Lögreglan á Austurlandi stöðvaði hóp erlendra ferðamanna á leið hans til Egilsstaða í gær. Hópnum var ætlað að hafa farið ránshendi um verslunina Freysnes í Skaftafelli en eigandi verslunarinnar sagðist í samtali við Vísi telja að fólkið hafi verið þaulvant. Nú leikur vafi á því hvort hópurinn hafi stolið nokkru úr versluninni.
Fréttirnar um stuldinn í Skaftafelli hafi borist eins og eldur um sinu austur um land og hafi margir tekið sig til og deilt myndum af bílnúmerum og bifreiðum hópsins. Austurfrétt hefur greint frá því að við Lögreglan á Austurlandi telji ferðamennina saklausa af þeim sökum sem bornar hafi verið á þá.
Myndbandsupptökur úr versluninni hafi verið yfirfarnar af Lögreglunni á Austurlandi, sem hafi að lokum talið ekkert vafasamt vera á upptökunni og þannig gæfi ekkert til kynna að stuldur hafi átt sér stað.
Ferðamennirnir hafi verið á flakki um Austurland og lögreglan í fjórðungnum hafi verið meðvituð um komu þeirra og hún stöðvað hópinn á leið hans til Egilstaða. Vísir hefur ekki fengið þetta staðfest af Lögreglunni á Austurlandi.
Freysnes er í umdæmi Lögreglunnar á Suðurlandi en Þorsteinn M. Kristinsson, aðalvarðstjóri hjá lögreglunni á Suðurlandi, segir í samtali við Vísi að máið sé enn í skoðun og ekki fullafgreitt.