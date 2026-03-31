Strætó á sunnudagsáætlun um páskana

Strætó verður ekið samkvæmt sunnudagsáætlun alla rauða daga um páskana á höfuðborgarsvæðinu og á landsbyggðinni. Næturstrætó gengur eins og vanalega páskahelgina.
Leiðir 63, 64, 65 og 81 miða akstur við skóladagatal og verða því ekki í akstri yfir páskana frá 30. mars til 6. apríl.
Á Austfjörðum verður enginn akstur rauða daga á þessum leiðum: 91, 92, 93 og 96. Leið 94 mun aka skv. föstudagsáætlun föstudaginn langa og skv. mánudagsáætlun annan í páskum en enginn akstur er á skrídag og páskadag.
Í Reykjanesbæ verður enginn akstur innanbæjarvagna yfir páskadaga og á Akureyri verður enginn akstur nema á leið A6 á Skírdag 2. apríl og annan í páskum 6. apríl, þá verður ekið samkvæmt sunnudagsáætlun.