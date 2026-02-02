Tíska og hönnun

Tútturnar úti á Grammy-hátíðinni

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Þvílíkar bombur á Grammy hátíðinni
Þvílíkar bombur á Grammy hátíðinni Getty

Stórstjörnur tónlistarheimsins komu saman í Los Angeles í gær í tilefni af Grammy verðlaununum. Samhliða þessari tónlistarverðlaunahátíð er kvöldið líka ákveðin tískusýning þar sem fólk fer gjarnan frumlegar og skemmtilegar leiðir í klæðaburði frá heitustu tískuhúsum heimsins. 

Hér verður farið yfir nokkur skemmtileg og frumleg klæði frá kvöldinu. 

Túttukjóll

Chappell Roan var hvað frumlegust í klæðaburði en hún var í einstökum kjól þar sem brjóstin voru út og klæðin tengdust við geirvörtulokkana hennar en á myndum að dæma virðist hún líka hafa sett smá efnisbút yfir geirvörturnar. 

Þessi djörfu og flottu klæði voru sérhönnuð á hana frá tískuhúsinu Mugler og hún var sömuleiðis með sjal yfir sig ef henni skyldi verða kalt. 

Chappell Roan alltaf svo mikill töffari. John Shearer/Getty Images for The Recording Academy

 Lady Gaga stælar Björk

Tónlistardrottningin Lady Gaga virðist hafa fengið mikinn innblástur frá Björk okkar Guðmundsdóttur þegar hún steig á svið á hátíðinni í gær. 

Gaga rokkaði klæði frá tískuhúsinu McQueen frá árinu 2009 en Björk var einmitt ein af listagyðjum McQueen og áberandi í klæðum frá vini sínum Alexander McQueen sem féll frá árið 2010. 

Heidi Klum í nektarkjól

Ofurfyrirsætan og stuðboltinn Heidi Klum rokkaði svokallaðan nektarkjól eða „nude dress“ í gær en kjóllinn er sérsaumaður á hana og úr smiðju þýska tískuhússins Marina Hermansera.  

Heidi Klum flott og flippuð. Brianna Bryson/WireImage

Laufey sigurvegari í MiuMiu

Laufey Lín súperstjarnan okkar Íslendinga var svo stórglæsileg í ljósfjólubláum kjól frá ítalska tískuhúsinu MiuMiu. Þvílíkur sigurvegari! 

Laufey Lín var tók á móti sínum öðrum Grammy-verðlaunum í þessum glæsilega MiuMiu kjól.AP/Chris Pizzello

 Sabrina sæta

Sabrina Carpenter er æðisleg poppsöngkona, stemningsskvísa og býr yfir miklum þokka. Hún skein skært í sérsaumuðum galagellukjól frá hátískuhúsinu Valentino og heiðraði minningu Valentino sjálfs sem féll nýverið frá. 

Splunkuný stjarna

Rokkarinn og rísandi stjarnan Sombr steig á svið í sérsaumuðum pallíettujakkafötum frá Valentino. Hann var tilnefndur sem besti nýi listamaðurinn og var ekkert eðlilega mikill skvísutöffari. 

Kendrick Lamar mætti á svæðið

Rapparinn Kendrick Lamar var ótrúlega elegant í Chanel jakkafötum en hann er líka bara alltaf smart! 

Bleikt Louis þríeyki

Tónlistarmennirnir Pharrell Williams, Pusha T og Malice rokkuðu bleik jakkaföt frá franska tískuhúsinu Louis Vuitton en Pharrell er einmitt listrænn stjórnandi herradeildarinnar þar. Algjörir töffarar.

Bleikar bombur Malice, Pusha T og Pharrell Williams í Louis Vuitton. Christina House / Los Angeles Times via Getty Images

Fröken frumlegust

Rapparinn og tónlistarkonan Audrey Nuna rokkaði fáránlega flott og frumlegt fitt frá Thom Browne. 

Audrey Nuna algjör töffari í Thow Browne. John Shearer/Getty Images for The Recording Academy

Í fanta formi

Teyana Taylor ber undantekningalaust af á rauða dreglinum.

Þvílíka bomban í Tom Ford kjól eftir hönnuðinn Haider Ackermann. 

Teyana Taylor er nettust. Gilbert Flores/Billboard via Getty Images
