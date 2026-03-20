Alaska 1867 er nýliði ársins samkvæmt Hlustendaverðlaunum Bylgjunnar og FM957 en þau fara fram með óhefðbundum hætti þetta árið. Í ár er það starfsfólk Bylgjunnar og FM957 sem koma sigurvegurum á óvart með heimsókn og stuttum þáttum í kringum það.
Veitt eru verðlaun í sjö flokkum og eins og alltaf eru það hlustendur útvarpsstöðvanna sem ákveða hverjir sigra í hverjum flokki en kosningar fóru fram á Vísi í febrúar.
Alaska 1867 var ánægð með verðlaunin og þakkaði m.a. foreldrum sínum, hlustendum og Guði. Í spilaranum hér að neðan má sjá hana taka við verðlaununum.
Fyrsta plata hennar kom út á síðasta ári sem ber heitið 222. Auk hennar gaf hún út nokkur lög á síðasta ári.
„Ég vil fá að þakka mömmu og pabba. Ég vil fá að þakka Guði. Ég vil fá að þakka Bylgjunni og FM957 og ég vil fá að þakka ykkur fyrir að hlusta. Þið eruð æði og þetta væri ekki svona án ykkar,“ sagði Alaska 1867 þegar hún tók við verðlaununum. „Bara takk fyrir mig. Takk. Takk.“
Auk hennar voru þau ELVAR, Birta Dís, Maron Birnir, Emilia Hugrún og Egill Airi tilnefnd sem nýliði ársins.