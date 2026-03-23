Fluginu aflýst eftir að vélin rann út af akbraut Agnar Már Másson skrifar 23. mars 2026 20:23 „Það er búið að vera erfitt að koma tækjum að vélinni til að draga hana," segir upplýsingafulltrúi Isavia. Nú er vissulega komin hreyfing á flugvélina á ný, eftir að hafa setið föst í tæplega þrjá tíma. Samsett Mynd Flugi Icelandair til London hefur verið aflýst eftir að flugvélin rann út af akbraut á Keflavíkurflugvellinum í dag. Farþegar hafa setið í vélinni síðan um klukkan 16 en illa hefur gengið að koma dráttarvélum á staðinn. Þá þykir ekki líklegt að það takist að fljúga til Heathrow-flugvallar fyrir lokun. Flugvél rann í hálku á akbraut á Keflavíkurflugvelli um klukkan 17 í dag en gular viðvaranir hafa verið í gildi á Suðurnesjum og víðast hvar á landinu. Afar slæmt skyggni var á vellinum. Vélin, sem er af gerðinni Airbus A341, var fullbókuð en engan sakaði. Til stóð að draga vélina og framkvæma svo á henni skoðun og afísingu þar til hún gæti svo tekið aftur á loft. Guðni Sigurðsson, upplýsingafulltrúi Icelandair, segir aftur á móti að fluginu hafi verið aflýst vegna þess að ekki takist að fljúga vélinni í tæka tíð á Heathrow-flugvöll í London vegna opnunartíma á breska flugvellinum. Sömuleiðis hefur fluginu frá Heathrow til Keflavíkur, sem átti að vera með sömu vél, einnig verið aflýst. „Það er búið að vera erfitt að koma tækjum að vélinni til að draga hana," segir Guðni enn frekar. Það sé því útséð að það náist að draga vélina, gera á henni skoðun og svo afísa hana. Mokstursbíl hefur verið ekið hring eftir hring á ak- og flugbrautum Keflavíkurflugvallar í dag. „Núna er bara verið að koma vélinni að flugstöðinni. Farþegum verður komið í annað flug til London," heldur hann áfram en ekki liggi fyrir hvernig farþegum verður komið á áfangastað. Farþegar muni fá senda nýja ferðaáætlun. Gabriela Krista, farþegi um borð í vélinni, segir að farþegar sitji enn um kyrrt og bíði þess að vera dregnir að flugstöð. Þegar Vísir sló á þráðinn til hennar klukkan 20 var dráttarbíll nýkominn að vélinni. Hún segir að engin gremja sé í farþegum, að minnsta kosti ekki lengur eftir að þeir fengu loksins að borða. Veistu meira um málið eða áttu myndefni? Þú getur sent okkur fréttaskot hér eða sent okkur línu á ritstjorn@visir.is. Fullum trúnaði er heitið.