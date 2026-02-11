Það kom verulega á óvart að fimm af níu föngum sem voru handteknir vegna gruns um aðild að alþjóðlegum glæpasamtökum væru með síma í fangaklefum, að sögn Fangelsismálastjóra. Verið sé að rannsaka hvernig símarnir bárust til fanganna og hvort hægt sé að nota einhvers konar búnað til að koma í veg fyrir notkun þeirra í fangelsinu.
Níu þeirra ellefu sem handteknir voru hér á landi í aðgerðum lögreglunnar við upprætingu alþjóðlegs glæpahrings sem flutti fíkniefni frá Suður-Ameríku til Íslands, sátu þegar inni í fangelsi þegar handtökurnar áttu sér stað. Þeir voru því innan veggja fangelsa landsins þegar þeir voru handteknir, ýmist að afplána dóm eða biðu dóms í gæsluvarðhaldi. Hinum tveimur hefur verið sleppt úr haldi.
Eftir handtökurnar í fangelsunum var gerð leit í klefum fanganna og fundust farsímar í fimm þeirra. Talið er að þeir hafi notað tækin í áframhaldandi skipulagningu innflutnings. Birgir Jónasson, settur fangelsismálastjóri, segir þetta hafa komið flatt upp á sig.
„Það gerist að sjálfsögðu öðru hverju að það finnast símar við klefaleitir, en ekki í þessu mæli,“ segir Birgir.
Fangar nýti tækin oftast í að ræða við ástvini, en það sé nýr veruleiki að menn taki þátt í skipulagðri glæpastarfsemi innan veggja fangelsanna.
„Það myndi ég telja að væri verulegt áhyggjuefni sem knýr okkur til þess að skoða öryggismál í þessu skyni. Hugsa þetta svolítið upp á nýtt,“ segir Birgir.
Fangar smygli ýmsu öðru inn, líkt og fíkniefnum og netbeinum. Yfirvöld eru í samskiptum við kollega erlendis um nýjar smyglaðferðir sem ber að hafa varann á.
„Við erum að líka að skoða það að hugsanlega kaupa einhvern búnað sem getur hjálpað okkur varðandi smygl á farsímum,“ segir Birgir.