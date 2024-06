Nýjasta súperstjarna heimsins

Lífið á Vísi fer hér stuttlega yfir feril þessarar rísandi stórstjörnu og hennar bestu augnablikum þegar það kemur að klæðaburði.

Sabrina er fædd árið 1999 í Pennsylvaníu, Bandaríkjunum og hefur verið að gefa út tónlist frá árinu 2012. Hún fór meðal annars með hlutverk í þáttaseríunni Girl Meets World á Disney Channel og hefur leikið minni hlutverk í fjöldanum öllum af sjónvarpsþáttum og kvikmyndum frá árinu 2011.

Í fyrra hitaði hún upp á tónleikaferðalagi Taylor Swift og söng meðal annars með henni á sviði. Árið 2022 gaf hún út plötuna emails i can’t send og ári síðar emails i can’t send fwd:. Báðar plötur náðu miklu flugi og eru sum hver lögin með hundruði milljóna spilana.

Þrátt fyrir að hafa verið þekkt jafn lengi má segja að hún hafi orðið að súperstjörnu við útgáfu lagsins Espresso sem kom út 12. apríl síðastliðinn en lagið er með um 600 milljón spilanir á streymisveitunni Spotify.

Þá er Sabrina með 73 milljón mánaðarlega hlustendur þar og 36 milljón fylgjendur á samfélagsmiðlinum Instagram. Lagið hefur sömuleiðis slegið í gegn á samfélagsmiðlum á borð við TikTok og Instagram og notið mikilla vinsælda hérlendis.

Línan I'm working late cuz I'm a singer, eða ég er að vinna lengi því ég er söngkona, úr laginu hefur sömuleiðis farið sem eldur um sinu á Internetinu og söng Adele línuna meðal annars á tónleikum sínum á dögunum.

Samkvæmt samfélagsmiðlum er Sabrina tvíkynhneigð og hefur í mörg ár verið opinber stuðningskona LGBTQ+ samfélagsins.

Hún og Barry Keoghan byrjuðu að slá sér upp síðla síðasta árs og leikur hann meðal annars á móti henni í tónlistarmyndbandi við lagið hennar Please, please, please.

Lagið er númer eitt á vinsældarlistanum Top 50 Global á Spotify og Espresso fylgir fast á eftir í öðru sæti. Myndbandið við Please, please, please má sjá í spilaranum hér fyrir neðan:

Það virðast sannarlega bjartir tímar framundan í ferli Sabrinu en nýverið kom hún fram í fyrsta sinn á hinum virta Wembley Arena í Englandi fyrir framan hvorki meira né minna en 80 þúsund manns.

Hér má sjá nokkur eftirminnileg tískumóment hjá Sabrinu en mjög stutt pils og uppháir sokkar eru einkennandi fyrir hana:

Sabrina klæddist hönnun Roberto Cavalli á tónlistarhátíðinni Coachella. Hvítu og bláu litirnir vinna vel saman og sólgleraugun smellpassa við lúkkið. Frazer Harrison/Getty Images for Coachella

Sabrina klæddist ljósgulum míníkjól með hjarta á tónlistarhátíðinni Governors Ball sem haldin er á eyju fyrir utan Manhattan á ári hverju. Kjóllinn er eftir úkraínska hönnuðinn Frolov og hefur Sabrina áður klæðst sömu hönnun. Nina Westervelt/Billboard via Getty Images

Sabrina í hvítu á Times Square í New York um áramótin við háa hvíta sokka, hvíta útsaumaða hanska og silfurskó. Taylor Hill/WireImage

Ofurparið Barry Keoghan og Sabrina Carpenter á Met Gala í ár. Sabrina klæddist hönnun Oscar de la Renta. Kevin Mazur/MG24/Getty Images for The Met Museum/Vogue

Sabrina á tískuviku í París á viðburði tískurisans Louis Vuitton. Antoine Flament/Getty Images

Sabrina á jólatónleikum KISS108's í Boston í úkraínskri hönnun Frolov. Dave Kotinsky/Getty Images for iHeartRadio