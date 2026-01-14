Tíska og hönnun

Ein heitasta stjarna í heimi

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Teyana Taylor er einhver allra heitasta stjarna heimsins.
Teyana Taylor er einhver allra heitasta stjarna heimsins. Michael Buckner/2026GG/Penske Media via Getty Images

Dansarinn, tónlistarkonan, leikkonan, listakonan og ofurbomban Teyana Taylor er að sigra heiminn um þessar mundir. Ásamt því að slátra rauða dreglinum á hverjum einasta viðburði hlaut hún sín fyrstu Golden Globe verðlaun á sunnudag fyrir hlutverk sitt í kvikmyndinni One Battle After Another.

Teyana Taylor er fædd árið 1990 og er sannarlega enginn nýgræðingur í skemmtanabransanum þrátt fyrir að hún hafi líklega aldrei skinið skærar en nú. 

Fimmtán ára gömul sló hún í gegn sem dansari og danshöfundur og samdi meðal annars dansspor fyrir tónlistarmyndband Beyoncé við lagið Ring The Alarm. 

Stuttu síðar kom hún fram í tónlistarmyndbandi hjá Jay Z en líklegast fékk hún mesta athygli fyrir dans sinn við lagið Fade með Kanye West. 

Sömuleiðis hefur Taylor gefið út fjölda breiðskífa og laga og túrað víða um Bandaríkin og heiminn. 

Samhliða allri þessari sköpunargleði fór hún að snúa sér að leiklist en það virðist vera fátt sem þessi listagyðja getur ekki gert. Hún kom, sá og sigraði í hlutverki sínu í kvikmyndinni One Battle After Another og er sömuleiðis senuþjófur í umdeildu þáttunum All's Fair þar sem hún leikur meðal annars á móti Kim Kardashian. 

Teyana Taylor hefur opinskátt rætt um andleg veikindi, þunglyndi og kvíða. Árið 2020 tilkynnti hún að hún væri algjörlega hætt í tónlist til þess að sinna andlegri heilsu. 

Nú tæpum sex árum síðar er hún orðin verðlaunuð leikkona og var gríðarlega sannfærandi í hlutverki sínu sem uppreisnarseggurinn og óstöðvandi bardagakonan Perfidia Beverly Hills í One Battle. 

Hún geislar á hverjum rauða dreglinum á fætur öðrum. Þvílíkur elegans og franska tískuhúsið Schiaparelli, sem er það allra heitasta og frumlegasta í dag, dýrkar dömuna. 

Teyana Taylor svo glæsileg í Schiaparelli.Frazer Harrison/WireImage

Taylor hefur rokkað sérhannaða galakjóla frá hinu virta Schiaparelli tískuhúsi og sömuleiðis verið fastagestur á virtustu tískuhátíð heims Met Gala síðastliðin ár. 

Þessi ofurskvísa virðist vera einhleyp um þessar mundir en hún var gift körfuboltakappanum Iman Shumpert og saman eiga þau tvær dætur, Iman Tayla Shumpert Jr., níu ára, og Rue Rose Shumpert, fjögurra ára. 

Þegar þau skildu ásakaði Taylor fyrrverandi eiginmann sinn um andlegt ofbeldi og gríðarlega afbrýðissemi í garð velgengni og frægðar hennar. 

Hún deitaði  enska leikarann Aaron Pierre í tæpt ár en þau hættu saman í desember. 

Frægðarsól Taylor rís hátt og við munum án efa sjá hana á skjánum á næstu árum takast á við fjölbreytt og skemmtileg hlutverk. Hún er rétt að byrja!

Tíska og hönnun Tónlist Menning Bíó og sjónvarp


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.