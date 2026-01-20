Kjólasaga Brooklyns loðin Dóra Júlía Agnarsdóttir skrifar 20. janúar 2026 14:56 Þegar allt lék í lyndi - allavega út á við. Cruz Beckham, Nicola Peltz Beckham, Victoria Beckham og Brooklyn Peltz Beckham í febrúar 2024. Frazer Harrison/Getty Images Það hefur vart farið fram hjá neinum að Beckham-fjölskyldan stendur nú í sögulegum deilum sem vöktu sérstaklega mikla athygli í gær þegar Brooklyn elsti sonur Victoriu og Davids opnaði sig um áralangar erjur hans og fjölskyldu hans. Fer Brooklyn ekki fögrum orðum um foreldra sína og bræður og rifjar meðal annars upp nokkur atvik tengd brúðkaupi hans og Nicolu Peltz frá árinu 2022. Segir hann meðal annars að móðir hans Victoria Beckham hafi stolið fyrsta dansinum af nýgiftu hjónunum og dansað við hann á óviðeigandi hátt. Brooklyn segir líka að Victoria hafi á ögurstundu hætt við að hanna brúðarkjól Nicolu. „Mamma hætti við að sauma kjól Nicolu á elleftu stundu þrátt fyrir hversu spennt hún var að klæðast hönnun hennar, sem neyddi hana til að finna nýjan kjól í flýti,“ segir Brooklyn. Þessi fullyrðing hans hefur verið á milli tannanna á fólki á samfélagsmiðlum og vakti einn notandi athygli á gömlu viðtali tískurisans Vogue við Nicolu. Nicola klæddist glæsilegum brúðarkjól tískuhússins Valentino og sagði við Vogue að ferlið hefði tekið rúmt ár í heildina, sem fæstir myndu kannski kalla eitthvað sem gert er í flýti. „Þessi sérhannaði brúðarkjóll er afrakstur mikillar vinnu síðastliðið ár þar sem Nicola og stílisti hennar voru í stöðugum samskiptum við Pierpaolo Piccioli, listrænan stjórnanda Valentino. Nicola flaug tvisvar til Rómar í mátun og fór tvisvar í mátun í Bandaríkjunum og yfir saumakona tískuhússins flaug meira að segja til Miami til þess að tryggja að hvert einasta smáatriði væri til fyrirmyndar á stóra deginum. Þetta var draumakjóll Nicolu,“ er haft eftir henni í Vogue. Hollywood Ástin og lífið Tíska og hönnun Brúðkaup Mest lesið Móðirin hljóp frá þremur börnum og „fór í Kanann“ Lífið Ekki fyrsti fótboltamaður Binna: „Við getum alveg hist aftur og riðið“ Lífið Valdi sér fylkingu í Beckham-deilunum Lífið Opinberar erjur Beckham-fjölskyldunnar: „Ég vil ekki sættast við fjölskyldu mína“ Lífið Vesturbæingar blótuðu þorrann langt fram á nótt Lífið Ótrúlegur dagur Vignis: Lottóvinningur, 180 í pílu og sigur á Carlsen Lífið Eldri bróðir lagði línur að lífinu í New York Lífið Stjörnulífið: Áslaug náði ekki að tala Trump til Lífið „Ég hef aldrei séð dansandi poka“ Lífið Líkamsumhirða sem þróast í þráhyggju Menning Fleiri fréttir Kjólasaga Brooklyns loðin Valentino er allur Ein heitasta stjarna í heimi Hailey Bieber slær í gegn á þvengnum „Eins nakin og ég kemst upp með“ Best klæddu Íslendingarnir 2025 Pæjur, börn og nóg af leðri fyrir alla Íslenskt La(m)bubu úr gæru, soðnu kindahorni og fiskaugum Ástin blómstrar í appelsínugulu leðri „Maður á ekki að vera feiminn við að vera fínn“ Einn áhrifamesti arkitekt samtímans látinn Best klæddu stjörnurnar samkvæmt Vogue Langskemmtilegast að vera alveg sama Skilaboð frá Höllu á Facebook upphaf að farsælu samstarfi Heitustu pörin í húrrandi jólagír Sjá meira