Ein­fald­lega til­viljun að Ár­sæll sé fyrstur í röðinni

Kolbeinn Tumi Daðason skrifar
Guðmundur Ingi segir skólastjóra Borgarholtsskóla einfaldlega fyrstan í röðinni eftir ákvörðun sem tekin var 17. september um skipulagsbreytingar á framhaldsskólakerfinu.
Mennta- og barnamálaráðherra segir tilviljun hafa ráðið því að skólastjóri Borgarholtsskóla hafi verið fyrstur í röð framhaldsskólastjóra að fá þau tíðindi að starf hans yrði auglýst. Hann hafnar því með öllu að ákvörðunin tengist Ingu Sæland eða gagnrýni skólastjórans. Hann þrái þvert á móti gagnrýni og hugmyndir.

Ársæll Guðmundsson skólastjóri Borgarholtsskóla hefur ekki farið í grafgötur með þá skoðun sína að auglýsing starfsins tengist honum sérstaklega. Hefur þar aðallega verið rifjað upp mál Ingu Sæland sem hringdi í skólastjórann og gerði sig breiða vegna týnds skópars en einnig efasemdir Ársæls um skipulagsbreytingar á framhaldsskólakerfinu með nýjum svæðisskrifstofum.

Skólastjórnendur hafa gagnrýnt ákvörðunina og hiti færðist í leikinn á Alþingi í gær þangað sem Guðmundur Ingi Kristinsson mennta- og barnamálaráðherra átti ekki heimangengt vegna sjúkrahúsdvalar. Hann skrapp þaðan í dag, sótti þingflokksfund og ræddi við fjölmiðla.

„Þetta var gert af faglegum ástæðum vegna þess að við erum að breyta, við erum að setja upp svæðisskrifstofur og sú ákvörðun var tekin að eftir 17. september yrði farin þessi leið,“ segir Guðmundur Ingi.

Hann vísar til 17. september þegar skipulagsbreytingarnar voru kynntar.

„Það er tilviljun að það hitti svoleiðis á að skólastjóri Borgarholtsskóla er fyrstur inn í þetta,“ segir Guðmundur Ingi.

Hann segir ákvörðunina ekki tengjast með neinum hætti máli Ingu Sæland, formanns Flokks fólksins, sem hringdi í skólastjórann í janúar vegna týnds skópars í Borgarholtsskóla. Ársæll hefur sagst telja að Inga hafi beitt sér fyrir ákvörðuninni vegna þess máls.

„Alls ekki vegna þess að ég tilkynni henni um það síðasta mánudag að þetta stæði til og var þá löngu búinn að taka þessa ákvörðun.“

Þá skilur hann ekki í þeim kenningum að gagnrýni Ársæls á fyrirhugaðar breytingar séu ástæðan. Ekki frekar en að ákvörðunin hafi nokkuð með persónu Ársæls að gera.

„Ég hef beðið um gagnrýni. Ég er fyrsti menntamálaráðherrann til að fara í alla framhaldsskólana, bað um gagnrýni og hugmyndir um hvernig væri hægt að gera svæðisskrifstofurnar.“

Hann hafi því þegar rætt við alla framhaldsskólameistara landsins, heimsótt þá alla í velheppnuðum ferðum um landið og muni ræða við þá eftir helgi á fundi sem verði boðaður. Þær heimsóknir séu líklega besta hugmynd sem hann hafi fengið. Hann skilji ekkert í athugasemdum um að vegið sé að tjáningarfrelsi stjórnenda.

„Ég er að gera þetta á faglegum forsendum. Það vissu allir að þessi breyting stæði til. Ég bað um gagnrýni og ég bað líka um uppbyggjandi upplýsingar um hvernig við gætum gert þetta faglega og vel. Það er það sem við erum að vinna úr.“

Hann segist ekkert skilja í að lögmaður Ársæls vilji leiða forsætisráðherra, félags- og húsnæðismálaráðherra og sex aðstoðarmenn ráðherra fyrir dóm sem vitni í svokölluðu vitnaleiðslumáli. Það er gert til þess að leita sönnunar um atvik í tengslum við ákvörðun menntamálaráðherra um að auglýsa embætti Ársæls laust til umsóknar.

„Mér finnst það eiginlega stórfurðulegt því ég tel mig vera að fara að lögum og reglum.“

Hann verði til svara í þinginu eftir helgi í óundirbúnum fyrirspurnum.

