Dorrit ánægð með demantsklædda Kylie Magnús Jochum Pálsson skrifar 24. febrúar 2026 11:22 Dorrit birti mynd af sér í rauðum galakjól við strætisvagna í Lundúnum og mynd af Kylie Jenner á BAFTA-hátíðinni á sunnudaginn. Getty Dorrit Moussaieff, fyrrverandi forsetafrú, fagnar því að athafnakonan Kylie Jenner og leikkonan Wunmi Mosaku skuli hafa klæðst Moussaieff-skartgripum á BAFTA-hátíðinni um helgina. Dorrit lýsti yfir ánægju sinni í Instagram-færslu og birti myndir af konunum tveimur. „Ætli það sé einhver sem klæðist ekki Moussaieff um þessar mundir?“ skrifar hún við færsluna og bætir síðan við að Jenner og Mosaku hafa skinið í demantsskartgripunum. Wunmi og Kylie flottar með Moussaieff-demanta.Getty Mosaku og Jenner voru báðar með Moussaieff-demantslokka í eyrunum. Kylie klæddist 71,94 karata demantseyrnalokkum og var með 15,51 karata demantshring. Kylie er ekki sú fyrsta úr Kardashian-klaninu sem klæðist Moussaieff-skarti því eldri systir hennar, Kim Kardashian vakti mikla athygli þegar hún mætti á galakvöld Met-listasafnsins á síðasta ári í leðurdressi með risavaxið demantshálsmen. Kim mætti í svörtu leðri frá Chrome Hearts og með Moussaieff-demanta.TheStewartofNY/Getty Images Skartgripahönnuðir langt aftur í aldir Dorrit er sjálf skartgripahönnuður og kemur úr mikilli skartgripahönnunarætt. Faðir hennar, Shlomo Moussaieff, var af auðugri gyðingaætt frá Búkara í Úsbekistan og faðir hans, Rehavia Moussaieff, kynti Shlomo og systkini hans fyrir skartgripahönnun og fóru mörg þeirra út í þann rekstur. Shlomo stofnaði sína fyrstu skartgripaverslun í Jerúsalem á sjötta áratugnum. Hann drýgði tekjurnar með því að smygla gulli og öðrum fornmunum frá Jórdaníu til Ísrael. Dorrit á Bessastöðum árið 2006.Vísir/Vilhelm Shlomo og eiginkona hans, Alisa, fluttu árið 1963 til Lundúna þar sem þau opnuðu sína fyrstu skartgripaverslun, Moussaieff Jewellers, í anddyri Hilton-hótelsins á Park Lane. Fljótt opnaði önnur á Bond Street. Shlomo sá um hönnunina meðan Alisa sá um sölurnar og óx hróður þeirra jafnt og þétt gegnum áratugina. Moussaieff hannaði skartgripi fyrir þekkta einstaklinga á borð við Richard Burton, Elizabeth Taylor, Zsa Zsa Gabor, Joan Collins, Peter Sellers og Frank Sinatra. Dorrit og Ólafur í Háskóla Íslands. Samhliða velgengninni sankaði Shlomo að sér gríðarlegu safni forngripa og eðalsteina. Meðal steina í safni Moussaieff fjölskyldunnar eru blái Moussaieff-demanturinn sem Alisa keypti á átta milljónir dala á Sotheby's-uppboði í Hong Kong 2007 og rauði Moussaieff-demanturinn sem er sá stærsti sinna líka. Shlomo lét af störfum árið 2004 og lést síðan 2015, níutíu ára að aldri, en Alisa hefur haldið um tauma fyrirtækisins síðan. Ghislaine, Jeffrey og Andrew Síðustu fréttir sem bárust af Dorrit og Ólafi Ragnari tengdust Epstein-skjölunum. Hjónunum bregður nokkrum sinnum fyrir í skjölunum og vöktu athygli myndir af Dorrit með Mette-Marit, norsku krónprinsessunni, og Ghislaine Maxwell sem teknar voru í New York árið 2012. Sjá einnig: Mynd af Dorrit með Mette-Marit og Maxwell vekur athygli Þá sagði Dorrit við Mannlíf þann 13. febrúar síðastliðinn að hún hefði hitt Jeffrey Epstein fyrir um 25 árum, haft slæma tilfinningu fyrir honum og gengið út úr herberginu hið snarasta. Ólafur Ragnar hafði áður sagt að hann hefði aldrei hitt Epstein og Dorrit að ekkert hefði verið furðulegt við hann. Ólafur ræddi síðan við Vísi í síðustu viku um samskipti sín við Andrew, fyrrverandi Bretaprins. Þeir hefðu tvívegis rætt saman í Davos í Sviss árið 2010 um hagsmuni Íslands og sjónarmið í Icesave-deilunni. Segist hafa rætt tvisvar við prinsinn í gini ljónsins Ólafur Ragnar Grímsson fyrrverandi forseti Íslands segist hafa rætt í tvígang við Andrew fyrrverandi Bretaprins í Davos í Sviss árið 2010. Í bæði skiptin hafi hann rætt við hann um hagsmuni Íslands og sjónarmið í Icesave deilunni og í bæði skiptin innan um annað fólk. Hann segir samskiptunum ítarlega lýst í bóki sinni, Þjóðin og valdið sem kom út árið 2024. 20. febrúar 2026 13:42 