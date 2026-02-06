Sjö dýrustu eignirnar sem seldust árið 2025 Magnús Jochum Pálsson skrifar 6. febrúar 2026 14:09 Þessi fimm einbýlishús eru meðal dýrustu fasteignanna sem seldust á Íslandi á síðasta ári. Fasteignasalinn Páll Heiðar Pálsson tók saman sjö af dýrustu eignunum sem seldust á Íslandi árið 2025. Ódýrasta eignin af þeim seldist á 365 milljónir á meðan sú dýrasta seldist á 550 milljónir. Eignirnar eiga það sameiginlegt að vera allar sérbýli á höfuðborgarsvæðinu. Af þessum sjö dýrustu eru tvær á Seltjarnanesi, þrjár í Garðabæ, ein í Skerjafirðinum og ein í miðborginni en Páll segir það ekki koma á óvart. „Garðabær, Seltjarnarnes og miðbær Reykjavíkur hafa lengi verið dýrustu einbýlishúsahverfi landsins. Í Fossvogi og Skerjafirði hafa einbýlishús líka verið að seljast á háum verðum. Annað sem vekur athygli er að dýrustu eignirnar 2025 voru einbýlishús en oft hafa íbúðirnar niður á Austurhöfn verið með hæstu fermetraverðin og eitthvað af þeim verið meðal dýrustu eigna undanfarin ár,“ segir Páll um topplistann. Páll Pálsson tók saman dýrustu eignirnar.Sýn/Arnar Dýrasta eignin í fyrra nær þó ekki sömu hæðum og dýrasta fasteignin 2024 sem fór á 850 milljónir. Efstu fimm eignirnar eru á bilinu 365 til 550 milljónir króna en Páll telur að þessar tölur muni hækka þónokkuð á næstu árum. „Dýrasta eignin sem hefur selst á Íslandi er sú sem þú vísar í eða 850 milljónir. Líklega þurfum við að bíða í einhver ár í viðbót, þó svo maður viti aldrei, í að það met falli. Dýrustu eignirnar eru oft frá 350 til 550 milljóna en ég tel að við munum sjá þessar tölur fara í 500 til 650 milljónir á næstu árum,“ segir Páll. Hér að neðan má sjá sjö dýrustu eignirnar sem seldust á árinu 2025. Listinn byggir á samantekt yfir þinglýstar sölur og er hugsanlegt að einhverjar falli milli stafs og bryggju. Steinavör 6 á Seltjarnarnesi Sjöunda dýrasta fasteignin sem seldist á síðasta ári var 524 fermetra, tveggja hæð einbýlishús að Steinavör 6 á Seltjarnarnesi. Geir Gunnar Geirsson, framkvæmdastjóri og stærsti hluthafi Stjörnugríss, keypti það af Margréti Pálsdóttur á 365 milljónir. Húsið er byggt árið 1988, staðsett á stórri sjávarlóð og er með sex svefnherbergi, fimm baðherbergi, lyftu, tvöfaldan bílskúr og hita í bílaplani. Steinavör 6 séð að framan. Gengið er frá anddyrinu inn í hol í miðju efri hæðar og þaðan inn í borðstofu sem er samliggjandi við stofuna. Úr borðstofunni er gengið út á svalir sem ná meðfram suðurhlið hússins. Á efri hæðinni er svefnálma með tveimur svefnherbergjum, baðherbergi og hjónasvítu með fataherbergi og sérbaðherbergi. Eldhúsið er með mahóní-innréttingu og stórri eyju með helluborði og gaseldavél. Frá eldhúsinu er lyfta niður á neðri hæð hússins. Á neðri hæðinni eru þó nokkur herbergi, rúmgott sjónvarpsherbergi, þvottahús, geymsla og tvöfaldur bílskúr. Frá holi á neðri hæð er gengið út á timburverönd með skjólvegg til vesturs, útiarini og heitum potti. Húsið séð að aftan. Fallegt sjávarútsýni. Stórakur 5 í Garðabæ Sjötta dýrasta eignin var 386 fermetra einbýlishús á þremur pöllum að Stórakri 5 í Garðabæ sem seldist á 370 milljónir. Jón Trausti Ólafsson, forstjóri bílaumboðsins Öskju, og Edda Björk Kristjánsdóttir, mannauðstjóri Húsasmiðjunnar, keyptu það af hjónunum Hannesi Hilmarssyni og Guðrúnu Þráinsdóttur, oftast kennd við flugfélagið