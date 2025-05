Nýju Harry, Ron og Hermione fundin

Dominic McLaughlin mun leika Harry Potter, Arabella Stanton fer með hlutverk Hermione Granger og Alastair Stout verður í hlutverki Ron Weasley. Yfir þrjátíu þúsund leikarar sóttu um hlutverkin frá því HBO opnaði fyrir umsóknir síðastliðið haust. Tökur eru fyrirhugaðar síðar í sumar.

„Eftir stórkostlega leit undir stjórn leikstjóranna Lucy Bevan og Emily Brockmann er okkur sönn ánægja að tilkynna að við höfum fundið okkar Harry, Hermione og Ron. Þessir þrír einstaklega efnilegu leikarar búa yfir ótrúlegum hæfileikum og við getum vart beðið eftir að heimurinn fái að sjá töfrana sem þau skapa saman á skjánum. Við viljum jafnframt þakka tugþúsundum barna sem tóku þátt í áheyrnarprufum – það hefur verið sannkallað ánægjuefni að uppgötva hve mikið af ungu leikaraefni er þarna úti,“ segja Francesca Gardiner, höfundur og leikstjóri, og Mark Mylod, framleiðandi og leikstjóri, í sameiginlegri yfirlýsingu sem Variety vísar til.

Daniel Radcliffe, Emma Watson og Rupert Grint léku hlutverk vinanna í bíómyndum um Harry Potter sem gerðu þau öll að alþjóðlegum stjörnum upp úr aldamótum. Nú gæti hið sama orðið uppi á teningnum fyrir McLaughlin, Stanton og Stout sem flest eru nýliðar í bransanum.

McLaughlin hefur leikið í „Grow“, væntanlegri gamanþáttaröð Sky með Nick Frost og Golda Rosheuvel í aðalhlutverkum. Stanton lék Matildu í samnefndum söngleik á West End á árunum 2023 til 2024. Þá er þetta fyrsta stóra hlutverk Stouts.

Aðrir þekktir leikarar sem fengu hlutverk í þáttunum eru John Lithgow (Conclave, The Crown) sem leikur Albus Dumbledore, Janet McTeer (Mission: Impossible – The Final Reckoning, The White Queen) sem fer með hlutverk Minervu McGonagall og Paapa Essiedu (I May Destroy You, Gangs of London) sem leikur Severus Snape.

Nick Frost (Shaun of the Dead, Hot Fuzz) verður Rubeus Hagrid, Luke Thallon (Leopoldstadt, Patriots) fer með hlutverk Quirinusar Quirrell og Paul Whitehouse (The Fast Show, Harry & Paul) leikur Argus Filch.