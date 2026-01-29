Þetta eru drottningar tískuvikunnar í París Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 29. janúar 2026 09:41 Teyana Taylor er drottning tískuvikunnar í París. Valentina Frugiuele/Getty Images París iðar af hátísku sem aldrei fyrr og súperstjörnur spóka sig um götur borgarinnar. Tískuvikan er farin á fullt og orkan er engri lík. Öll heitustu og virtustu tískuhús heims leggja allt í sýningar sínar og vonast til þess að koma með eitthvað splunkunýtt og brakandi ferskt inn í síbreytilegan heim klæðaburðar. Nokkrar stjörnur hafa vakið meiri athygli en aðrar fyrir klæðaburð og einstakan stíl. Hér eru þær: Teyana Taylor Leikkonan, dansarinn og hin nýlega Óskarstilnefnda Teyana Taylor er heitasta stjarnan um þessar mundir og yfirlýst tískudrottning Parísar. Teyana Taylor ekkert eðlilega glæsileg á sýningu Schiaparelli.Valentina Frugiuele/Getty Images Hún rokkar Schiaparelli betur en flestir en franska tískuhúsið hefur aldrei verið vinsælla, frumlegra eða heitara. View this post on Instagram A post shared by Schiaparelli (@schiaparelli) Jodie Smith Breska leikkonan og fyrirsætan Jodie Smith er önnur listagyðja fyrir Schiaparelli og var elegansinn uppmálaður á sýningu tískuhússins í fyrradag. View this post on Instagram A post shared by Schiaparelli (@schiaparelli) Demi More Þessi leikkona sem átti stórkostlega endurkomu árið 2024 fyrir hlutverk sitt í The Substance er orðin fastagestur á allar heitustu sýningarnar í dag. Hún og Schiaparelli hafa núna sagt og sýnt í verki að hlébarðamynstur taki yfir 2026. View this post on Instagram A post shared by Schiaparelli (@schiaparelli) Dua Lipa Þær gerast ekki mikið flottari en poppprinsessan Dua Lipa sem er alltaf óaðfinnanlega klædd og tekst sömuleiðis alltaf að vera skemmtileg í fatavali. Hún skein hvað skærast á Chanel sýningunni í fyrradag í truflað flottri grúví pilsadragt. View this post on Instagram A post shared by Vogue (@voguemagazine) Kate Moss Tískudrottning heimsins Kate Moss slær ekki slöku við og heldur áfram að bera af í klæðaburði, áratugi í röð. Hún var stílhrein og gríðarlega smart á sýningu YSL í París. View this post on Instagram A post shared by Vogue (@voguemagazine) Nicole Kidman Ástralska undrið, leikkonan ástsæla og nýfráskilda tískugyðjan Nicole Kidman hefur fyrir löngu sannað að hún og hátíska er kombó sem segir sex. Henni tekst alltaf að vera klassísk en ofur kúl á sama tíma og það sást vel á sýningu Chanel. View this post on Instagram A post shared by Vogue (@voguemagazine) Tíska og hönnun Frakkland Hollywood Mest lesið Þess vegna ættir þú frekar að fara í partí en borða brokkolí Lífið „Konur í jakkafötum í ruglinu er geðveikt fyndið konsept“ Lífið Sækir um skilnað frá Schneider Bíó og sjónvarp Kynlífssena sautján ára stúlku hafi splundrað samstarfi bræðranna Bíó og sjónvarp Steinunn Ólína í „friðarinnlögn“ með kæró Lífið Klæðist því sem eykur sjálfstraustið Tíska og hönnun „Ég er óléttur“ Lífið Sló í gegn sem barn en nú fyrsta konan á toppi listans frá aldamótum Lífið Íslenskur tónlistarmaður í lykilhlutverki Tónlist „Pabbi hefði snúið sér við í gröfinni hefði ég hætt við” Lífið Fleiri fréttir Þetta eru drottningar tískuvikunnar í París Klæðist því sem eykur sjálfstraustið Robyn í hönnun Sólar Hansdóttur Skilnaðarhringir slá í gegn: „Ég set minn á löngutöng“ „Ég fékk alveg gæsahúð þegar ég sá þetta“ Kjólasaga Brooklyns loðin Valentino er allur Ein heitasta stjarna í heimi Hailey Bieber slær í gegn á þvengnum „Eins nakin og ég kemst upp með“ Best klæddu Íslendingarnir 2025 Pæjur, börn og nóg af leðri fyrir alla Íslenskt La(m)bubu úr gæru, soðnu kindahorni og fiskaugum Ástin blómstrar í appelsínugulu leðri „Maður á ekki að vera feiminn við að vera fínn“ Einn áhrifamesti arkitekt samtímans látinn Best klæddu stjörnurnar samkvæmt Vogue Langskemmtilegast að vera alveg sama Skilaboð frá Höllu á Facebook upphaf að farsælu samstarfi Heitustu pörin í húrrandi jólagír Sjá meira