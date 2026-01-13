Hailey Bieber slær í gegn á þvengnum

Athafnakonan, fyrirsætan og ofuráhrifavaldurinn Hailey Bieber er komin með vængi. Ástæðan er sú að hún situr fyrir í nýjustu auglýsingaherferð nærfatarisans Victoria's Secret en fyrirsætur þeirra eru gjarnan kallaðar englar.
Hailey Bieber hefur notið gríðarlegrar velgengni í förðunarbransanum og sömuleiðis fylgjast hundruðir milljóna með henni og eiginmanni hennar tónlistarmanninum Justin Bieber á samfélagsmiðlum.
View this post on Instagram A post shared by Hailey Rhode Bieber (@haileybieber)
A post shared by Hailey Rhode Bieber (@haileybieber)
Hún er andlit þessarar nýjustu herferðar Victoria's Secret sem einblínir á Valentínusardaginn og er rómantíkin allsráðandi þar sem frú Bieber situr ögrandi fyrir í svörtum þveng og sokkaböndum, rauðum blúndunærfötum og bleikri samfellu.
View this post on Instagram A post shared by Victoria's Secret (@victoriassecret)
A post shared by Victoria's Secret (@victoriassecret)