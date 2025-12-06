Mbappé nálgast Real Madrid-met Cristiano Ronaldo Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 6. desember 2025 08:00 Kylian Mbappé hefur verið í miklu markastuði með Real Madrid á þessu tímabili og nú er met í hættu. Getty/Pedro Loureiro Franski framherjinn Kylian Mbappé hefur raðað inn mörkum að undanförnu og nálgast nú óðum markamet hjá Real Madrid. Margir magnaðir markaskorarar hafa spilað fyrir Real Madrid en nú er Mbappé kominn upp í hóp sem Cristiano Ronaldo einokaði áður. Við erum að tala um topplistann yfir flest mörk fyrir Real Madrid á einu almanaksári. Mbappé hefur skorað 55 mörk í öllum keppnum fyrir Real Madrid og vantar aðeins fjögur mörk til að jafna og fimm mörk til að bæta met Ronaldo. Met Ronaldo er frá árinu 2013 þegar hann skoraði 59 mörk fyrir Real Madrid og ári áður skoraði hann 58 mörk. Árið eftir skoraði Ronaldo 56 mörk. Þetta eru þrjú efstu markaárin hjá einum leikmanni Real Madrid. Mbappé er þegar kominn með sextán deildarmörk í fimmtán leikjum og níu Meistaradeildarmörk í fimm leikjum á þessu tímabili. Hann hefur skorað tvöfalt fleiri deildarmörk en næsti maður á lista. Hann er þannig kominn með 25 mörk í aðeins 18 leikjum í þessum tveimur keppnum sem er mögnuð tölfræði. Hann er þannig kominn með 25 mörk í aðeins 18 leikjum í þessum tveimur keppnum sem er mögnuð tölfræði. View this post on Instagram A post shared by OneFootball (@onefootball) Spænski boltinn Mest lesið Brasilíumenn byrja vel undir stjórn Menezes - myndband Fótbolti „Álftanes er með dýrt lið” Körfubolti Hagaði sér eins og MMA-bardagahetja í fótboltaleik Enski boltinn „Ég mun ekki keppa við Rússa á meðan stríð er í gangi“ Sport McLaren ætlar að nota heilbrigða skynsemi í ákvörðunum sínum Formúla 1 Trump fékk Friðarverðlaunin og setti verðlaunapeninginn strax um hálsinn Fótbolti Yngri bróðir Mbappé reddaði málunum fyrir Hákon og félaga í kvöld Fótbolti Körfuboltakvöld: Tilþrif tímabilsins til þessa Körfubolti Svona eru riðlarnir á HM í fótbolta 2026 Fótbolti Dönsk táningastelpa að slá í gegn á EM í sundi Sport Fleiri fréttir Mbappé nálgast Real Madrid-met Cristiano Ronaldo Messi og Ronaldo gætu mæst í átta liða úrslitunum á HM 2026 Hagaði sér eins og MMA-bardagahetja í fótboltaleik Yngri bróðir Mbappé reddaði málunum fyrir Hákon og félaga í kvöld Hislop með krabbamein Bannar risasamning risastjörnunnar Trump fékk Friðarverðlaunin og setti verðlaunapeninginn strax um hálsinn Svona eru riðlarnir á HM í fótbolta 2026 Í bann vegna slakrar landafræðikunnáttu Valur dregur sig úr Bose-bikarnum Lingard yfirgefur Suður-Kóreu Van Dijk um bekkjarsetu Salah: „Allir þurfa að standa sig“ Íslandsvinurinn rekinn „Sagði bara við hann: Djöfulsins fíflið þitt“ Gæti geymt varamenn inni í klefa á HM vegna hitans Hvað þarf Chiesa eiginlega að gera til að fá fleiri mínútur hjá Liverpool? Þarf að borga sekt fyrir að auglýsa erlent veðmálafyrirtæki Fannar sagði sannleikann um „hrákufimmuna“ sem vakti heimsathygli Yngir upp í allt of gamalli deild Sjáðu öll atvikin og ástæðu þess að baulað var á Old Trafford Lýsti leik uppi á fjalli og milljónir fylgdust með Meiðsladraugrinn lætur Alexander-Arnold ekki í friði hjá Real Madrid „Okkur sjálfum að kenna“ United missti frá sér sigurinn í lokin Liverpool minnist Diogo Jota með tilfinningaþrungnum hætti Þróttur keypti Adam Árna frá Grindavík „Eina leiðin til að lifa af“ Freyr eftirsóttur: „Hef hafnað öllum boðum“ Óttast að Gísli sé enn á ný lengi frá Sjáðu íslenska unglinginn hamfletta Esbjerg Sjá meira