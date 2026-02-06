Kynjafræðingurinn Þorsteinn V. Einarsson hefur endurvakið Karlmennskuna rúmum fjórtán mánuðum eftir að hann tilkynnti að ekki yrðu teknir upp fleiri þættir af hlaðvarpinu. Áður hafði hann velt því fyrir sér hvort hann væri dottinn úr tísku. Hann segist endurvekja hlaðvarpið til að bregðast við upplýsingaóreiðu og afbökun í umræðunni.
„Hlaðvarpið Karlmennskan er risið úr öskustónni. Eins og fuglinn Felix og flottari og aðgengilegri en aldrei fyrr,“ segir hann í tilkynningu á Instagram-síðu Karlmennskunnar. Fuglinn föni
Þriðja þáttaröðin muni hefjast með útgáfu á átta stuttum þáttum sem hver fjallar um afmarkað umfjöllunarefni „sem reglulega er rætt á misupplýstan og misgagnlegan hátt,“ segir í tilkynningunni. Viðmælendur eigi það allir sameiginlegt að vera sérfræðingar á sínu sviði.
„Við skoðum orðræðu og hundaflaut, hvað það er og hvernig það virkar. Við pælum í hægri og vinstri, pólitískum áherslum og lýðræðinu. Við heimsækjum meinta slaufaða menn, ræðum reynslu þolanda og pælum í peningum og útlendingum,“ segir jafnframt í tilkynningunni.
Þorsteinn tilkynnti í október 2024 að ekki yrðu teknir upp fleiri þættir af Karlmennskunni og sagði hann jafnframt að stundum hefði hann átt í erfiðleikum með að verða sér úti um styrki fyrir hlaðvarpið.
Það væri greinilega ekki „mjög sexý söluvara fyrir fyrirtæki að tengja sig femínísku hlaðvarpi“ þrátt fyrir þrjú til sex þúsund hlustanir á hvern þátt. Fyrirtæki kysu frekar að verja fjármagni í hlaðvörp um fótbolta, fíkniefni, grín og glens.
Fyrr sama ár hafði hann verið viðmælandi í Einkalífinu á Vísi og ræddi þar meðal annars um hlaðvarpið og fjölmiðlastorminn sem varð í kringum bók hans og eiginkonu hans Huldu Tölgyes um þriðju vaktina í aðdraganda jólanna 2023. Bakslag hefði orðið í umræðunni og áhuginn á jafnréttismálum minni.
„Ég finn það klárlega að annað hvort er ég dottinn úr tísku eða efniviðurinn. Ég er búinn að metta markaðinn af þessu sem ég hef upp á að bjóða eða að fyrirtæki eru að halda að sér höndum. Og ég veit ekkert hvað það er,“ sagði Þorsteinn í Einkalífinu þá.
„Ég veit ekki hvort það sé af því að ég ruglaðist með Esther eða af því að einhver einstaklingur hati mig það mikið að hann er tilbúinn til þess að búa til eitthvað kjaftæði um mig til þess að klárlega bara skaða orðsporið mitt. Ég veit ekki hvað það er en maginn segir að ég þurfi aðeins að halda áfram.“
„Ég held ég hafi hitt naglann á höfuðið að jafnréttismálin væru dottin úr tísku og eru ekkert í tísku samanborið við orðræðuna um vók og allt þetta. Það sem verður til þess að ég ákveð að fara aftur í þetta er til þess að spyrna við þessari ofboðslegu afbökun, upplýsingaóreiðu og ábyrgðarlausri umfjöllun í nánast öllum hlaðvörpum leyfi ég mér að fullyrða,“ segir Þorsteinn í samtali við blaðamann um nýju þáttaröðina.
„Mér fannst nauðsynlegt að það væri í boði svona hálfritstýrð fræðslumiðlun. Í þessum nyjustu þáttum er ég að taka fyrir þessi málefni sem hafa verið ofboðslega mikið í umræðunni síðustu mánuði og jafnvel ár og fara yfir þau,“ segir hann.
„Ég tala við Arnar Pálsson, líffræðing, sem er að útskýra fjölbreytileika kynja og kyns í líffræðilegu samhengi. Þetta eru stuttir þættir með helstu sérfræðingum á sviðinu fyrir fólk sem vill sækja sér áreiðanlegar upplýsingar og bestu vísindalegu þekkinguna hvað varðar málaflokkinn hverju sinni. Ég tel fullt tilefni til að sinna þessu.“
Hvernig hafa viðbrögðin verið?
„Ég var bara að tilkynna þetta í hádeginu en viðbrögðin eru jákvæð og fólk er mjög peppað, það er góðs viti. Ef þetta nær eyrum kollega verða væntanlega smá læti svona eins og við er að búast,“ segir Þorsteinn
„En þetta fer ekki í loftið fyrr en í seinna hluta næstu viku, þá fara allir þættirnir í loftið í einu.“
Hulda Tölgyes sálfræðingur og Þorsteinn V. Einarsson kynjafræðingur segja Þorgrím Þráinsson miðla eitraðri jákvæðni og skaðlegri einstaklingshyggju til grunnskólabarna. Þorgrímur sagði í viðtali við Kastljós í gær að kvíði væri orðinn samheiti yfir feimni, áhyggjur og óöryggi og allt væri leyst með því að gefa börnum pillur.
