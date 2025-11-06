Erfitt að heyra hvað Orri hefur þjáðst Aron Guðmundsson skrifar 6. nóvember 2025 11:02 Orri Steinn Óskarsson hefur verið að glíma við krefjandi meiðsli og varð fyrir bakslagi á dögunum. Stefan Ivanovic/Pixsell/MB Media/Getty Images Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari íslenska karlalandsliðsins í fótbolta, segir það mikið áfall að hafa landsliðsfyrirliðinn Orri Steinn Óskarsson hafi ekkert geta spilað með liðinu í undankeppni HM. Hákon Arnar Haraldsson hafi hins vegar vaxið mikið í fyrirliðahlutverkinu í hans fjarveru. Á blaðamannafundi í gær, þar sem að landsliðshópur Íslands fyrri lokaleikina mikilvægu gegn Aserbaíjan og Úkraínu í undankeppni HM var opinberaður, greindi Arnar frá því að Orri Steinn hafi orðið fyrir bakslagi í endurkomu sinni á völlinn. Orri, sem hefur verið að glíma við meiðsli í læri hefur aðeins komið við sögu í þremur leikjum með liði sínu Real Sociedad á Spáni á yfirstandandi tímabili. Klippa: „Virkilega erfitt að heyra það“ „Það er virkilega erfitt að heyra hvað hann hefur verið að þjást mikið út af þessum meiðslum,“ segir Arnar um Orra sem hann heyrir reglulega í. „Það sem hefðu kannski átt að vera einföld meiðsli til að byrja með eru orðin virkilega flókin. Því miður varð hann fyrir bakslagi í sínum bata. Hann var með okkur í mínum fyrsta glugga en hefur síðan þá misst af þremur landsleikjagluggum í röð þar sem er mikið í húfi. Hann er fyrirliðinn okkar og leiðtogi, þetta er bara áfall en sem betur fer virkar þetta bara þannig í íþróttum að það kemur maður í manns stað.“ Eigi ekki að flytja Winston Churchill ræður Og hefur Arnar verið gríðarlega sáttur með það hvernig Hákon Arnar Haraldsson hefur stigið upp í fjarveru Orra Steins. Hákon Arnar Haraldsson með fyrirliðabandið í leik gegn Frökkum á dögunumvísir / anton brink „Þeir sem hafa sinnt hans hlutverki hafa staðið sig mjög vel. Ég verð að nefna varafyrirliðann Hákon Arnar sem hefur sinnt hlutverki fyrirliða í undanförnum leikjum. Hann hefur vaxið gríðarlega mikið í þessu hlutverki. Hann var mjög skemmtilega reynslulítill í fyrsta glugganum og gerði óspart grin að sjálfum sér fyrir það. Ég er ekki að ætlast til þess að hann sé í þessu hlutverki að fara með einhverjar Winston Churchill ræður. Hans fyrirliðahlutverk er að vera geggjaður inn á velli, sýna gott fordæmi á æfingasvæðinu sem og í leikjum. Hann hefur bara vaxið gríðarlega mikið sem fyrirliði og persóna.“ Landslið karla í fótbolta HM 2026 í fótbolta Mest lesið Stelpurnar okkar fá ekki leiki vegna sparnaðar Fótbolti Eigandi Nott.Forest ákærður fyrir tengsl við glæpagengi Sport Donald Trump að fá friðarverðlaun frá FIFA? Fótbolti Endurkoma ársins: Á Norðurlandamót aðeins ellefu mánuðum eftir hálsbrot Sport „Rokk og ról“ hjá Frey í villta vestrinu Fótbolti Víðir vann „diplómatískan sigur“ á þýska handknattleikssambandinu Handbolti Fylgist spenntur með Viktori: „Þetta er með ólíkindum“ Fótbolti Lamine Yamal sakaði menn um lygar eftir leik Fótbolti Sjáðu atvikið: Hágrátandi Hakimi frá í nokkrar vikur Fótbolti Segir að Man United sé ekki að búa til Harlem Globetrotters-lið Enski boltinn Fleiri fréttir „Vel gert að geta haldið áfram í svona ástandi“ Fylgist spenntur með Viktori: „Þetta er með ólíkindum“ Stelpurnar okkar fá ekki leiki vegna sparnaðar Lamine Yamal sakaði menn um lygar eftir leik Mörk úr Meistaradeildinni: Sjáðu Osimhen hoppa upp fyrir Mbappé og Haaland Segir að Man United sé ekki að búa til Harlem Globetrotters-lið Donald Trump að fá friðarverðlaun frá FIFA? „Rokk og ról“ hjá Frey í villta vestrinu Sjáðu atvikið: Hágrátandi Hakimi frá í nokkrar vikur Óstöðvandi Osimhen, magurt hjá Mourinho og Bilbao brenndir Böl Börsunga í Belgíu Foden í stuði gegn Dortmund Spilaði meira en síðustu tvo mánuði til samans Nik fær Lindu Líf til Kristianstad Sandra María skoraði í svekkjandi leik Emelía með þrennu gegn FCK Óvænt úrslit í Meistaradeildinni „Mér finnst þetta ekki leiðinlegur fótbolti“ Davíð Smári tekur við Njarðvík Jeffs tekur við Breiðabliki Dældi fyrri afrekum inn á Instagram eftir vonbrigðin Valdi Isak en ekki Gyökeres í fyrsta landsliðshópinn sinn Leiðir Breiðabliks og Damir skilja Mál Alberts truflar landsliðið ekki Stuðningsmenn Bröndby enn á ný í vandræðum Vonar að Jóhann og Hörður gefi jafn mikið af sér og Aron Orri Steinn lengra frá því að ná þessum leikjum en þeim í síðasta glugga Hópurinn fyrir lokaleikina: Hörður og Jóhann snúa aftur Svona var blaðamannafundur Arnars Rooney að kenna að Liverpool er komið á sigurbrautina á ný? Sjá meira