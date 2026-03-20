Góð tannhirða hefur bein áhrif á almenna heilsu líkamans Artasan 20. mars 2026 10:20 GUM hefur þróað fjölbreytt úrval af tannhirðu vörum sem hannaðar eru með áherslu á bæði tennur og tannhold en hver og ein vara gegnir sérhæfðu hlutverki. Í dag, 20. mars er Alþjóða tannverndardagurinn sem haldinn er ár hvert en markmiðið með deginum er m.a. að efla forvarnir gegn tannskemmdum með ýmis konar fræðslu. Í tilefni þess ætlum við að skoða og fræðast um tannhirðu og hvernig tannvörur frá GUM geta komið að góðum notum. Í munninum okkar er gríðarlegt magn baktería en ójafnvægi í þessari bakteríuflóru getur ekki einungis leitt til tannvandamála, heldur einnig til víðtækari heilsufarskvilla. Slæm munnhirða og óreglulegt eftirlit hjá tannlækni geta leitt til þess að bakteríur komist í ójafnvægi og fram geta komið ýmsir kvillar, svo sem tannholdsbólgur og sýkingar sem geta í kjölfarið ollið stærri vandamálum víða um líkama. Hvað getum við gert til þess að stuðla að heilbrigðum tönnum sem hefur í kjölfarið góð áhrif á líkama okkar? GUM Activital tannkremið inniheldur blöndu af flúor og ísomalt sem veitir langtímavörn gegn tannsteini og tannskemmdum. Vönduð tannhirða er mikilvæg strax frá unga aldri Við erum eflaust flest sammála því að vilja halda tönnunum okkar heilbrigðum út ævina en til þess er mikilvægt að huga vel að góðri tannhirðu strax á unga aldri. Barnatennurnar gegna m.a. því hlutverki að varðveita pláss fyrir fullorðins tennurnar sem koma síðar á lífsleiðinni. Mikilvægt er að hreinsa barnatennurnar vel þó svo að það geti oft á tíðum verið allt annað en auðvelt verkefni fyrir foreldra og forráðamenn en tennurnar eru viðkvæmari þegar þær eru nýkomnar upp og því best að nota tannbursta með mjúkum hárum. GUM býður upp á fjölbreytt úrval af tannvörum fyrir yngri kynslóðina. Börnin eru sérlega spennt fyrir ljósatannburstanum og tímaglasinu sem sýnir hve lengi skal bursta tennurnar hverju sinni. GUM býður upp á fjölbreytt úrval af barna tannvörum, svo sem monster tannbursta sem hefur lit í miðju háranna sem sýnir hve mikið tannkrem skal nota við hverja tannburstun. Ljósa tannburstinn frá GUM er að auki frábær leið til að fá börnin til að vilja bursta tennurnar en tannburstinn er sérstaklega hannaður til að venja börn á að bursta tennurnar í þann tíma sem tannlæknar mæla með. Tannkremið skiptir svo ekki síður máli en mikilvægt er að velja tannkrem sem inniheldur rétt magn flúors í hverjum skammti. Góð rútína skiptir máli til að viðhalda góðri tannheilsu alla ævi Ýmsir þættir spila stórt hlutverk þegar kemur að góðri tannheilsu en þar geta spilað inn í erfðir, dagleg tannhreinsun, reglulegt eftirlit hjá tannlækni og matar- og drykkjarvenjur. Eitt er þó mikilvægt og það er að koma upp daglegri tannrútínu með það að markmiði að skapa hollar og góðar venjur sem aðstoða okkur að viðhalda góðri tannheilsu. Í slíkri rútínu er mikilvægt að bursta tennurnar vel með góðum tannbursta tvisvar sinnum á dag og notast við tannkrem sem inniheldur nauðsynleg efni sem hjálpa til við að vernda tennurnar, nota öflugan tannþráð eða millitannabursta sem hjálpar okkur að hreinsa á milli tanna þar sem burstinn nær ekki til ásamt því að nota munnskol sem inniheldur flúor en það herðir glerung tanna og hjálpar við til við að koma í veg fyrir skemmdir. Einnig er mikilvægt að nota vörur sem henta okkar tönnum sem og fara í reglubundnar skoðanir til tannlæknis. Hvað eru millitannaburstar? Tannþráður eða millitannabursti er jafn mikilvægt skref eins og að tannbursta með venjulegum tannbursta. Millitannaburstar eru sérstaklega hannaðir til að hreinsa vel á milli tannanna þar sem tannburstinn nær ekki til en hárin á venjulegum tannbursta eru ekki nægilega smá til þess að komast á milli