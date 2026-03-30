Skaftfellsk perla fær alþjóðlega viðurkenningu Hótel Klaustur 30. mars 2026 10:30 Hótel Klaustur hefur hlotið eina virtustu viðurkenningu sem ferðaþjónstufyrirtæki geta fengið í alþjóðlegri ferðaþjónustu, í flokki Luxury Boutique hótel. Hótel Klaustur hefur hlotið alþjóðlega viðurkenningu í World Luxury Hotel Awards 2025 í flokki Luxury Boutique hótel. Verðlaunin eru ein virtasta viðurkenningin í alþjóðlegri ferðaþjónustu. Þau endurspegla framúrskarandi þjónustu, gæði aðstöðu og eftirminnilega upplifun gesta. Klaustur Restaurant hlaut einnig viðurkenningu World Luxury Hotel Awards fyrir sjálfbærni. Alþjóðleg atkvæðagreiðsla fór fram á netinu í júní til ágúst 2025 og kemur meirihluti atkvæða frá gestum og ferðamönnum sem hafa dvalið á hótelunum eða upplifað þjónustuna. Fagleg dómnefnd metur hótelin út frá faglegum viðmiðum (þjónusta, hreinlæti, umhverfisábyrgð, hönnun og heildarupplifun). Og vegur mat hennar 25% af heildareinkunn. „Það er mikill heiður fyrir okkur að fá þessa viðurkenningu, sérstaklega þar sem einhver gesta okkar, eða ferðaskrifstofa, hefur tilnefnd okkur. Hótelið er rótgróið og hefur verið í rekstri frá 1974 en fyrst og fremst er þetta viðurkenning á þeirri miklu vinnu og fjármagni sem sett var í hótelið á undanförnum áratug, en hótelið hefur farið í gegnum allsherjar endurbætur og má því segja að við erum nýtt hótel sem er byggt á traustum grunni ,“ segir Sveinn Jensson framkvæmdastjóri. Með þessum allsherjar endurbótum þá var hótelið uppfært úr þremur stjörnum yfir í fjögurra stjörnu hótel, það er því mikil viðurkenning að fá þessi verðlaun. Sveinn Jensson, framkvæmdastjóri Hótels Klausturs. Sögu hótelsins má rekja aftur til 1974 og hefur reksturinn gengið vel að sögn Sveins. Stöðugur vöxtur hafi verið eftir Eyjafjallajökulsgosið árið 2011. Ákveðinn sjarmi einkennir sögu hótelsins því segja má að Skaftfellingar hafi með sameiginlegu átaki ýtt hótelinu úr vör. „Það komu saman frumkvöðlar úr sveitinni árið 1974 og stofnuðu fyrirtækið Bæ hf. til uppbyggingar á fasteignum til hótelrekstur, en samið var við Hótel Eddu um hótelreksturinn. Árið 1993 er ákveðið að ráðast í lokakafla hóteluppbyggingarinnar og byggja 20 Deluxe herbergi, svítu og nútímalega gestamóttöku, bar og veitingastað en þetta voru framúrstefnulegar hugmyndir á þeim tíma. Vegna þess að lánsfé var takmarkað á þessum tíma hafði Jón Helgason, þáverandi stjórnarformaður, forgöngu um söfnun hlutafjár í sveitinni. Sú söfnun bar góðan árangur og voru margir reiðubúnir að leggja verkefninu til hlutafé. Niðurstaðan varð sú að hluthafar innan sveitarinnar urðu um 300. Síðan hefur kvarnast úr og nýir hluthafar komið inn en það er fólkið úr sveitinni sem ýtir þessu úr vör,“ segir Sveinn. Tína ber og villtar jurtir í sveitinni í kring Veitingastaðurinn á hótelinu, Klaustur Restaurant, hlaut einnig viðurkenningu World Luxury Hotel Awards fyrir sjálfbærni og segir Sveinn áherslu lagða á að nýta sem mest hráefni úr heimabyggð. „Við gerum það eins og mögulegt er. Við erum með aðgang að jörð hér í sveitinni þangað sem kokkurinn sækir villibráð, villtar jurtir og ber og svo ræktum við eigið grænmeti. Sækjum einnig mikið af rabarbara hjá velviljuðu fólki í hér sveitinni. Þetta gerir hótelið sérstakt og skapar persónulegt andrúmsloft sem við leggjum mikla áherslu á þegar kemur að þjónustunni, bæði í veitingasalnum og í gestamóttökunni. Hjá okkur starfar frábær matreiðslumeistari, hann Einar Björn Halldórsson og veitingastjórinn Gunnar Már Geirsson saman sjá þeir til þess að reiða fram framúrskarandi mat og veita á sama tíma persónulega þjónustu ásamt sínum teymum." Stórbrotin náttúra og stutt í Jökulsárlón Hótel Klaustur er staðsett á Kirkjubæjarklaustri, í um þriggja