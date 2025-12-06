Hildur á skotskónum í Barcelona

Landsliðskonan Hildur Antonsdóttir skoraði eitt marka Madrid CFF í 5-2 sigri á Espanyol í spænsku úrvalsdeildinni í fótbolta í dag.
Espanyol byrjaði leik dagsins í Barcelona betur og náði forystunni eftir aðeins tveggja mínútna leik. Madrídingar svöruðu með fjórum mörkum fyrir hlé.
Hildur kom liðinu 2-1 yfir á 40. mínútu og svo fylgdu tvö mörk í uppbótartíma fyrri hálfleiks.
Espanyol minnkaði muninn snemma í síðari hálfleik en mark gestanna í uppbótartíma veitti þeim þriggja marka sigur.
Madrid CFF vann leikinn 5-2 og er eftir sigurinn með 23 stig í sjötta sæti deildarinnar, þremur stigum frá Evrópusæti.