tannanna. Tannstönglarnir, tannþræðirnir og millitannaburstanir eru fullkomnir á ferðinni til þess að passa upp á að halda brosinu hreinu og fínu, hvar og hvenær sem er. Með millitannabursta náum við vel til óhreininda sem safnast á milli tannanna og viðhöldum þannig tönnunum hreinum. Talað er um að tannbursti nái að hreinsa aðeins um 60% og er því mikilvægt að nota tannþráð eða millitannabursta til þess að klára þessi 40% sem eftir eru til þess að gera tennurnar skínandi hreinar. Millitannaburstarnir koma í mismunandi stærðum sem mæta mismunandi þörfum en þeir virka einnig vel til að hreinsa á milli brúarliða og tannplantna. Tannstönglarnir, tannþræðirnir og millitannaburstanir eru að auki fullkomnir á ferðinni til þess að passa upp á að halda brosinu hreinu og fínu, sem lætur okkur jafnframt líða betur. GUM mætir þörfum hvers og eins með einstökum tannvörum Tannvörurnar frá GUM hafa hlotið mikilla vinsælda um allan heim en með áratuga reynslu og samstarf við tannlækna, tannfræðinga og aðra sérfræðinga hefur GUM þróað fjölbreytt úrval af tannhirðu vörum sem stuðla að góðri tannheilsu fyrir allan aldur. Batterístannburstinn frá GUM fjarlægir allt að 88% meira af óhreinindum milli tannanna og hreinsar 121% dýpra undir tannholdið miðað við hefðbundna tannbursta. Tannvörurnar frá GUM eru hannaðar með áherslu á bæði tennur og tannhold en hver og ein vara gegnir sérhæfðu hlutverki og geta því öll fundið eitthvað við sitt hæfi. Í vörulínu GUM má finna fjölbreytt úrval af munnhirðuvörum, svo sem tannbursta, tannkrem, tannþráð, millitannabursta, munnskol og aðrar vörur sem hjálpa til við að halda hreinum og heilbrigðum munni og tönnum. GUM leggur einnig mikinn metnað í að bjóða upp á lausnir sem mæta þörfum hvers og eins en meðal annars er boðið upp á sérhæfðar vörulínur sem vinna gegn algengum kvillum á borð við tannholdsbólgu, tannkul, munnangur, munnþurrk og fleira, ásamt vörum sem henta þeim vel sem eru í tannréttingum og þeim sem hafa falskar tennur. Góð munnhirða er mikilvægur hluti af almennri heilsu og með áhrifaríkum vörum og góðri munnhirðu er hægt að stuðla að heilbrigðum tönnum og tannholdi um æviskeið. Heilbrigðar og fallegar tennur bæta almenna líðan og öll ættum við að reyna að halda tönnunum heilbrigðum alla ævi. GUM vörurnar fást í helstu apótekum og stórmörkuðum og ennfremur á vefversluninni velvera.is. Stóð upp í hléi Lífið Chuck Norris lagður inn á spítala Bíó og sjónvarp Helstu einkenni breytingaskeiðsins og mögulegar lausnir Lífið Breyta Reykjavík í kvikmyndagallerí út mánuðinn Bíó og sjónvarp Fermingarbörn virðast helst langa í raftæki og peninga Lífið samstarf Hollywood-stjarna blastar íslenskri hljómsveit Lífið Fleiri fréttir Góð tannhirða hefur bein áhrif á almenna heilsu líkamans Fermingarbörn virðast helst langa í raftæki og peninga Apple vörur eru fullkomin fermingargjöf Elvis heimsmeistari snýr aftur til Íslands Íslandsmeistaramót í spili alþýðunnar Ólsen ólsen Íslensk hönnun og vönduð efni skipta máli í upplifun gesta Þurrt hár og hvað er hægt að gera? Nýtt app frá Hreyfli komið í loftið Fjórar evrópskar perlur sem fullkomna vorferðina Langar þig að búa hluta árs í sólinni? Kynntu þér fasteignir á Spáni Unglingabólur eða úfið hár? Beautyklúbburinn er með lausnina Kerry Ellis og The Barricade Boys saman í Broadway Party í Hörpu Markviss húðumhirða fyrir húð sem fær bólur Unglingar þurfa ekki sýrukrem! Á fermingarkvöldi Hagkaups er farið yfir málin Nærföt og náttföt rjúka út í nýrri vefverslun Lindex Farðinn sem endurvekur þig Spilaðu golf allt árið með Evrópuferðum Stjörnukokkurinn Adam Dahlberg mætir á Lólu Öskursyngja ABBA lögin með áhorfendum Taktu þátt í konudagsleik Vísis Frá kvíða til aukins sjálfstrausts Draumaferð til Kína um páskana Hárlos eftir fæðingu, tímabundið eða varanlegt? Hvað er eiginlega málið með Mál málanna? Sjá meira