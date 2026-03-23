Stjörnulífið: „Bráðum fær hann að afmeyja mig“

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Það var líf og fjör hjá stjörnum landsins í liðinni viku.

Stjörnur landsins nutu liðinnar viku eins og þeim einum er lagið hvort sem það var á framandi slóðum eða með skvísulátum í borginni. Brúðkaupsundirbúningur, afmælisgleði, tónleikar í London og ástarmyndir frá París voru hluti af þeirri gleði sem einkenndi samfélagsmiðla undanfarna daga.  

Óstöðvandi í sólinni

Lífskúnstnerinn Helgi Jean Claessen er staddur á sólríkum stað með hópi af skvísum og vill ekki láta takmarka sig. 

London skvís

TikTok stjarnan Embla Wigum nýtur sín í sólríku London en vorið er mætt í ensku höfuðborgina og að býður upp á léttari klæðaburð.

Hitaði upp fyrir Væb

Söngkonan Sigga Ózk skellti sér líka til Lundúna þar sem hún hitaði upp fyrir Eurovision stjörnurnar í Væb. Kvöldið var draumur að hennar sögn. 

Þakklát að hafa fylgt honum á Instagram

Flugfreyjan og ofurskvísan Anna Guðný Ingvars er þakklát vinkonu sinni sem sagði henni að fylgja Guðmundi Smára á Instagram. Það leiddi af sér ást! 

Sterkar saman

Crossfit stjörnurnar Katrín Tanja og Annie Mist áttu góðan vinkonudag saman.

Ást í París

Útvarpskonan Jóhanna Helga sendi unnusta sínum Geir Ulrich fallega kveðju í tilefni af afmæli hans. Hún birti skemmtilegar myndir af þeim hjúum þar á meðal frá borg ástarinnar, París. 

Köben pæjuferð

Áhrifavaldarnir Friðþóra og Brynja Bjarna nutu sín í skvísuferð til Parísar og fóru meðal annars á Instagram veitingastaðinn Donnu.

Handahófskenndar uppáhalds myndir

Instagram stjarnan Brynhildur Gunnlaugs birti handahófskenndar uppáhalds myndir á samfélagsmiðla um helgina.

Tískudrottning

Þóra Valdimarsdóttir, listrænn stjórnandi danska tískuhússins Rotate, birti flottar myndir en hún veit hvað hún syngur þegar það kemur að klæðaburði.

Glæsileg í náttúrunni

Förðunarfræðingurinn Lilja Gísla klæddist hvítu úti í náttúrunni.

Sunneva skvís

Áhrifavaldurinn og raunveruleikastjarnan Sunneva Einars skellti sér á Laufeyjartónleikana og birti glæsilega myndasyrpu.

Íþróttapartý

Lana Björk eigandi Kenzen íþróttamerkisins hélt viðburð og fékk Helga Ómars til að mynda hann.

Elín Hall í íslenskri hönnun

Söngkonan Elín Hall skein skært á sviðinu þegar hún hitaði upp fyrir Laufeyju Lín.

Slá á létta strengi

Gerður Huld Arinbjarnardóttir, eigandi kynlífstækjaverslunarinnar Blush, og hennar heittelskaði Jakob Fannar eru á fullu að skipuleggja brúðkaup á Ítalíu. Hún sló á létta strengi í Instagram hringrás sinni þar sem hún deildi mynd af þeim hjúum við skipulagið og skrifaði „Bráðum fær hann að afmeyja mig“. 

Gerður í Blush og Jakob ætla að gifta sig í vor.Instagram

Mæðgin á flokkstjórnarfundi

Samfylkingarkonan Ragna Sigurðardóttir mætti með frumburð sinn Sigurð Árna á flokkstjórnarfund í Austurbæjarbíói um helgina.

Patrekur Jaime átti afmæli

Ein fyrsta raunveruleikastjarna landsins Patrekur Jaime fagnaði afmæli sínu um helgina. Vinkona hans og samstarfskona á FM Gugga í gúmmíbát birti sæta kveðju.

Þakklátur fyrir bótoxið

Patrekur þakkaði bótóxinu sérstaklega á afmælisdaginn.

Rómardama

Athafnakonan Sofia Elsie Nielsen elskar Róm og rokkaði rauðan leðurjakka í rómantísku borginni. 

Glöð í Miami

Skemmtikrafturinn Eva Ruza skellti sér til Miami með Sigga eiginmanni sínum og börnunum þeirra. Þau voru hoppandi glöð í sólinni.

Snjókanína

Æði tvíburinn Gunnar Skírnir sem vakti athygli í raunveruleikaþáttunum Æði birti myndir af sér af árshátíð Mágusar.

Ástfangin á Aruba

Fréttakonan María Sigrún Hilmarsdóttir og hennar heittelskaði Tómas Sigurðsson forstjóri HS orku fóru í langþráð frí til Aruba. 

„Óvænt en mjög svo kærkomin ferð til Aruba. Allt sem við þráðum eftir erfitt ár,“ skrifaði María Sigrún á samfélagsmiðla en hún slasaðist illa á fæti á fjallaskíðum á jökli um síðustu páska.



