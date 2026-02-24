Tíska og hönnun

Af­hjúpa þemað fyrir tískuveislu ársins

Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar
Okkar eigin Laufey Lín hefur verið fastagestur á Met gala, flottustu tískuhátíð í heimi, undanfarin ár.
Okkar eigin Laufey Lín hefur verið fastagestur á Met gala, flottustu tískuhátíð í heimi, undanfarin ár. Kevin Mazur/MG24/Getty Images for The Met Museum/Vogue

Fyrsta mánudagskvöld maí mánaðar er á ári hverju mikið tilhlökkunarefni fyrir tískuunnendur. Tilefnið er galakvöld Metropolitan safnsins í New York borg en viðburðurinn er betur þekkt sem Met Gala. 

Helstu tískuhús heims bjóða stórstjörnum að klæðast einstakri hönnun og mæta sem gestir á kvöldið sem er jafnframt risa fjáröflun fyrir þetta sögulega safn. 

Á hverju ári er nýtt þema sem einkennir klæðaburð gesta og kvöldið í heild sinni og samhliða þessu opnar listasýning í þemanu á Met safninu, sem er rótgróinn hluti af menningu Manhattan eyjar. 

Þemað í ár er einfalt en að sama skapi er hægt að fara í margar skemmtilegar áttir með því en það er einfaldlega: Tíska sem list.

Tískan er auðvitað list yfir höfuð og mörk milli hönnunar og listsköpunar hafa fyrir löngu horfið. Þó má ætla að tískuhúsin fari ýktar og nýjar leiðir og sköpunargleðinni verði engin takmörk sett.

 Lífið á Vísi verður að sjálfsögðu með puttann á púlsinum með ítarlega yfirferð á klæðaburði stjarnanna mánudagskvöldið fjórða maí næstkomandi. 

Tíska og hönnun Bandaríkin


Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið


Tarot dagsins

Dragðu spil og sjáðu hvaða spádóm það geymir.