Björn skellti sér strax í sokkana

Höllu Tómasdóttur, forseta Íslands, og eiginmanni hennar Birni Skúlasyni voru í annað sinn afhent fyrstu sokkapörin sem seld eru til styrktar Krabbameinsfélaginu í Mottumars.
Móttökurnar á Bessastöðum voru góðar þegar Stefán Svan Aðalsteinsson, hönnuður Mottumarssokkanna í ár, afhenti forsetahjónunum fyrstu pörin. Forsetinn þakkaði félaginu fyrir að opna á umræðuna og undirstrikaði mikilvægi þess að enginn upplifi einmanaleika og einangrun í erfiðum veikindum.
Mottumarssokkarnir í ár eru hannaðir af Stefáni Svan í Stefánsbúð í samstarfi við grafísku hönnuðina Lindu Loeskow og Anton Kaldal Ágústsson. Stefán var valinn úr hópi tæplega hundrað umsækjenda sem sóttu um að fá að hanna sokkanna.
Hönnunin byggir á orðunum „Takk fyrir“ sem fléttast saman í áberandi mynstri og leturgerð. Í þeim felst þakklæti til samfélagsins alls, en þó sérstaklega til þeirra sem takast á við krabbamein og aðstandenda sem standa þétt við bakið á þeim.
Stefán, Anton og Linda þekkja öll glímuna við krabbamein sem aðstandendur, auk þess sem Linda hefur sjálf reynslu af því að hafa fengið krabbamein tvisvar. Hönnunin er því ekki aðeins falleg heldur persónuleg, einlæg og sprottin úr djúpri samstöðu, sem er einmitt áhersla Mottumars í ár.
Allur ágóði af sölu Mottumarssokkanna rennur til starfsemi Krabbameinsfélagsins sem miðar að því að færri fái krabbamein, fleiri læknist, lifi lengi og líði betur. Öll starfsemi félagsins byggir á stuðningi almennings og fyrirtækja og Mottumars er ein af lykilstoðum hennar.