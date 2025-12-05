„Gervigreindin er náttúrlega bara einn enn pensilinn í höndum listamanna“ Hólmfríður Gísladóttir skrifar 5. desember 2025 10:25 Elías Þór Þorvarðarson kom með nesti með sér í Bítið. „Við fögnum þessari umræðu og okkur þykir mjög vænt um að fá að taka þátt í því að móta framtíðina,“ sagði Elías Þór Þorvarðarson, sölu- og markaðsstjóri Kjöríss, í Bítinu á Bylgjunni í morgun. Til umræðu voru umdeildar umbúðir jólaíss Kjöríss, sem voru teiknaðar með aðstoð gervigreindar. „Staðan er náttúrulega sú að gervigreindin er komin alls staðar,“ sagði Elías. „Konan mín kvartar undan því að ég tali meira við Candy mína en hana,“ sagði hann um nýjan aðstoðarmann sinn. Elías vildi meina að fólk gerði almennt fátt í dag án þess að leita aðstoðar hjá gervigreindinni. „Og það er bara alveg eins með listamenn; þeir eru farnir að nota þetta gríðarlega mikið. Og við erum að vinna ofboðslega mikið með listamönnum; það er sennilega ekkert fyrirtæki á landinu sem vinnur jafn mikið með listamönnum og við,“ sagði Elías og nefndi meðal annars Ice Guys sem dæmi. Mikið hefði legið á að koma jólaísnum á markað, þar sem um væri að ræða eina súkkulaði jólaísinn. Teiknari sem fyrirtækið ráðfærði sig við hefði tjáð mönnum að eina leiðin til að klára umbúðirnar með litlum fyrirvara væri að nota gervigreindina. „Gervigreindin er náttúrlega bara einn enn pensilinn í höndum listamanna,“ sagði Elías, spurður um „samstarf“ teiknarans og gervigreindarinnar. „Ég var alveg meðvitaður um að þessi umræða gæti komið upp, vegna þess að við vorum ekkert að reyna að fela það að hér væri gervigreindin vel nýtt. Bítið Gervigreind Myndlist Mest lesið Mölvuð rúða snemmbúin og leiðinleg jólagjöf Innlent Setja sjálf upp umferðarljós og gagnrýna ráðaleysi borgarinnar Innlent Annað hvort hörfi Úkraínumenn eða verði hraktir burt með valdi Erlent Endurheimtu verðmætt hálsmenið úr þörmum þjófsins Erlent Dagar Úffa mögulega taldir Innlent Mjófirðingar í skýjunum og sjá fjörðinn sinn rísa á ný Innlent Óheimilt að skjóta niður ólöglega dróna nema af þeim stafi hætta Erlent Gervigreind á jólaísnum hafi komið á óvart Viðskipti innlent Kristrún bað forseta um að stöðva umræður Innlent Handtóku sprengjumann eftir nærri því fimm ára leit Erlent Fleiri fréttir „Gervigreindin er náttúrlega bara einn enn pensilinn í höndum listamanna“ Tímamót og bylting í nýju Konukoti Setja sjálf upp umferðarljós og gagnrýna ráðaleysi borgarinnar Mölvuð rúða snemmbúin og leiðinleg jólagjöf Fékk „útdrátt“ úr skýrslunni sem hann vísaði í Mjófirðingar í skýjunum og sjá fjörðinn sinn rísa á ný Dagar Úffa mögulega taldir Handtekinn eftir slagsmál á Laugavegi Eftiráskýringar ráðherra haldi engu vatni Yfir 120 stórfelld fíkniefnamál hjá tollinum Hafi engin afskipti haft af málinu Ráðherra hafnar afskiptum af málinu Útilokar ekki að fara í pólitík og bjóða sig fram í borginni Skólameisturum brugðið og þeir krefjast fundar með ráðherra Vonar að „eitt skemmt epli“ skemmi ekki fyrir hinum Ákvörðunin varði gagnrýni Ársæls ekki að neinu leyti Vænir ráðherra um valdníðslu og óskar skýringa Arftaki Sigríðar Bjarkar þarf að uppfylla þessi skilyrði Ábati Fjarðarheiðarganga metinn neikvæður um 37 milljarða króna Kristrún bað forseta um að stöðva umræður Karlaklefunum lokað í Sundhöllinni vegna rakaskemmda Samþykktu friðlýsingu Grafarvogs en tillaga um stækkun verndarsvæðis felld Manna þurfi átta stöðugildi til að halda óbreyttri starfsemi Fleiri en Seyðfirðingar óánægðir með samgönguáætlun Íslenskur maður á níræðisaldri lést á Fjarðarheiði Þungt yfir Austfirðingum í dag Símtalið við Ingu skráð í skjalakerfi skólans Skólameistari ósáttur og hörð átök á þingi Ungliðar undirrita drengskaparheit Enn skorað á Willum Sjá meira