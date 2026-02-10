Gullin regla að sýna ekki allt hold í einu

„Þú sérð mig ekki málaða og uppstrílaða á fótboltavellinum um helgar,“ segir hin 47 ára gamla ofurpæja María Gréta Einarsdóttir, framkvæmdastjóri NTC. Maya, eins og hún er gjarnan kölluð, lifir og hrærist í heimi tískunnar og var sömuleiðis að byrja með tískuhlaðvarpið Stílbrot. Hún ræddi við blaðamann um persónulegan stíl, fataskápinn og fleira í þeim dúr.
Hvað finnst þér skemmtilegast við tískuna?
Ég elska hvað hún er fjölbreytileg og dásamlegt tjáningarform. Það er ekkert bannað og mér finnst svo gaman að fylgjast með hvernig fólk setur saman „outfit“ á mismunandi hátt.
Það er líka magnað hvernig manni líður þegar maður er í einhverju sem klæðir mann vel og setur rétta stemningu fyrir daginn.
Hvað varð til þess að þið Andrea ákváðuð að byrja með tískuhlaðvarp?
Það var svona spontant símtal á Andreu í byrjun árs en hugmyndin hafði blundað í mér í einhvern tíma.
Ég hafði sett mér svona míní áramótaheit að stökkva á hugmyndir sem ég fæ og var þetta einn liður í þeirri vegferð.
Andrea var sem betur fer búin að setja sér áramótaheit að segja meira já en nei svo þetta var bara fullkomin tímasetning. Þetta er líka geggjuð átylla til að „þurfa“ að hittast reglulega.
Það er svo mikið að gera hjá öllum að maður nær oft ekki að hitta vini og leika eins og oft og maður vildi.
Hér má hlusta á hlaðvarpið Stílbrot.
Hver er uppáhalds flíkin þín og af hverju?
Uppháhalds flíkin mín er klárlega silki Acne kjóllinn minn úr GK Reykjavík sem er eins og gallakjóll.
Svo þykir mér svo vænt um vintage Balenciaga City töskuna sem ég fékk í jólagjöf frá manninum mínum fyrir nokkrum árum.
Eyðirðu miklum tíma í að velja föt hverju sinni?
Nei, alls ekki. Ég er mjög hvatvís týpa og það er undantekning ef ég hef eytt einhverjum tíma í að ákveða í hverju ég ætla að vera hverju sinni.
Ég fæ samt alveg þráhyggju inn á milli ef ég er að fara í ókunnugar aðstæður eins og brúðkaup sem ég fór í á Spáni í sumar.
Það tók mikinn tíma og pælingar að ákveða í hverju ég ætlaði að mæta í það.
Hvernig myndirðu lýsa stílnum þínum?
Ég held að ég hafi verið kúreki í fyrra lífi og hippi í lífinu á undan því.
Ég elska kögur, rúskinn og kúrekastígvél en svo er hin hliðin á mér sem elskar rómantík og „boho“ lúkkið. Fyrir mér er þetta fullkomin blanda saman.
Hefur stíllinn þinn breyst mikið í gegnum tíðina og hvernig þá?
Auðvitað alveg eitthvað með tímanum. Maður átti sín Y2K augnablik í kringum aldamótin 2000, það er sumt sem ég gæti hugsað mér að klæðast frá því tímabili í dag og annað alls ekki.
Ég held að það sem hafi breyst sé kannski að mér finnst skemmtilegra að fjárfesta í færri en eigulegum flíkum. Ég hef samt alltaf frá því ég man eftir mér verið skó-og yfirhafnasjúk.
Nýturðu þess að klæða þig upp?
Mér finnst það mjög skemmtilegt þegar tilefni er til og ég reyni að vera alltaf frambærilega klædd í vinnunni en þú sérð mig ekki málaða og uppstrílaða á fótboltavellinum um helgar.
Þá er það bara jogging gallinn og moonboots.
Hvað skiptir þig mestu máli í klæðaburði?
Það er bara gullna reglan að líða vel í því sem þú klæðist. Algjör klisja en svo sönn.
Hvaðan sækirðu innblástur í tískunni?
Ég fæ innblástur úr öllum áttum. Samfélagsmiðlum, tískuhúsum, götutískunni, vinkonum, tónlist, bíómyndum. Listinn er endalaus.
Ertu með einhver boð og bönn þegar það kemur að klæðaburði?
Í raun og veru ekki. Það er alltaf einhver sem sem kemst upp með að gera eitthvað sem ætti að vera á bannlista flott.
Mér finnst mikilvægt líka að sýna ekki allt.
Ef leggir eru berir þá er efri hlutinn það ekki og vice versa en það er bara mín skoðun.
Hver er eftirminnilegasta flík sem þú hefur klæðst og af hverju?
Vá, erfið spurning.
Ætli það séu ekki Diesel Hipper buxurnar sem ég tók úr ramma á skrifstofunni hjá okkur í NTC. Þær höfðu verið rammaðar inn sem partur af sögu NTC sem ein mest selda varan í gegnum tíðina.
Ég fékk þær lánaðar fyrir Diesel tískusýningu í Mílanó og það sem gerði þetta svo eftirminnilegt var nostalgían við að klæðast þeim.
Þetta er buxur frá aldamótunum eða rétt eftir þau og það var bara eitthvað geggjað við að henda sér í originalinn svona mörgum árum seinna.
Hvað finnst þér heitast fyrir 2026?
Brúnir og grænir tónar, góð stígvél, kögur og gallabuxur.
Býrðu yfir einhverju góðu ráði þegar það kemur að tísku?
Ef þér líður vel í því sem þú klæðist þá ertu flottust á svæðinu.
