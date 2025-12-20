Bandalag listamanna lýsir yfir stuðningi við Dóru Agnar Már Másson skrifar 20. desember 2025 22:26 Arnór Pálmi Arnarson og Dóra Jóhannsdóttir tóku við verðlaunum fyrir Húsó. Arnór var tilnefndur í flokknum leikstjóri ársins og þau Dóra saman fyrir handrit ársins 2024. Mummi Lú Dóra Jóhannsdóttir, einn handritshöfunda sjónvarpsþáttanna Húsó, hefur birt bréf frá Bandalagi íslenskra listamanna sem lýsir stuðningi við mál hennar en RÚV og Glassriver hafa ekki brugðist við kröfu hennar um að nafn hennar verði birt í tengslum við Húsó. Hún segir að sér hafi verið boðnir samningar með greiðslu upp á fjórar milljónir, sem hún hafi hafnað. Í síðasta mánuði var greint frá því að nafn Dóru birtist ekki á skjám landsmanna þegar þættirnir voru sýndir á Rúv í byrjun árs né birtist dulnefni hennar, Hekla Hólm, sem hún hafði beðið um að stílað yrði á þættina. Í kvöld birti Dóra stuðningsbréf á Facebook sem henni barst frá Bandalagi íslenskra listamanna (BÍL) dagsett 17. desember. Þar er tekið fram að BÍL styðji við kröfu Dóru um að nafn hennar sem og dulnefni sé birt í tengslum við allar sýningar, tilnefningar og annað sem tengist þáttum Húsó. Bandalagið bendir á að enginn vafi leiki á því að Dóra sé höfundur þáttanna enda hafi hún tekið við verðlaununum sem höfundur þáttanna á íslensku sjónvarpsverðlaununum í lok október. „Þrátt fyrir þetta hafa hvorki RÚV né Glassriver brugðist við skýrri, tímasettri kröfu minni um leiðréttingu á nafnbirtingu og höfundakrediti mínu í tengslum við Húsó,“ skrifar Dóra á Facebook. „Þetta er ekki ágreiningur. Þetta er spurning um framkvæmd lagaskyldu.“ Hún telur óásættanlegt að höfundur þurfi að eyða árum og milljónum til að fá rétt sinn virtan. „Í því ljósi er eðlilegt að spyrja hvaða skilyrði og hvaða eftirliti KMÍ og RÚV beita þegar opinbert fé er veitt framleiðslufélögum, þegar lögbundin nafnbirting og höfundakredit er ekki uppfyllt eða leiðrétt þrátt fyrir ítrekaðar kröfur.“ Í síðustu viku birti Dóra færslu þar sem hún blés á sögusagnir um að hún hefði verið keypt úr GlassRiver. Hið rétta væri að hún hefði farið í sjúkraleyfi í janúar 2023 og tilkynnt að hún gæti mögulega komið aftur að verkefninu um vorið en tökur áttu ekki að hefjast fyrr en um haustið. „Tökum var síðan flýtt án þess að ég fengi upplýsingar og þegar ég frétti það, frá ótengdum aðilum, var lokað á aðkomu mína án samtals.“ Síðan hafi henni verið boðnir samningar með greiðslu upp á fjórar milljónir sem hún hafnað vegna íþyngjandi þöggunarákvæða og orðalags um að loforð væru „án skyldu“. „Slík „samkomulög“ eru því innihaldslaus fyrir höfund,“ skrifar hún og tekur fram að peningar hafi heldur aldrei verið aðalatriðið í þessu máli, heldur að samnings- og lögbundinn höfundaréttur og nafngreiningarréttur hafi ekki verið virtir. Dóra hefur nú gefið út bók um reynslu sína af íslenska kvikmyndabransanum í kringum Húsó og áramótaskaupið 2022. 