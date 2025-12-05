Einfaldlega tilviljun að Ársæll sé fyrstur í röðinni Kolbeinn Tumi Daðason skrifar 5. desember 2025 12:27 Guðmundur Ingi segir skólastjóra Borgarholtsskóla einfaldlega fyrstan í röðinni eftir ákvörðun sem tekin var 17. september um skipulagsbreytingar á framhaldsskólakerfinu. Vísir/Anton Brink Mennta- og barnamálaráðherra segir tilviljun hafa ráðið því að skólastjóri Borgarholtsskóla hafi verið fyrstur í röð framhaldsskólastjóra að fá þau tíðindi að starf hans yrði auglýst. Hann hafnar því með öllu að ákvörðunin tengist Ingu Sæland eða gagnrýni skólastjórans. Hann þrái þvert á móti gagnrýni og hugmyndir. Ársæll Guðmundsson skólastjóri Borgarholtsskóla hefur ekki farið í grafgötur með þá skoðun sína að auglýsing starfsins tengist honum sérstaklega. Hefur þar aðallega verið rifjað upp mál Ingu Sæland sem hringdi í skólastjórann og gerði sig breiða vegna týnds skópars en einnig efasemdir Ársæls um skipulagsbreytingar á framhaldsskólakerfinu með nýjum svæðisskrifstofum. Skólastjórnendur hafa gagnrýnt ákvörðunina og hiti færðist í leikinn á Alþingi í gær þangað sem Guðmundur Ingi Kristinsson mennta- og barnamálaráðherra átti ekki heimangengt vegna sjúkrahúsdvalar. Hann skrapp þaðan í dag, sótti þingflokksfund og ræddi við fjölmiðla. „Þetta var gert af faglegum ástæðum vegna þess að við erum að breyta, við erum að setja upp svæðisskrifstofur og sú ákvörðun var tekin að eftir 17. september yrði farin þessi leið,“ segir Guðmundur Ingi. Hann vísar til 17. september þegar skipulagsbreytingarnar voru kynntar. „Það er tilviljun að það hitti svoleiðis á að skólastjóri Borgarholtsskóla er fyrstur inn í þetta,“ segir Guðmundur Ingi. Hann segir ákvörðunina ekki tengjast með neinum hætti máli Ingu Sæland, formanns Flokks fólksins, sem hringdi í skólastjórann í janúar vegna týnds skópars í Borgarholtsskóla. Ársæll hefur sagst telja að Inga hafi beitt sér fyrir ákvörðuninni vegna þess máls. „Alls ekki vegna þess að ég tilkynni henni um það síðasta mánudag að þetta stæði til og var þá löngu búinn að taka þessa ákvörðun.“ Þá skilur hann ekki í þeim kenningum að gagnrýni Ársæls á fyrirhugaðar breytingar séu ástæðan. Ekki frekar en að ákvörðunin hafi nokkuð með persónu Ársæls að gera. „Ég hef beðið um gagnrýni. Ég er fyrsti menntamálaráðherrann til að fara í alla framhaldsskólana, bað um gagnrýni og hugmyndir um hvernig væri hægt að gera svæðisskrifstofurnar.“ Hann hafi því þegar rætt við alla framhaldsskólameistara landsins, heimsótt þá alla í velheppnuðum ferðum um landið og muni ræða við þá eftir helgi á fundi sem verði boðaður. Þær heimsóknir séu líklega besta hugmynd sem hann hafi fengið. Hann skilji ekkert í athugasemdum um að vegið sé að tjáningarfrelsi stjórnenda. „Ég er að gera þetta á faglegum forsendum. Það vissu allir að þessi breyting stæði til. Ég bað um gagnrýni og ég bað líka um uppbyggjandi upplýsingar um hvernig við gætum gert þetta faglega og vel. Það er það sem við erum að vinna úr.“ Hann segist ekkert skilja í að lögmaður Ársæls vilji leiða forsætisráðherra, félags- og húsnæðismálaráðherra og sex aðstoðarmenn ráðherra fyrir dóm sem vitni í svokölluðu vitnaleiðslumáli. Það er gert til þess að leita sönnunar um atvik í tengslum við ákvörðun menntamálaráðherra um að auglýsa embætti Ársæls laust til umsóknar. „Mér finnst það eiginlega stórfurðulegt því ég tel mig vera að fara að lögum og reglum.“ Hann verði til svara í þinginu eftir helgi í óundirbúnum fyrirspurnum. Framhaldsskólar Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Skóla- og menntamál Flokkur fólksins Reykjavík Mál skólameistara Borgarholtsskóla Mest lesið Mölvuð rúða snemmbúin og leiðinleg jólagjöf Innlent Einfaldlega tilviljun að Ársæll sé fyrstur í röðinni Innlent Setja sjálf upp umferðarljós og gagnrýna ráðaleysi borgarinnar Innlent Vill leiða ráðherra og aðstoðarmannaskarann fyrir dóm Innlent Endurheimtu verðmætt hálsmenið úr þörmum þjófsins Erlent Annað hvort hörfi Úkraínumenn eða verði hraktir burt með valdi Erlent Óþekktir drónar stefndu á vél Selenskí við Írland Erlent Dagar Úffa mögulega taldir Innlent Kristrún bað forseta um að stöðva umræður Innlent Ferðabannið útvíkkað frá tólf ríkjum í yfir þrjátíu Erlent Fleiri fréttir „Það er verið að setja Austurland í frost“ Boðar tuttugu aðgerðir í málefnum fjölmiðla Einfaldlega tilviljun að Ársæll sé fyrstur í röðinni Önnur mesta rýrnun Hofsjökuls frá upphafi mælinga Vill leiða ráðherra og aðstoðarmannaskarann fyrir dóm Vill Kristrúnu fyrir dóm og óvissa um Eurovision Gervigreindin sé enn einn pensillinn í höndum listamanna Tímamót og bylting í nýju Konukoti Setja sjálf upp umferðarljós og gagnrýna ráðaleysi borgarinnar Mölvuð rúða snemmbúin og leiðinleg jólagjöf Fékk „útdrátt“ úr skýrslunni sem hann vísaði í Mjófirðingar í skýjunum og sjá fjörðinn sinn rísa á ný Dagar Úffa mögulega taldir Handtekinn eftir slagsmál á Laugavegi Eftiráskýringar ráðherra haldi engu vatni Yfir 120 stórfelld fíkniefnamál hjá tollinum Hafi engin afskipti haft af málinu Ráðherra hafnar afskiptum af málinu Útilokar ekki að fara í pólitík og bjóða sig fram í borginni Skólameisturum brugðið og þeir krefjast fundar með ráðherra Vonar að „eitt skemmt epli“ skemmi ekki fyrir hinum Ákvörðunin varði gagnrýni Ársæls ekki að neinu leyti Vænir ráðherra um valdníðslu og óskar skýringa Arftaki Sigríðar Bjarkar þarf að uppfylla þessi skilyrði Ábati Fjarðarheiðarganga metinn neikvæður um 37 milljarða króna Kristrún bað forseta um að stöðva umræður Karlaklefunum lokað í Sundhöllinni vegna rakaskemmda Samþykktu friðlýsingu Grafarvogs en tillaga um stækkun verndarsvæðis felld Manna þurfi átta stöðugildi til að halda óbreyttri starfsemi Fleiri en Seyðfirðingar óánægðir með samgönguáætlun Sjá meira