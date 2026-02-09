Listapör, dansfjölskylda og rjómi senunnar á Garðinum

Íslenski dansflokkurinn frumsýndi dansverkið Garðinn í leikstjórn Antonio de Rosa og Mattia Russo og stuttmyndina Paradísarfugla í Borgarleikhúsinu á laugardaginn. Margt var um manninn á frumsýningunni og rjómi danssenunnar mætti.
Garðurinn er nýjasta sýning Íslenska dansflokksins en þar er sviðinu umbreytt í grasivaxinn garð þar sem sjá má landslag líkama og mannlegar örsögur sem birtast og hverfa jafnóðum í flæði.
Fjöldi fólks mætti á sýninguna til að njóta dansins, sýna sig og sjá aðra. Myndir frá frumsýningunni má sjá hér að neðan: