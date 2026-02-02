Tútturnar úti á Grammy-hátíðinni Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 2. febrúar 2026 09:51 Þvílíkar bombur á Grammy hátíðinni Getty Stórstjörnur tónlistarheimsins komu saman í Los Angeles í gær í tilefni af Grammy verðlaununum. Samhliða þessari tónlistarverðlaunahátíð er kvöldið líka ákveðin tískusýning þar sem fólk fer gjarnan frumlegar og skemmtilegar leiðir í klæðaburði frá heitustu tískuhúsum heimsins. Hér verður farið yfir nokkur skemmtileg og frumleg klæði frá kvöldinu. Túttukjóll Chappell Roan var hvað frumlegust í klæðaburði en hún var í einstökum kjól þar sem brjóstin voru út og klæðin tengdust við geirvörtulokkana hennar en á myndum að dæma virðist hún líka hafa sett smá efnisbút yfir geirvörturnar. Þessi djörfu og flottu klæði voru sérhönnuð á hana frá tískuhúsinu Mugler og hún var sömuleiðis með sjal yfir sig ef henni skyldi verða kalt. Chappell Roan alltaf svo mikill töffari. John Shearer/Getty Images for The Recording Academy View this post on Instagram A post shared by Vogue (@voguemagazine) Lady Gaga stælar Björk Tónlistardrottningin Lady Gaga virðist hafa fengið mikinn innblástur frá Björk okkar Guðmundsdóttur þegar hún steig á svið á hátíðinni í gær. Gaga rokkaði klæði frá tískuhúsinu McQueen frá árinu 2009 en Björk var einmitt ein af listagyðjum McQueen og áberandi í klæðum frá vini sínum Alexander McQueen sem féll frá árið 2010. View this post on Instagram A post shared by Paper Magazine (@papermagazine) Heidi Klum í nektarkjól Ofurfyrirsætan og stuðboltinn Heidi Klum rokkaði svokallaðan nektarkjól eða „nude dress“ í gær en kjóllinn er sérsaumaður á hana og úr smiðju þýska tískuhússins Marina Hermansera. Heidi Klum flott og flippuð. Brianna Bryson/WireImage Laufey sigurvegari í MiuMiu Laufey Lín súperstjarnan okkar Íslendinga var svo stórglæsileg í ljósfjólubláum kjól frá ítalska tískuhúsinu MiuMiu. Þvílíkur sigurvegari! Laufey Lín var tók á móti sínum öðrum Grammy-verðlaunum í þessum glæsilega MiuMiu kjól.AP/Chris Pizzello Sabrina sæta Sabrina Carpenter er æðisleg poppsöngkona, stemningsskvísa og býr yfir miklum þokka. Hún skein skært í sérsaumuðum galagellukjól frá hátískuhúsinu Valentino og heiðraði minningu Valentino sjálfs sem féll nýverið frá. View this post on Instagram A post shared by Paper Magazine (@papermagazine) Splunkuný stjarna Rokkarinn og rísandi stjarnan Sombr steig á svið í sérsaumuðum pallíettujakkafötum frá Valentino. Hann var tilnefndur sem besti nýi listamaðurinn og var ekkert eðlilega mikill skvísutöffari. View this post on Instagram A post shared by Paper Magazine (@papermagazine) Kendrick Lamar mætti á svæðið Rapparinn Kendrick Lamar var ótrúlega elegant í Chanel jakkafötum en hann er líka bara alltaf smart! View this post on Instagram A post shared by Vogue (@voguemagazine) Bleikt Louis þríeyki Tónlistarmennirnir Pharrell Williams, Pusha T og Malice rokkuðu bleik jakkaföt frá franska tískuhúsinu Louis Vuitton en Pharrell er einmitt listrænn stjórnandi herradeildarinnar þar. Algjörir töffarar. Bleikar bombur Malice, Pusha T og Pharrell Williams í Louis Vuitton. Christina House / Los Angeles Times via Getty Images Fröken frumlegust Rapparinn og tónlistarkonan Audrey Nuna rokkaði fáránlega flott og frumlegt fitt frá Thom Browne. Audrey Nuna algjör töffari í Thow Browne. John Shearer/Getty Images for The Recording Academy Í fanta formi Teyana Taylor ber undantekningalaust af á rauða dreglinum. Þvílíka bomban í Tom Ford kjól eftir hönnuðinn Haider Ackermann. Teyana Taylor er nettust. Gilbert Flores/Billboard via Getty Images Grammy-verðlaunin Tíska og hönnun Hollywood Mest lesið Laufey Lín fékk önnur Grammy-verðlaun Lífið Stjörnulífið: Dorrit og Pharrell Williams í fíling Lífið Þessi fengu Grammy og sendu ICE-kaldar kveðjur Lífið Tútturnar úti á Grammy-hátíðinni Tíska og hönnun Kynlíf á ekki að vera vont Lífið Úr söngvakeppni í fegurðarsamkeppni Lífið Dýrðardagur í Kenýa endaði með bónorði Lífið Eins og í tannlæknastól án deyfingar: Dauðar laglínur á Myrkum músíkdögum Gagnrýni Bati hjálpar öðrum: „Hann var með geðsjúkdóm og leiddist út í fíkn“ Áskorun Fékk „karlrembu, transfóbíu og rasisma“ í flasið á skurðstofunni Lífið Fleiri fréttir Tútturnar úti á Grammy-hátíðinni „Með rauf á rassi ef mér verður brátt í brók“ Þetta eru drottningar tískuvikunnar í París Klæðist því sem eykur sjálfstraustið Robyn í hönnun Sólar Hansdóttur Skilnaðarhringir slá í gegn: „Ég set minn á löngutöng“ „Ég fékk alveg gæsahúð þegar ég sá þetta“ Kjólasaga Brooklyns loðin Valentino er allur Ein heitasta stjarna í heimi Hailey Bieber slær í gegn á þvengnum „Eins nakin og ég kemst upp með“ Sjá meira