Manna þurfi átta stöðu­gildi til að halda ó­breyttri starf­semi

Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar
Hildigunnar Svavarsdóttir er forstjóri Sjúkrahússins á Akureyri.
Manna þarf átta stöðugildi til að hægt sé að halda endurhæfingarstarfsemi á Kristnesspítala óbreyttri. Starfsfólkið segir lokunina varða hagsmuni almennings og biðla til stjórnvalda að stíga inn í. Forstjóri Sjúkrahússins á Akureyri segist eiga í samtali við starfsfólkið um mögulegar lausnir.

Í gær lýstu hjúkrunarfræðingar, sjúkraliðar og annað starfsfólk lyflækningadeildar yfir verulegum áhyggjum þar sem loka eigi sjö daga plássi á Kristnesspítala um áramótin. Á Kristnesspítala fer fram endurhæfing en að sögn starfsfólks verða þeir sem þurfa á daglegri aðstoð að halda fluttir á bráðalegudeild Sjúkrahússins á Akureyri. 

Hildigunnur Svavarsdóttir, forstjóri SAk, segir í samtali við fréttastofu að til þess að halda óbreyttri starfsemi á Kristnesi þurfi að manna átta stöðugildi.

„Það er mannekla sem knýr þetta áfram,“ segir hún. „Það er eins og ég hef sagt að mönnun úti á landi er stór áskorun og við erum að leita allra lausna.“

Í opnu bréfi starfsfólks á Kristnesi segja þau málið varða hagsmuni almennings þar sem ákvörðunin rýri gæði endurhæfingar þeirra sem séu í brýnni þörf fyrir sérhæfða endurhæfingu.

Forsvarsmenn sjúkrahússins birtu í gær yfirlýsingu á vefsíðu hans vegna málsins. Þar segir að frá upphafi heimsfaraldursins árið 2020 hafi þurft að skerða endurhæfingarþjónustu á Kristnesi, einkum vegna manneklu.

„Á sama tíma hefur vaxandi fráflæðisvandi á bráðadeildum SAk leitt til þess að sjúklingum hefur í auknum mæli verið beint í þjónustu endurhæfingardeildar á Kristnesi,“ segir í yfirlýsingunni.

Mönnun tryggð yfir jólin

Fjallað hefur verið um mönnunarvanda á Sjúkrahúsinu á Akureyri undanfarnar vikur. Þrír læknar hafa sagt upp störfum vegna álags en dæmi séu um að læknar hafi verið á bakvakt í sautján sólarhringa samfleytt. Hildigunnur staðfestir að mönnun á Sjúkrahúsinu hefur verið tryggð yfir jólin. 

Til að tryggja áframhaldandi mönnun er til dæmis verið að líta til fólks sem býr nú þegar á Akureyri, komið á samstarfi við Landspítalann og reynt að lokka lækna sem starfa erlendis heim.

Athuga hvort aðrar lausnir séu fyrir hendi

Í yfirlýsingu Sjúkrahússins segir að í haust hafi verið ljóst að horfa þyrfti til breytinga á þjónustu vegna mönnunarvandans.

„Niðurstaðan var að hætta 7 daga endurhæfingu á Kristnesi og styrkja í staðinn 5 daga- og dagdeildarþjónustu fyrir fólk á öllum aldri. Frá því að ákvörðunin lá fyrir hefur verið unnið að fjölbreyttum lausnum,“ segir í yfirlýsingunni.

Meðal lausna var að stofna sérhæft endurhæfingarteymi nær bráðdeildum í því skyni að fjölga stöðugildum sjúkraþjálfara, iðjuþjálfa, félagsráðgjafa og talmeinafræðings. Nú þegar hafi öldrunarteymi verið stofnað sem leggja eigi aukna áherslu á heildrænt öldrunarmat og létta á mönnun lyflækna.

„Verkefnið er hins vegar afar umfangsmikið og flókið og mikið þarf til þess að settu markmiði sé náð - líkt og starfsfólk á lyflækningadeild hefur bent á í opnu bréfi sínu. Sjúkrahúsið stendur frammi fyrir mörgum áskorunum.“

Til að mynda sé húsnæði þess á Eyrarlandsvegi takmarkað vegna rakaskemmda og skortur á hjúkrunarrýmum á Akureyri hamli nauðsynlegum lausnum. Nýtt hjúkrunarheimili verður ekki tekið í notkun fyrr en árið 2028.

Hildigunnur segir forsvarsmenn eiga í samtali við starfsfólkið og kanna hvort einhverjar mögulegar lausnir séu fyrir hendi. Ákvörðun um að flytja þá sem þurfa á daglegri sérhæfingu að halda á bráðalegudeild hafi verið tekin en í ljósi stöðunnar og umræðunnar hafi verið ákveðið að fara dýpra í málin.

