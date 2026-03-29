Flugfólkið hjá Atlanta flakkar um allan heim Kristján Már Unnarsson skrifar 29. mars 2026 07:47 Einar Sebastian Ólafsson er yfirflugþjónn um borð í flugvélum Air Atlanta. Hér er hann í viðtali á sundlaugarbakka í starfsmannaþorpi Atlanta í borginni Jedda í Sádi-Arabíu. Sjálfur býr hann í Buenos Aires, höfuðborg Argentínu. Egill Aðalsteinsson „Íslendingar vita kannski ekki mikið um Atlanta. Þeir eru svo ósýnilegir í íslensku viðskiptalífi. Þar er bara yfirbyggingin og skrifstofan. En öll starfsemin er náttúrlega annarsstaðar.“ Þetta segir Einar Sebastian Ólafsson yfirflugþjónn í þætti Flugþjóðarinnar um Atlanta-flugfélagið á Sýn+. Sjálfur hóf hann störf hjá Air Atlanta árið 1996 og ætlaði þá bara að vera í einu tímabundnu pílagrímaverkefni. Þrjátíu árum síðar starfar hann enn hjá félaginu. Air Atlanta er eitt alþjóðlegasta fyrirtæki Íslands. Forstjórinn Baldvin Már Hermannsson segir að á háannatíma starfi allt að 1.300 manns hjá félaginu. Við síðustu talningu segir hann starfsfólkið hafa verið af 54-55 mismunandi þjóðernum. Þar af séu hátt í þrjúhundruð Íslendingar. Rafn Þór Rafnsson yfirflugvirki stýrir viðhaldsstöð Air Atlanta á flugvellinum í Jedda. Sjálfur býr hann í Indónesíu.Egill Aðalsteinsson Vinnuskipulagið hjá íslenska flugfólkinu er gjarnan þannig að unnið er erlendis í þriggja vikna törn. Síðan tekur við þriggja vikna frí. Þetta fyrirkomulag þýðir að íslensku starfsmennirnir eru ekki bundnir af því að búa á Íslandi. Nokkrir hafa valið sér búsetu í öðru landi, eins og fram kemur í þessum kafla þáttarins: Það að öll jörðin skyldi verða starfsvettvangur Air Atlanta er sú stefna sem stofnandinn Arngrímur Jóhannsson markaði félaginu í upphafi. Hann taldi Ísland einfaldlega of lítið, eins og fram kemur í þessum kafla: Áskrifendur geta séð þáttinn um Atlanta-flugfélagið í heild sem og alla nítján þætti Flugþjóðarinnar á streymisveitunni Sýn+. Fá má hugmynd um umfjöllunarefni nýjustu sjö þátta í þriðju seríu í þessari kynningarstiklu: Flugþjóðin Air Atlanta Fréttir af flugi Tengdar fréttir Þegar forseti Íslands mætti á júmbó-þotu Ákvörðun Air Atlanta árið 1993 um að taka Boeing 747-þotur í rekstur þykir einhver sú djarfasta í sögu íslenskra flugmála. Júmbó-þoturnar voru á þeim tíma stærstu og dýrustu farþegaþotur heims. 1. mars 2026 07:47 Flugfólkið þurfti stöðugt að varast trúarlögregluna Þegar Air Atlanta tók að sér viðamikið pílagrímaflug fyrir Saudia-flugfélagið árið 1993 lét Þóra Guðmundsdóttir, annar stofnanda félagsins, hanna og sauma sérstaka flugfreyjabúninga. Í þættinum Flugþjóðin lýsa fyrrverandi og núverandi starfsmenn íslenskra flugfélaga því hvernig var að starfa undir vökulum augum trúarlögreglu í Sádí-Arabíu. 8. febrúar 2026 08:00 Íslensk flugáhöfn horfði á ljónaárás rétt við hótelið Flugáhöfn Air Atlanta á hringferð um Afríku upplifði það að sjá ljón tvívegis ráðast á og drepa dýr í þjóðgarði skammt frá hóteli sínu. Áhöfnin var í hvíldarstoppi í borginni Nairobi í Kenýa. 6. október 2024 07:47