Atlanta. Þau tvö síðastnefndu keyptu einmitt dýrasta hús ársins 2024, Mávanes 17, af Ingu Lind Karlsdóttur Húsið var hannað af Ívari Erni Guðmundssyni arkitekt hjá Studio Nexus arkitektum og byggt árið 2015. Fyrir framan húsið er steypt bílastæði og sunnan við það 65 fermetra skjólsæl verönd til vinstri við inngang, þar sem er innbyggð grillaðstaða og útiarin. Húsið er hið glæsilegasta. Eldhús og borðstofa. Að framan er gengið inn í steinflísaklædda forstofu hússins og þaðan inn á gang með flísalögðum veggjum sem ganga þvert í gegnum húsið. Hægra megin við fyrrgreindan gang er hjónasvíta hússins, fataherbergi, stórt baðherbergi og skrifstofa með gluggum í átt að baklóð. Í enda gangsins er gengið niður á neðri palla hússins. Til vinstri frá ganginum er alrými hússins, eldhús, borðstofa og setustofa. Gólfsíðir gluggar eru á öllum suðurvegg rýmisins, í átt að yfirbyggðum sólpalli með grillaðstöðu og útiarin. Stofa og borðstofa á efsta palli. Gengið er niður á neðri palla hússins í enda alrýmisins, hálf hæð er niður á aftari pall. Þar er gangur, sem gengur þvert á fyrrnefndan gang með steinflísum, en við hann eru þrjú svefnherbergi með fataskápum og gluggum að baklóð, ásamt baðherbergi í enda gangsins. Úr baðherberginu eru dyr út á baklóð að útisvæði með saltvatnspotti og kaldavatnspotti. Neðsti pallur hússins er undir stofurýminu með gluggum og dyrum að framlóð hússins. Eitt stórt svefnherbergi er á neðsta palli, stórt sjónvarpsrými með skrifborðum og vinnuaðstöðu, baðherbergi, vinnuaðstaða með sérinngangi, annar inngangur með rúmgóðri forstofu og bílskúr með geymslu innaf. Verönd og gervigrasflöt eru utan neðri hæðar, milli hússins og veggs á lóðarmörkum. Á veröndinni er arin og grillaðstaða. Pallur og gervigrasflöt séð ofan frá. Sæbraut 7 á Seltjarnarnesi Fimmta dýrasta eignin sem seldist var tveggja hæða, 303,5 fermetra einbýlishús á sjávarlóð að Sæbraut 7 á Seltjarnarnesi. Steinar Guðmundsson og Katrín Heiðar keyptu húsið á 410 milljónir af Jónínu Björgu Jónasdóttur og Steini Jónssyni. Gengið er bent inn á efri hæð frá götu og skiptist hún í anddyri, snyrtingu, stofu, borðstofu, sjónvarpsstofu, eldhús, þvottahús, tvö barnaherbergi, baðherbergi og hjónaherbergi með fataherbergi. Á neðri hæðinni er stórt fjölskylduherbergi og inn af því er rúmgott svefnherbergi, salerni, þvottahús, tvær geymslur og stórt herbergi með svefnherbergi inn af. Fyrir aftan húsið er flísalögð verönd, lítil sundlaug og garður í góðri rækt auk þess sem beint aðgengi er að fjörunni. Við hlið hússins er 33 fermetra bílskúr með rafmagni og hita. Húsið séð að aftan. Laufásvegur 7 í miðbænum Fjórða dýrasta fasteignin var fjögurra hæða, 453 fermetra einbýlishús að Laufásvegi 7 í miðborg Reykjavíkur. Þak fasteignafélag ehf. sem er í eigu Arnars Más Jóhannessonar og Trausta Ágústssonar keypti húsið fyrir 445 milljónir króna af Sigríði Harðardóttur og Páli V. Bjarnasyni arkitekt skömmu fyrir síðustu áramót. Þrúðvangur er eitt glæsilegasta hús miðbæjarins. Stiginn er afar glæsilegur. Margrét Zoëga, sem átti og rak Hótel Reykjavík, fékk Jens Eyjólfsson til að teikna og byggja húsið árið 1918 og gaf því nafnið Þrúðvangur. Valgerður, dóttir Margrétar, og eiginmaður, Einar Benediktsson skáld, bjuggu í húsinu, Seinna var Tónlistarskólinn í Reykjavík í húsinu og þar á eftir Menntaskólinn í Reykjavík. Eignin samanstendur af 150 fermetra íbúð á jarðhæð, tveimur aðalhæðum og risi