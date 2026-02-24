Afhjúpa þemað fyrir tískuveislu ársins Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 24. febrúar 2026 13:51 Okkar eigin Laufey Lín hefur verið fastagestur á Met gala, flottustu tískuhátíð í heimi, undanfarin ár. Kevin Mazur/MG24/Getty Images for The Met Museum/Vogue Fyrsta mánudagskvöld maí mánaðar er á ári hverju mikið tilhlökkunarefni fyrir tískuunnendur. Tilefnið er galakvöld Metropolitan safnsins í New York borg en viðburðurinn er betur þekkt sem Met Gala. Helstu tískuhús heims bjóða stórstjörnum að klæðast einstakri hönnun og mæta sem gestir á kvöldið sem er jafnframt risa fjáröflun fyrir þetta sögulega safn. Á hverju ári er nýtt þema sem einkennir klæðaburð gesta og kvöldið í heild sinni og samhliða þessu opnar listasýning í þemanu á Met safninu, sem er rótgróinn hluti af menningu Manhattan eyjar. View this post on Instagram A post shared by The Zoe Report (@thezoereport) Þemað í ár er einfalt en að sama skapi er hægt að fara í margar skemmtilegar áttir með því en það er einfaldlega: Tíska sem list. Tískan er auðvitað list yfir höfuð og mörk milli hönnunar og listsköpunar hafa fyrir löngu horfið. Þó má ætla að tískuhúsin fari ýktar og nýjar leiðir og sköpunargleðinni verði engin takmörk sett. Lífið á Vísi verður að sjálfsögðu með puttann á púlsinum með ítarlega yfirferð á klæðaburði stjarnanna mánudagskvöldið fjórða maí næstkomandi. Tíska og hönnun Bandaríkin Mest lesið Íslensk hjón búa umkringd öryggisvörðum Lífið Föst með dauða tölvu og reynir að undirbúa stjórnarfund Lífið Dorrit ánægð með demantsklædda Kylie Tíska og hönnun Magnús Kjartan leggur brekkusönginn á hilluna Lífið Kveður Emily fyrir Audrey Hepburn Lífið Eyþór Arnalds og Ástríður bíða eftir barni Lífið Körfuboltaþjálfari selur á Nesinu Lífið Lizzie McGuire-stjarnan Robert Carradine látinn Lífið Stjörnulífið: Sjóðheitar í gusugufu Lífið Afhjúpa þemað fyrir tískuveislu ársins Tíska og hönnun Fleiri fréttir Afhjúpa þemað fyrir tískuveislu ársins Dorrit ánægð með demantsklædda Kylie Furðulegar þýðingar netverslunar: „Smjaðandi silúett“ og „skjaldbökunnarbrún rammi“ Gullin regla að sýna ekki allt hold í einu Tútturnar úti á Grammy-hátíðinni „Með rauf á rassi ef mér verður brátt í brók“ Þetta eru drottningar tískuvikunnar í París Klæðist því sem eykur sjálfstraustið Robyn í hönnun Sólar Hansdóttur Skilnaðarhringir slá í gegn: „Ég set minn á löngutöng“ „Ég fékk alveg gæsahúð þegar ég sá þetta“ Kjólasaga Brooklyns loðin Valentino er allur Ein heitasta stjarna í heimi Hailey Bieber slær í gegn á þvengnum „Eins nakin og ég kemst upp með“ Sjá meira