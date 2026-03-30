Hera verður ástkona JFK Magnús Jochum Pálsson skrifar 30. mars 2026 13:04 Hera Hilmarsdóttir mun leika Ingu Arvad í þáttunum Kennedy. Íslenska leikkonan Hera Hilmarsdóttir mun leika Ingu Arvad, danskan blaðamann sem átti í ástarsambandi með JFK, í nýrri þáttaröð um uppgang Kennedy-fjölskyldunnar á síðustu öld og hvernig John F. Kennedy komst úr skugga eldri bróður síns. Þáttaröðin mun heita Kennedy, samanstendur af átta þáttum og verður sýnd á Netflix. Danski leikstjórinn Thomas Vinterberg, sem er þekktastur fyrir að leikstýra Druk (2020), Jagten (2012) og Festen (1998), er leikstjóri og yfirframleiðandi seríunnar. Þættirnir byggja á ævisögunni JFK: Coming of Age in the American Century, 1917-1956 eftir Fredrik Logevall þar sem ævi Bandaríkjaforsetans er rakin frá uppvaxtarárum hans og fram að mislukkuðu varaforsetaframboði árið 1956. Þættirnir fjalla um ástir, deilur og harmleiki innan Kennedy-fjölskyldunnar og hvernig hjónin Joseph og Rose Kennedy klifu upp metorðastigann á fjórða áratugnum. Fasbender verður Joseph Kennedy eldri. Þýsk-írski leikarinn Michael Fassbender leikur Joseph P. Kennedy eldri og hin norður-írska Laura Donnelly leikur Rose Kennedy. Bræðurnir Joe Kennedy og Jack Kennedy eru svo leiknir af hinum minna þekktari Nick Robinson og Joshuah Melnick. Með önnur hlutverk í þáttunum fara Imogen Poots, Wyatt Russell, Patrick Fischler, Eddie Marsan og Hera Hilmarsdóttir. Hera leikur einn áhugaverðasta karakter þáttanna, dansk-bandaríska blaðamanninn Ingu Arvad sem kynntist JFK í byrjun fimmta áratugarins, átti í stuttu ástarsambandi með honum og var grunuð um að vera njósnari fyrir Þjóðverja. John F. Kennedy, nýkjörinn Bandaríkjaforseti, með fjölskyldu sinni heima hjá föður sínum.Getty Einn fárra Skandínava sem tók viðtal við Hitler Inga Marie Arvad Petersen fæddist 6. október 1913 í Kaupmannahöfn, lærði blaðamennsku við Columbia-háskóla í New York og flutti svo til Washington D.C. þar sem hún hjá Washington Times-Herald. Inga kynntist þar John F. Kennedy, þá ungum manni sem vann hjá bandaríska sjóhernum, gegnum systur hans Kathleen, sem vann við sama blað. Inga Arvad var valin Ungfrú Danmörk árið 1931.Getty Inga hafði nokkrum árum fyrr farið sem sjálfstæður blaðamaður til Þýskalands árið 1935 og skúbbað því að Hermann Göring væri að fara að giftast leikkonunni Emmy Sonnemann. Í kjölfarið fékk hún boð í brúðkaup þeirra og reddaði þar viðtali við Hitler gegnum Goebbels. Arvad var ein af fáum Skandínövum sem tók viðtal við Hitler, ræddi nokkrum sinnum við leiðtogann og var síðan gestur hans á Ólympíuleikunum 1936. Í seinni heimsstyrjöldinni var Arvad grunuð um vera nasisti og njósnari fyrir Þjóðverja en var metin saklaus eftir rannsókn Alríkislögreglunnar. Rannsóknin leiddi þó til þess að Kennedy var færður til í starfi og settur í skrifstofustarf í Suður-Karólínu. Inga varð bandarískur ríkisborgari 1945, vann sem handritshöfundur fyrir MGM og slúðurdálkahöfundur í Hollywood, giftist bandaríska vestraleikaranum Tim McCoy og eignaðist með honum tvo syni. Arvad lést árið 1973 úr krabbameini, aðeins sextíu ára gömul. Bíó og sjónvarp Bandaríkin Danmörk Seinni heimsstyrjöldin Þýskaland Hollywood 