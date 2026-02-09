Lífið

Listapör, dansfjölskylda og rjómi senunnar á Garðinum

Magnús Jochum Pálsson skrifar
Það var margt um manninn á frumsýningu Garðsins og Paradísarfugla á laugardaginn.
Íslenski dansflokkurinn frumsýndi dansverkið Garðinn í leikstjórn Antonio de Rosa og Mattia Russo og stuttmyndina Paradísarfugla í Borgarleikhúsinu á laugardaginn. Margt var um manninn á frumsýningunni og rjómi danssenunnar mætti.

Garðurinn er nýjasta sýning Íslenska dansflokksins en þar er sviðinu umbreytt í grasivaxinn garð þar sem sjá má landslag líkama og mannlegar örsögur sem birtast og hverfa jafnóðum í flæði.

Fjöldi fólks mætti á sýninguna til að njóta dansins, sýna sig og sjá aðra. Myndir frá frumsýningunni má sjá hér að neðan:

Leikstjórarnir Antonio de Rosa og Mattia Russo með Lovísu Ósk Gunnarsdóttur listdansstjóra.Owen Fiene

Listhjónin Margrét Bjarnadóttir og Benedict Andrews hress og kát.Owen Fiene

Dansfjölskyldan Katrín Hall, Guðjón Pedersen og Frank Fannar komu til að sjá Mattheu Láru Pedersen frumsýna.Owen Fiene

Danshjónin Hany og Bryndís.Owen Fiene

Leikarinn Almar Blær og dansarinn Bjartey Elín.Owen Fiene

Dansarinn Védís Kjartansdóttir og barnabókahöfundurinn Ævar Þór Benediktsson.Owen Fiene

Hjónin Karen Briem og Hugleikur Dagsson.Owen Fiene

Brynja Pétursdóttir og Ola Getka.Owen Fiene

Viktor Stefánsson mætti til að fylgjast með sínum manni, Andreani Sigurgeirssyni, dansa.Owen Fiene

Hjónin Friðrik Friðriksson og Álfrún Örnólfsdóttir.Owen Fiene

Sóley Ólafsdóttir ásamt góðri vinkonu.Owen Fiene

Sykursæt Agnes Björt Andradóttir með töffara í leddara.Owen Fiene

Dansararnir Hiroki Ichinose og Inga Maren Rúnarsdóttir.Owen Fiene

Elísa Guðmundsdóttir og Páll Stefánsson.Owen Fiene

Kristín Marja Ómarsdóttir með góðri vinkonu.Owen Fiene

Geggjaðar gellur með bjór og hvítt.

Aðalheiður Halldórsdóttir, Kara Hergils og Lovísa Ósk Gunnarsdóttir.Owen Fiene

Erna Guðrún, Heba Eir og Viktoría BlöndalOwen Fiene

Fruttella, kaffi, hvítvín og vatn.Owen Fiene

Dansararnir hlusta á Lovísu Ósk Gunnarsdóttur listdasstjóra Íslenska dansflokksins.Owen Fiene

Hópurinn á bak við sýninguna.

Dansararnir hneygja sig fyrir standandi lófaklappi.Owen Fiene

