Flugfólkið hjá Atlanta flakkar um allan heim

Kristján Már Unnarsson skrifar
Einar Sebastian Ólafsson er yfirflugþjónn um borð í flugvélum Air Atlanta. Hér er hann í viðtali á sundlaugarbakka í starfsmannaþorpi Atlanta í borginni Jedda í Sádi-Arabíu. Sjálfur býr hann í Buenos Aires, höfuðborg Argentínu.
Einar Sebastian Ólafsson er yfirflugþjónn um borð í flugvélum Air Atlanta. Hér er hann í viðtali á sundlaugarbakka í starfsmannaþorpi Atlanta í borginni Jedda í Sádi-Arabíu. Sjálfur býr hann í Buenos Aires, höfuðborg Argentínu. Egill Aðalsteinsson

„Íslendingar vita kannski ekki mikið um Atlanta. Þeir eru svo ósýnilegir í íslensku viðskiptalífi. Þar er bara yfirbyggingin og skrifstofan. En öll starfsemin er náttúrlega annarsstaðar.“

Þetta segir Einar Sebastian Ólafsson yfirflugþjónn í þætti Flugþjóðarinnar um Atlanta-flugfélagið á Sýn+. Sjálfur hóf hann störf hjá Air Atlanta árið 1996 og ætlaði þá bara að vera í einu tímabundnu pílagrímaverkefni. Þrjátíu árum síðar starfar hann enn hjá félaginu.

Air Atlanta er eitt alþjóðlegasta fyrirtæki Íslands. Forstjórinn Baldvin Már Hermannsson segir að á háannatíma starfi allt að 1.300 manns hjá félaginu. Við síðustu talningu segir hann starfsfólkið hafa verið af 54-55 mismunandi þjóðernum. Þar af séu hátt í þrjúhundruð Íslendingar.

Rafn Þór Rafnsson yfirflugvirki stýrir viðhaldsstöð Air Atlanta á flugvellinum í Jedda. Sjálfur býr hann í Indónesíu.

Vinnuskipulagið hjá íslenska flugfólkinu er gjarnan þannig að unnið er erlendis í þriggja vikna törn. Síðan tekur við þriggja vikna frí.

Þetta fyrirkomulag þýðir að íslensku starfsmennirnir eru ekki bundnir af því að búa á Íslandi. Nokkrir hafa valið sér búsetu í öðru landi, eins og fram kemur í þessum kafla þáttarins:

Það að öll jörðin skyldi verða starfsvettvangur Air Atlanta er sú stefna sem stofnandinn Arngrímur Jóhannsson markaði félaginu í upphafi. Hann taldi Ísland einfaldlega of lítið, eins og fram kemur í þessum kafla:

Ákvörðun Air Atlanta árið 1993 um að taka Boeing 747-þotur í rekstur þykir einhver sú djarfasta í sögu íslenskra flugmála. Júmbó-þoturnar voru á þeim tíma stærstu og dýrustu farþegaþotur heims.

Flugfólkið þurfti stöðugt að varast trúarlögregluna

Þegar Air Atlanta tók að sér viðamikið pílagrímaflug fyrir Saudia-flugfélagið árið 1993 lét Þóra Guðmundsdóttir, annar stofnanda félagsins, hanna og sauma sérstaka flugfreyjabúninga. Í þættinum Flugþjóðin lýsa fyrrverandi og núverandi starfsmenn íslenskra flugfélaga því hvernig var að starfa undir vökulum augum trúarlögreglu í Sádí-Arabíu.

