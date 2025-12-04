Innlent

Inga Sæland félags- og húsnæðismálaráðherra segist ekki leggja til sameiningu einungis sameiningar vegna.

Inga Sæland félagsmálaráðherra segist ekki hafa beitt sér á neinum tímapunkti í máli Ársæls Guðmundssonar skólameistara Borgarholtsskóla. Hún hafi hvorki átt í samskiptum við samráðherra sína um málið, né beri hún nokkurn kala til hans.

Greint var frá því í gær að ákveðið hefði verið að starf Ársæls Guðmundssonar skólameistara Borgarholtsskóla yrði auglýst laust til umsóknar. 

Samkvæmt ráðuneyti menntamála var það vegna breytinga í framhaldsskólakerfinu sem Ársæll og lögmaður hans telja ekki trúlega skýringu.

Engin samskipti ráðherranna á milli málsins vegna

Ársæll segist telja að málið megi rekja til skómálsins svokallaða og að Inga Sæland félagsmálaráðherra hafi beitt sér í því að samningur hans yrði ekki endurnýjaður.

„Ég hef aldrei komið að því [máli Ársæls] á neinum tímapunkti. Ég baðst afsökunar fyrir ellefu mánuðum síðan á því að ég var með frumhlaup og hringdi í skólameistarann. Ég hélt að við hefðum í raun sammælst um það,“ sagði Inga í kvöld.

Inga sagðist jafnframt ekki hafa verið í neinum samskiptum við Guðmund Inga Kristinsson barna- og menntamálaráðherra varðandi stöðuna, ekki frekar en aðra ráðherra. Lögmaður Ársæls sendi Guðmundi bréf í dag þar sem hann óskaði eftir öllum samskiptum ráðherra á milli varðandi málið, sem og ítarlegri skýringu á ákvörðun ráðherra.

Blaðamenn búi til „alls konar farsa“

Berðu einhvern kala til Ársæls?

„Nei, alls ekki. Ég skil hann. Hann á bara kærleikskveðjur frá mér. Ég ber engan kala til hans,“ sagði Inga.

Skilurðu hvers vegna þetta gæti litið illa út?

„Já, þið eruð snillingar blaðamennirnir. Þið getið búið til alls konar farsa. En það eru engin fórnarlömb í þessum hildarleik sem átti sér stað á sínum tíma. Ég er ekki fórnarlamb og skólameistarinn er ekki fórnarlamb heldur er það drengurinn sem hætti í skólanum. Hann er eina fórnarlambið sem varð úr þessu írafári fyrir tæpum ellefu mánuðum síðan. En eins og ég segi baðst ég afsökunar, sagðist hafa verið í frumhlaupi. Ég var meiri amma þá en nýorðinn ráðherra. Ég veit betur og hef lært mína lexíu,“ sagði Inga Sæland félagsmálaráðherra.

