Kanóna frá Írlandi gestur í fyrsta hlaðvarpsþættinum Boði Logason skrifar 27. mars 2026 14:42 Grínistarnir Ari Eldjárn og Jóhann Alfreð eru sniðugir drengir og hafa heillað þjóðina með bröndurum ýmiskonar. Þeir ætla að byrja með hlaðvarp samhliða sýningum á Taskmaster á Sýn+. Vísir Ari Eldjárn og Jóhann Alfreð Kristinsson, tvíeykið sem hefur þegar unnið sér sess í hjörtum Taskmaster áhorfenda, eru að taka samstarfið á næsta stig. Þeir munu saman stýra nýju hlaðvarpi sem fylgir íslensku Taskmaster þáttunum á Sýn+. Vikulega munu þeir kafa djúpt í verkefnin, augnablikin og allt það sem gerðist á bak við tjöldin. Gestir í fyrsta þættinu eru Sigurður Þór Óskarsson, leikari, sem er einn keppanda hér heima og írski grínistinn og þáttastjórnandinn Dara O'Briain sem fór með sigur af hólmi í 14. seríu þáttaraðarinnar í Bretlandi. „Það semsagt kviknaði þessi hugmynd að vera með smá seríu til hliðar í hlaðvarpi. Við erum að gera Taskmaster í fyrsta sinn hér á Íslandi og vildum reyna að ná aðeins betur utan allt það sem er að gerast í þáttunum og svo bara um þetta konsept sem Taskmaster er. Kíkja aðeins undir gamla góða húddið," segir Jóhann Alfreð í tilkynningu. „Svo var keppendahópurinn bara svo skemmtilegur líka. Við vildum ekkert hætta með þeim. Svo þau ætla að koma til okkar eitt af öðru í spjall um þeirra veru í þáttunum og þaðan verður eflaust farið um víðan völl. Þetta á að vera kannski svipað langt og þættirnir sjálfir, svona um 40-50 mínútur hver þáttur og vera gott aukakrydd fyrir öll þau sem vilja kafa aðeins dýpra," segir Ari. Dara O'Briain er einn þekktasti grínasti Írlands. Hann er gestur í fyrsta hlaðvarpsþætti Taskmaster.Getty Í tilkynningu segir að þættirnir hafi fengið góð viðbrögð frá notendum á efnisveitunni Sýn+ og að miklar umræður hafi skapast á samfélagsmiðlum eftir hvern þátt. Hlaðvarpið eigi að vera svar við þeirri eftirspurn. „Dara O'Briain, grínisti frá Írlandi var á línunni í fyrsta þætti og sagði okkur aðeins frá sinni þátttöku úti í Bretlandi. Hann er auðvitað kanóna þar, hefur stýrt fjölda þátta og vann sína seríu sem er af mörgum aðdáendum talin ein sú skemmtilegasta sem hefur farið í loftið. Við vildum leyfa þeim aðeins að bera saman bækur, honum og Sigga, um hvernig er að keppa og taka þátt í þessu. Það var svolítið skemmtilegt hvað þeir lýstu svipaðri upplifun varðandi að vera keppandi. Ari kannast við þó nokkra sem hafa tekið þátt úti og ég geri ráð fyrir að við eigum eftir að setja okkur í samband við einhverja fleiri," segir Jóhann Alfreð. Hlaðvarpið verður aðgengilegt á Tal og öllum helstu hlaðvarpsþjónustum. Vísir er í eigu Sýnar.