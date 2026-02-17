„Blómaútsaumur bætir við snert af duttlungum við þessa denimvesti. Knappalokunin að framan gerir ráð fyrir fjölhæfum stíl.“ Þetta er meðal þeirra mjög svo furðulegu þýðinga sem kaupendur vefverslunarinnar Boozt mega búast við þegar þeir lesa sér til um vörurnar sem þar eru til sölu.
Vefverslunin hefur notið mikilla vinsælda hjá landsmönnum á undanförnum árum og því verður að teljast skrýtið að ekki sé betur gætt að íslensku málfari.
Lýsingarnar virðast beinþýddar með lélegri gervigreind og stundum er næstum ómögulegt að skilja hvað er verið að ræða.
Hér má lesa stutta lýsingu um sólgleraugu sem eru til sölu á síðunni:
„Þessar stílhreinu köttalygju sólgleraugu eru fullkomin til að bæta við sköpunargáfu í hvaða búning sem er. Skjaldbökunnarbrúna ramman er bæði klassísk og tískuleg.“
Og buxur:
„Þessar buxur eru með afslappað snið sem gefur þægilega tilfinningu og smjaðandi silúett.“
Blaðamaður ræddi við Lindu Ösp Heimisdóttur, framkvæmdastjóra Miðeindar en fyrirtækið þjónar málstað íslenskunnar með framsæknum hugbúnaðarlausnum og eru leiðandi á sviði máltækni og gervigreindar.
„Þetta er sérstaklega skelfilegt á ákveðnum síðum, þá eru fyrirtæki að reyna að bjarga sér með lélegum þýðingum en eru ekkert að skoða úrtök eða ræða við neinn sem getur metið þetta fyrir þau.
Svo höfum við séð þetta á ýmsum vefverslununum hérlendis sem er auðvitað verra.“
Hún segist skrifa þetta fyrst og fremst á leti þar sem það þurfi ekki mikinn tíma eða pening í að fá betri þýðingar.
„Það eru til mjög góðar þýðinarþjónustur sem eru ekkert endilega dýrari en gæðamunurinn er rosalegur.
Það er vel hægt að gera þetta ágætlega fyrir lítinn pening og það er auðvitað algjört metnaðarleysi þegar gæðin eru ekki til staðar.“
Hún segir að gervigreindarlíkönin séu alls konar og mikilvægt sé að geta metið gæðin.
„Það er einmitt það sem við erum að gera hjá Miðeind, að meta gæði mismunandi líkanna þegar kemur að íslenskukunnáttunni.
Það er visst metnaðarleysi í því að fyrirtæki séu ekki einu sinni búin að vinna heimavinnuna til að athuga hvar þú getur fengið bestu gæðin.“
Hún segir óumflýjanlegt að þýðingarbransinn sé í dag gjörbreyttur frá því sem áður þekktist.
„Það er ekki lengur gerð krafa um að það séu mannlegir þýðendur að baki, allavega ekki endilega að þýða frá grunni en auðvitað fer þetta eftir metnaðarstigi og oft er einhver sem les yfir.
Það er hægt að nota tæknina og komast ágætlega áfram með það.“
Aðspurð hvort hún telji að þýðingar eins og má sjá á vefsíðu Boozt geti haft skaðleg áhrif á tungumálið okkar svarar hún:
„Já, það getur alveg klárlega haft skaðleg áhrif þegar er verið að framsetja alls konar hluti á netinu sem eiga að vera á íslensku en geta varla kallast íslenska. Það hefur áhrif á okkur.
Svo er það auðvitað þannig að það sem þú setur út verður ekki betra en það sem kemur inn. Ef þú ert með illa þýdda gervigreind af alls konar efni á netinu þá getur hún vel lent inn í þýðingarvélum og þetta getur orðið ein hringavitleysa.“
Að lokum segir Linda mikilvægt að sýna gott fordæmi.
„Hvaða skilaboð er verið að senda út í samfélagið ef það skiptir engu máli að texti sé á almennilegri íslensku?
Afhverju ætti unga fólkið okkar og við að hafa metnað ef það virðist engu skila? Við verðum að hafa almennilegar væntingar um það hvernig við viljum sjá málið okkar notað.“