klukkustunda akstursfjarlægð frá Reykjavík. Staðurinn er umlukinn stórbrotinni náttúru, fjalla- og jöklasýn. Sveinn segir ferðamenn sækja Kirkjubæjarklaustur heim sérstaklega vegna náttúrunnar. „Hér allt í kring eru frábærar gönguleiðir en gestir koma hingað aðallega til að komast í tengsl við náttúruna. Í fyrrasumar opnaði hér frábær sveitagolfvöllur með tveggja jökla sýn geri aðrir betur, Mýrdalsjökull og Vatnajökull sem blasa við í öllu sínu veldi á góðviðris dögum sem eru hér flesta daga. Golfarar spila innan um hóla og hraun og hefur vellinum nú þegar verið mikið hrósað af þeim sem hafa spilað hann vegna fegurðar og gæða vallarins. Það er hestaleiga á svæðinu, fjórhjólaleiga og í gestastofu Vatnajökulsþjóðgarðs, Skaftárstofu sem er staðsett í fallegri byggingu með glæsilegri og barnvænni sýningu um náttúru svæðisins hér rétt fyrir utan Kirkjubæjarklaustur. Sundlaugin á Kirkjubæjarklaustri er einnig góður griða staður til þess að slaka á eftir ævintýri dagsins. Fjallahjólin eru einnig vinsælt sport hér og frá okkur er mjög stutt upp í Iceland Bike Farm þar sem eru mjög skemmtilegar hjólaleiðir í fjöllunum fyrir ofan og þar einnig hægt að leigja hjól ef einhver vill prófa sig áfram. Við erum ekki nema í eins og hálfs klukkutíma fjarlægð frá Jökulsárlóni og hægt að teygja sig lengra austur að Hornafirði og skoða og sækja í náttúru upplifanir og afþreyinguna þar í dagstúr. Á sumrin opnast svo fjallavegirnir sem veita aðgang að Lakagígum, Eldgjá, Langasjó og Fjallabaksleiðum Syðri og Nyrðri. Hótelið er því kjörin dvalarstaður fyrir allskonar afþreyingu,“ segir Sveinn. Spennandi tilboð verða í apríl og maí sem hægt verður að fylgjast með á heimasíðu hótelsins. Ferðaþjónusta Ferðalög Hótel á Íslandi Mest lesið „Það sést ekki á mér að ég sé að upplifa þetta“ Lífið „Dapur yfir því hvernig fór fyrir honum eftir að hann hætti í pólitíkinni“ Lífið Stjörnulífið: Sjóðheit skvísuviðvörun Lífið „Að vera ættleidd er ein stærsta gjöf sem ég og fjölskyldan mín höfum fengið“ Lífið Þórbergur og Laxness í ruslinu Lífið „Talan á vigtinni hefur sagt mér alltof mikið í gegnum tíðina“ Lífið Enn ólgar Ungfrú Ísland: „Ekkert til sem heitir ósanngjarn samningur ef þú skrifar undir hann“ Lífið Áhrifavaldurinn Clavicular handtekinn Lífið Skaftfellsk perla fær alþjóðlega viðurkenningu Lífið samstarf Söguleg stund í KR heimilinu Tónlist Fleiri fréttir Skaftfellsk perla fær alþjóðlega viðurkenningu Þessi smávægilega breyting sem kom jafnvægi á líðan Icewear leggur áherslu á strangari gæðakröfur en reglugerðir kveða á um „Ég vildi að ég hefði vitað af ykkur fyrr” ,,Þetta krem bjargaði húðinni á barninu okkar‘‘ Tannheilsa ungmenna veldur áhyggjum Góð tannhirða hefur bein áhrif á almenna heilsu líkamans Fermingarbörn virðast helst langa í raftæki og peninga Apple vörur eru fullkomin fermingargjöf Elvis heimsmeistari snýr aftur til Íslands Íslandsmeistaramót í spili alþýðunnar Ólsen ólsen Íslensk hönnun og vönduð efni skipta máli í upplifun gesta Þurrt hár og hvað er hægt að gera? Nýtt app frá Hreyfli komið í loftið Fjórar evrópskar perlur sem fullkomna vorferðina Langar þig að búa hluta árs í sólinni? Kynntu þér fasteignir á Spáni Unglingabólur eða úfið hár? Beautyklúbburinn er með lausnina Kerry Ellis og The Barricade Boys saman í Broadway Party í Hörpu Markviss húðumhirða fyrir húð sem fær bólur Unglingar þurfa ekki sýrukrem! Á fermingarkvöldi Hagkaups er farið yfir málin Nærföt og náttföt rjúka út í nýrri vefverslun Lindex Farðinn sem endurvekur þig Spilaðu golf allt árið með Evrópuferðum Stjörnukokkurinn Adam Dahlberg mætir á Lólu Öskursyngja ABBA lögin með áhorfendum Taktu þátt í konudagsleik Vísis Frá kvíða til aukins sjálfstrausts Draumaferð til Kína um páskana Hárlos eftir fæðingu, tímabundið eða varanlegt? Hvað er eiginlega málið með Mál málanna? Sjá meira