Í júní 2024 var bandaríski poppsöngvarinn Justin Timberlake handtekinn grunaður um ölvunarakstur. Fjölmiðlar vestanhafs hafa nú komist yfir myndefni úr búkmyndavél lögreglunnar frá handtökunni.
Um er að ræða tvö myndskeið sem fréttaveitan AP hefur birt en SAG Harbour lögreglan átti myndefnið. Lögfræðingar Timberlake reyndu að koma í veg fyrir að myndefnið yrði birt opinberlega og sögðu að birting þess myndi afhjúpa „náin, mjög persónuleg og viðkvæm smáatriði“. Þá myndi birtingin valda orðspori hans „alvarlegum og óbætanlegum skaða“ samkvæmt The Guardian.
Á fyrra myndskeiðinu má sjá Timberlake í bílnum þegar lögreglan stoppaði hann. Hann var í Hamptons-hverfinu í New York-fylki Bandaríkjanna snemma morguns. Lögreglan stoppar Timberlake og segir að hann hafi keyrt yfir á hinn vegarhelminginn ítrekað og ekki stoppað við stöðvunarskyldu.
Timberlake biðst afsökunar og aðspurður hvort hann sé með skjöl sem tengjast bílnum segir að þetta sé bílaleigubíll sem hann tók á leigu í nokkra daga. Lögreglumaðurinn, sem annaðhvort gerði sér ekki grein fyrir því við hvern hann væri að ræða eða vildi ekki viðurkenna það, spyr í hvaða erindagjörðum Timberlake sé.
Söngvarinn verður heldur vandræðalegur og segist vera á ferðlagi um heiminn (e. world tour) og spurður hvers vegna hann sé á slíku ferðalagi segir hann það erfitt að útskýra.
„Heimsferðalagi, ég er Justin Timberlake,“ segir hann heldur vandræðalega eftir smá hik.
„Hvað heitir þú?“ spyr lögreglan.
„Justin Timberlake,“ svarar söngvarinn.
„Þú ert Justin Timberlake? Ertu með skilríki?“
Klippt er á myndskeiðið og má sjá lögreglumann útskýra fyrir söngvaranum hvernig hann eigi að framkvæma ákveðið próf, án efa fyrir lögregluna til að meta hvort hann sé undir áhrifum áfengis.
Í miðri útskýringu stoppar Timberlake lögreglumanninn og segist einfaldlega hafa verið að elta vini sína heim. Hann byrjar síðan að framkvæma ýmisleg próf, svo sem að standa á öðrum fæti og labba hænuskref en sjá má á myndskeiðinu að hann er örlítið valtur.
„Bara til að segja það, þetta eru mjög erfið próf,“ segir popparinn og tók fram að hann væri taugaóstyrkur.
Að loknu prófinu segist lögreglan ætla að handtaka hann, setja hann í handjárn og inn í bíl. Aftur er klippt á myndbandið og er kona mætt á svæðið en gera má ráð fyrir því að hún sé vinkonan sem Timberlake var að elta.
Vinkonan virðist forviða á því að lögreglan ætli að handtaka Justin Timberlake og segir þeim ítrekað að „hætta þessu“ og „nei“. Lögreglumennirnir segja henni ítrekað að þeir ætli með Timberlake upp á lögreglustöð og að hún geti sótt hann á morgun.
„Getið þið hjálpað mér, gerið þið það? Getið þið gert eitthvað? Getið þið hætt, geriðið það? Ég skal gera hvað sem er,“ segir vinkonan og leggur mikla áherslu á einstaka orð.
„Þið getið ekki farið með hann í fangelsi. Eruð þið í alvörunni að handtaka Justin Timberlake?“
Konan biðlar svo til lögreglumannanna og vísar í fræg lög söngvarans.
„Ég er með símann hans, getið þið vinsamlegast gert mér greiða því þið elskuðuð Bye Bye Bye eða SexyBack, gerið mér einn greiða og leyfið mér að spyrja hann hvort hann vilji símann sinn,“ segir hún áður en myndbandinu líkur.
Í öðru myndskeiði sem AP birtir er söngvarinn mættur á lögreglustöðina og búið að handjárna hann við borð. Hann virðist utangátta og spyr lögreglumennina margra spurninga. Hann leyfir þeim ekki að taka blóðprufu til að meta ástand hans og segist ekki vilja valda neinum skaða.
Hann flakkar á milli, fyrst um sinn segist hann kunna að meta að lögreglumennirnir séu að sinna starfinu sínu en efast svo.
„Þið strákarnir eru að koma fram við mig eins og ég sé glæpamaður,“ segir hann.
Farið er aftur yfir með honum hvers vegna lögreglan stöðvaði hann og skjöl sem hann þarf að skrifa undir. Í lokin er honum vísað inn í fangaklefa og sagt að hann verði þarna yfir nótt.
„Ég á að vera hérna í alla nótt? Þið eru klikkaðir.“
Þremur mánuðum eftir að hann var handtekinn játaði Timberlake að hafa ekið undir áhrifum. Hann samþykkti að koma fram í tilkynningu í þágu almannaheilla um hættur ölvunaraksturs sem hluti af samkomulagi og var dómurinn því mildaður.
Hann greiddi fimm hundruð dollara sekt, rúmar 62 þúsund krónur, starfaði 25 klukkustundir í samfélagsþjónustu og var sviptur ökuréttindum í níutíu daga.
Timberlake kom fyrst fram á sjónarsviðið á tíunda áratug 20. aldar þegar hann fékk hlutverk í Disney-þáttunum The All New Mickey Mouse Club. Hann varð síðar meðlimur í geysivinsælu strákahljómsveitinni NSYNC en eitt þekktasta lag þeirra er Bye Bye Bye. Hljómsveitin lagði upp laupana árið 2002 en hefur komið nokkrum sinnum fram síðar, einu sinni án Timberlake.
Hann hélt áfram að gefa út vinsæl lög á eigin vegum, til að mynda SexyBack, Mirrors og Cry Me a River. Timberlake hefur leikið í nokkrum kvikmyndum líkt og The Social Network og Friends With Benefits. Árið 2023 gaf hann út plötuna Everything I Thought it Was og var á tónleikaferðalagi þegar hann var handtekinn.
Í kjölfar þess að hann var handtekinn varð hann að skotspóni og sagði slúðurmiðillinn Page Six að handtakan „myndi eyðileggja tónleikaferðlagið“ (e. ruin the tour). Á myndskeiðinu sem AP birtir segir hann það hins vegar ekki.