með tveimur kvistum. Skiptist húsið í sjö svefnherbergi, sjö stofur og þrjú baðherbergi ásamt gestasalerni. Sjarmerandi svefnherbergi. Gólf- og loftlistarnir eru afar fallegir. Haukanes 24 í Garðabæ Þriðja dýrasta fasteignin sem seldist var tveggja hæða, 621 fermetra einbýlishús að Haukanesi 24 í Garðabæ. Þórarinn Arnar Sævarsson, einn eigenda fasteignasölunnar Re/Max, keypti húsið af Antoni Kristni Þórarinssyni, sem kallaður er Toni, á 484 milljónir króna. Húsið var teiknað af Kristni Ragnarssyni arkitekt hjá KRark og byggt árið 2023. Á efri hæðinni er meðal annars að finna bílskúr, fataherbergi, hjónasvítu, sjónvarpshol og stóra skrifstofu. Á neðri hæðinni er síðan að finna tvö svefnherbergi, stóra geymslu, stórt opið afþreyingarrými, tæknirými auk herbergja sem eru hugsuð sem kvikmyndaherbergi og leikherbergi. Á neðri hæðinni er útgengt út á lóðina og niður í fjöru. Skildingatangi 2 í Skerjafirði Næstdýrasta fasteignin sem seldist á síðasta ári var tveggja hæða, 448 fermetra einbýlishús við Skildingatanga 2 í Skerjafirði. Hjónin Ingvar Jóhann Pétursson og Hlaðgerður Kládía Jóhannesdóttir keyptu það á 485 milljónir króna gegnum félag sitt, Solsten Sagas ehf., af félaginu félaginu Gula húsið ehf. sem er í eigu Jóns Aðalbjörns Jónssonar. Húsið var teiknað af Kjartani Sveinssyni byggingatæknifræðingi og byggt árið 1968. Húsið er með átta svefnherbergi, þrjár stofur og tvöfaldan bílskúr á 1500 fermetra sjávarlóð sem er eignarlóð með grónum garði og heitum potti. Húsið séð að aftan. Útsýnið út í garð af neðri hæðinni. Aðalhæð hússins skiptist í anddyri, gestasalerni, hol, svefnherbergi, arinstofu, stofu, borðstofu og eldhús. Á efri palli er gangur þar sem er útgengt að garði, þrjú svefnherbergi og baðherbergi. Á efstu hæð er hjónasvíta með sérbaðherbergi og svölum. Frá eldhúsi er gengið niður í kjallara þar sem er parketlagður gangur og þrjú herbergi, þvottahús og flísalagt salerni með opnanlegum glugga. Frá kjallara hússins er útgengt út á lóð með aðgengi að geymslu og bílskúr. Alrýmið er býsna stórt. Útsýnið úr hjónasvítunni er býsna gott. Þernunes 6 í Garðabæ Dýrasta hús síðasta árs var tveggja hæða, 484 fermetra einbýlishús að Þernunesi 6 í Garðabæ. Ari Fenger, forstjóri 1912-samstæðunnar, og eiginkona hans Helga Lilja Fenger Gunnarsdóttir viðskiptafræðingur keyptu húsið á 550 milljónir af Ragnhildi Sveinsdóttur, pilateskennara og fyrrverandi eiginkonu Eiðs Smára Guðjohnsen. Húsið var reist árið 2008, stendur á 1204 fermetra sjávarlóð og er með steypt og upphitað bílaplan og steypta verönd með skjólveggjum. Þá er óhindrað útsýni til sjávar úr húsinu. Svona lítur húsið út að framan. Eldhús og borðstofa. Húsið samanstendur af fimm svefnherbergjum, fjórum baðherberjum og einu gestasalerni. Þá er opið alrými með stofu, borðstofu og eldhúsi; sjónvarpsstofa með skrifstofuaðstöðu og fataherbergi þar við hlið; æfingarsalur með salerni, sturtu og vatnsgufu og bíósalur, vínherbergi, þvottahús og anddyri ásamt tvöföldum bílskúr. Líkamsrækt og gott útsýni, góð blanda. Húsið er alsett gluggum sjávarmegin. Fasteignamarkaður Reykjavík Garðabær Seltjarnarnes Hús og heimili Tengdar fréttir Fimm dýrustu eignirnar sem seldust árið 2024 Páll Heiðar Pálsson fasteignasali tók saman fimm dýrustu eignirnar sem seldar voru á Íslandi árið 2024. Ódýrasta eignin af þeim seldist á 395 milljónir á meðan sú dýrasta seldist á 850 milljónir. 30. janúar 2025 20:02 