá öðrum keppendum? 

„Við erum allar einstakar á okkar hátt og reynum ekki að bera okkur saman.“

Hver er stærsta áskorunin sem þín kynslóð stendur frammi fyrir? 

„Samfélagsmiðlar eru ein af mörgum áskorunum, þar sem samanburður er mikill. Þú sérð stöðugt „fullkomið“ líf hjá öðrum og fólk ber sig saman við óraunhæfar myndir.

Hvað viltu segja við þá sem hafa neikvæða skoðun á fegurðarsamkeppnum? 

„Allir eiga rétt á sínum skoðunum. Meirihluti þessa fólks hefur sjálft ekki tekið þátt í fegurðarsamkeppni og dæmir því eingöngu út frá því sem það sér á miðlum, sem er að vissu leyti eðlilegt.“

