Inkalla snuð vegna of mikils magns BPA-plastefna Lovísa Arnardóttir skrifar 23. desember 2025 15:32 Snuðin eru ekki lengur í sölu en gætu verið til á einhverjum heimilum. Aðsend Icepharma hf. hefur í samstarfi við Húsnæðis- og mannvirkjastofnun (HMS) innkallað nokkrar lotur af Curaprox snuðum frá neytendum. Icepharma hefur ekki haft vöruna til sölu síðan í nóvember 2024. Í tilkynningu kemur fram að varan sé einnig hætt í sölu hjá öllum söluaðilum. Innköllunin nái því aðeins til neytenda. Ástæða innköllunar er of hátt innihald af Bisfenóli A (BPA) mældist í neðangreindum lotum. Vörumerki Curaprox Vöruheiti Curaprox baby snuð V ö run ú mer 7612412 427172, 7612412 427189, 7612412 4271967612412 427219, 7612412 427202, 7612412 4272267612412 427233, 7612412 427240, 7612412 4272577612412 429992, 7612412 430004, 7612412 Lotunúmer 008006007009010011 Framleiðsluland Kína Innflytjandi Icepharma, Lyngháls 13 Dreifing Varan er hætt í sölu hjá öllum söluaðilum og innköllun nær því aðeins til neytenda Viðskiptavinir sem keypt hafa ofangreinda vöru eru beðnir um farga eða skila henni til Icepharma gegn fullriendurgreiðslu. Nánari upplýsingar veitir Birgitta Rún, Vörumerkjastjóri Curaprox í síma 540 8095 eða með tölvupósti á netfangið birgitta@icepharma.is Innköllun Börn og uppeldi