Íþróttapar keypti einbýlishús í Hafnarfirði á 162 milljónir Magnús Jochum Pálsson skrifar 16. janúar 2026 13:45 Jónína Þórdís og Viktor Karl hafa verið saman síðan 2017 og hafa nú keypt sér glæsilegt einbýlishús í Hafnarfirðinum. Jónína Þórdís Karlsdóttir, körfuboltakona hjá Ármanni og lögfræðingur Húseigendafélagsins, og Viktor Karl Einarsson, knattspyrnumaður hjá Breiðabliki og eigandi Zantino Suits, keyptu 243 fermetra einbýlishús við Sléttahraun 14 í Hafnarfirði. Ásett verð var 169,9 milljónir en þau keyptu það á 161,5 milljónir króna. Húsið var byggt árið 1960, er þriggja hæða og skiptist í aðalhæð, efri hæð, bílskúr og tveggja herbergja aukaíbúð. Einnig er útgeymsla sem liggur að hlið bílskúrsins og stór, gróðursamur og skjólsæll garður. Svefnherbergin eru þrjú talsins og parket á gólfum allra herbergja. Opið er á milli stofu og eldhúss, stór eyja tengir þau saman og er viðhaldsfrítt parket í báðum rýmum. Útgengt er frá stofunni á rúmgóðar og fallegar svalir sem snúa í suður. Aðkoman að húsinu er hellulögð með snjóbræðslukerfi og fylgdi með hleðslustöð fyrir rafmagnsbíl. Terrazzo-flísar eru á gólfi forstofunnar, gestasalernisins, borðstofunnar og bílskúrsins sem er einnig nýttur sem þvottahús. Á neðstu hæðinni er björt aukaíbúð með gluggum á fjóra vegu og sérinngangi. Garðurinn er gróðursamur og skjólsæll og er þar að finna rólu, rennibraut og barnahús. Fyrirliði Ármanns og miðjumaestró í Breiðablik Viktor Karl og Jónína Þórdís hafa verið saman síðan 2017 og trúlofuðu sig í júní 2024. Þau stofnuðu saman fatamerkið Bökk árið 2019 en það virðist ekki lengur starfandi miðað við heimasíðuna. Viktor Karl Einarsson ólst upp hjá Breiðablik, fór sextán ára út í atvinnumennsku til unglingaliðs AZ Alkmaar í Hollandi og þaðan í sænska liðið IFK Värnamo en sneri aftur í Breiðablik 2018. Hann hefur verið einn öflugasti miðjumaður Bestu deildarinnar síðan þá og tvívegis orðið Íslandsmeistari með liðinu. Hann stofnaði jakkafatamerkið Zantino Suits fyrir nokkrum árum. Jónína Þórdís Karlsdóttir endurvakti kvennalið Ármanns í körfubolta fyrir fimm árum síðan, er fyrirliði liðsins og hjálpaði því að tryggja sér sæti í efstu deild í fyrra. Hún lék í kvikmyndunum Hjartasteini (2016) og Mentor (2020). Jónína er lögfræðimenntuð, aflaði sér lögmannsréttinda á síðasta ári og starfar sem lögfræðingur Húseigendafélagsins.