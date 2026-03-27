Útvarpsmenn FM957 fengu að prófa á eigin skinni hvernig það er að upplifa bæði túrverki og endómetríósuverki. Jóna Margrét, sem er sjálf með endó, fann lítið fyrir verkjunum meðan Guðjón Smári æpti og engdist um af sársauka.
Unnur Regína Gunnarsdóttir, kynningarstjóri Endósamtakanna, og Karen Ösp Friðriks, gjaldkeri samtakanna, kíktu í heimsókn í útvarpsþáttinn Traffíkina í vikunni og mættu með óvenjulega græju sem þær tengdu við þáttastjórnendur.
„Guðjón kemur kannski ekki í vinnuna á morgun en það verður allt í lagi, ég lofa. Hann er að fara að prófa túrverkjaherminn okkar,“ sagði Unnur Regína í upphafi þáttar.
„Ég viðurkenni að ég bjóst alveg við að þetta væri mál en ég er að fatta það núna að ég er búinn að koma mér út í vitleysu. En ég er ekkert að fara að bakka út núna,“ sagði Guðjón sem var þá kominn með fjóra tengla í kringum nárann.
Mars er alþjóðlegur mánuður tileinkaður vitundarvakningu um endómetríósu og jafnframt fagna Endósamtökin tuttugu árum í ár. Endómetríósa er ástand þar sem vefur sem líkist legslímhúð vex annars staðar í líkamanum en samtökin veita konum með endómetríósu stuðning og ráðgjöf.
„Ég er svo forvitinn því einu útskýringar sem við strákarnir fáum við endómetríósu eru að þetta séu ótrúlega miklir túrverkir. Er það málið?“
„Nei, það er ekki málið. Það er eiginlega ekki hægt að bera saman túrverki og endóverki. Ímyndaðu þér túrverki nema bara á sterum,“ sagði Unnur Regína sem leyfði Guðjóni að finna fyrir bæði túrverkjum og kröftugri endóverkjum.
Guðjón var fljótur að finna fyrir verkjunum, æpti og engdist nánast um leið. Bæði Jóna Margrét og Andri Björns fengu að prófa græjuna. Hér má sjá klippu af þeim prófa græjuna en sjón er sögu ríkari: