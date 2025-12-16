Moyes ældi alla leiðina til Eyja

David Moyes, knattspyrnustjóri Everton, svaraði spurningum stuðningsmanna á Youtube-rás félagsins og var meðal annars spurður út í tengsl sín við ÍBV.
Í spurningunni til Skotans var spurt hvernig það hefði komið til að hann spilaði fyrir ÍBV á Íslandi í yngri flokkum, og hvernig það hefði verið fyrir ungan mann að vera á Íslandi á 8. áratugnum.
Moyes svaraði því til að hann hefði nú reyndar aldrei spilað fyrir ÍBV en að hann hefði æft þar um sumar, sem hann vissulega gerði en þó reyndar með Tý sem síðar sameinaðist Þór og úr varð ÍBV. Hann var þá að elta pabba sinn, David Moyes eldri, en feðgarnir mynduðu sterk vináttutengsl við Ísland.
„Sannleikurinn er að ég spilaði aldrei fyrir ÍBV. Ég var bara 15 eða 16 ára og fjölskyldan mín átti í miklu sambandi við Ísland,“ sagði Moyes í svari sínu á Youtube-rás Everton á dögunum og útskýrði betur veru sína í Eyjum:
„Þetta voru skiptiferðir þar sem pabbi minn fékk fótboltalið frá Íslandi og Íslendingar tóku á móti skoskum liðum. Ég var því ungur að árum nokkuð oft á Íslandi og varði sumrunum þar.
Ég var ekki að þjálfa en ég var ungur leikmaður hjá Celtic á þessum tíma og var spurður hvort ég vildi þjálfa eitthvað, og það var í Vestmannaeyjum. Það var mikið talað um að ég hefði spilað fyrir ÍBV í Vestmannaeyjum en ég gerði það ekki,“ sagði Moyes og bætti svo við léttur í bragði:
„En ég man svo sannarlega eftir bátsferðinni frá Reykjavík yfir, því ég held að ég hafi ælt alla leiðina.“
Hinn 62 ára gamli Moyes hefur átt farsælan feril sem knattspyrnustjóri og bestum árangri náð með Everton sem hann tók við á ný í byrjun þessa árs, eftir að hafa áður stýrt því árin 2002-2013. Hann hefur einnig stýrt Manchester United, Real Sociedad, Sunderland og West Ham.
Moyes er nú með Everton í 9. sæti ensku úrvalsdeildarinnar, eftir fjóra sigra í síðustu sex leikjum þar sem liðið hefur auk þess haldið marki sínu hreinu í öllum fjórum sigurleikjunum. Everton er tveimur stigum frá mögulegu Meistaradeildarsæti en á erfiðan leik fyrir höndum gegn Arsenal á laugardagskvöld.