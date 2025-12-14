Ebba Katrín hlaut styrk úr Minningarsjóði Stefaníu Jón Ísak Ragnarsson skrifar 14. desember 2025 07:40 Marta Nordal afhenti Ebbu styrkinn og Stefaníustjakann fyrir hönd stjórnar sjóðsins við hátíðlega athöfn í Tjarnarbíó á föstudaginn. Leikkonan Ebba Katrín Finnsdóttir hlaut um helgina viðurkenningu Minningarsjóðs frú Stefaníu Guðmundsdóttur fyrir framúrskarandi framlag sitt til íslenskrar leiklistar. Í tilkynningu segir að Minningarsjóður frú Stefaníu Guðmundsdóttur hafi verið stofnaður árið 1965 af hjónunum Önnu Borg og Poul Reumert til heiðurs frú Stefaníu, sem hafi verið einn helsti brautryðjandi íslenskrar leiklistar. „Markmið sjóðsins er að efla leiklist á Íslandi með því að heiðra framúrskarandi sviðslistafólk. Fyrsta styrkveiting úr sjóðnum fór fram árið 1970 en nú hafa alls 48 listamenn hlotið viðurkenninguna.“ Um Ebbu Katrínu segir eftirfarandi: „Ebba Katrín Finnsdóttir útskrifaðist úr Leiklistardeild Listaháskóla Íslands árið 2018 og hefur frá þeim tíma skipað sér sess á meðal fjölhæfustu leikara landsins og vakið verðskuldaða athygli. Ebba Katrín er þekkt fyrir djúpan faglegan metnað, kraftmikla nærveru á sviði og hæfileikann til að túlka margslungnar, mannlegar og eftirminnilegar persónur.“ „Ebba Katrín hóf feril sinn í Borgarleikhúsinu, þar sem hún lék í fjölda sýninga, þar á meðal Dúkkuheimili 2. hluti, Hamlet litli og söngleiknum Matthildi. Undanfarin ár hefur Ebba verið fastur hluti af leikarahópi Þjóðleikhússins, þar sem hún hefur túlkað fjölbreytt og krefjandi hlutverk.“ „Hún vakti sérstaka athygli fyrir leik sinn sem Uglan í Atómstöðinni, sem skilaði henni Grímuverðlaununum 2020 fyrir bestu leikkonu í aðalhlutverki. Hún hefur einnig leikið í sýningum á borð við Ellen Bábic, Meistarann og Margarítu, Ást og upplýsingar, Rómeó og Júlíu og hinum áhrifaríka einleik Orð gegn orði.“ „Ebba hefur jafnframt tekið þátt í fjölda sjónvarps- og kvikmyndaverka, þar á meðal Húsó, Mannasiðum og Agnes Joy, sem hafa hlotið bæði innlenda og alþjóðlega athygli. Árið 2024 var hún valin Bæjarlistamaður Hafnarfjarðar fyrir framlag sitt til íslenskrar menningar.“ Tengdar fréttir Ebba Katrín valin bæjarlistamaður Hafnarfjarðar Ebba Katrín Finnsdóttir leikkona er bæjarlistamaður Hafnarfjarðar árið 2024. Hún var titluð í gær en hefð er fyrir því í bænum að veita titilinn síðasta vetrardag hvers árs. 25. apríl 2024 14:00 Ebba Katrín og Oddur keyptu hús í miðbænum Leikaraparið Ebba Katrín Finnsdóttir og Oddur Júlíusson hafa fest kaup á fallegu 126 fermetra parhúsi í hjarta miðborgarinnar. 