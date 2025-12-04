Gervigreind á jólaísnum hafi komið á óvart Tómas Arnar Þorláksson skrifar 4. desember 2025 22:39 Anton Jónas Illugason, formaður Félags íslenskra teiknara. vísir/bjarni Ódýrar leiðir í markaðssetningu með hjálp gervigreindar hafa áhrif á ímynd vöru og vörumerkja gagnvart neytendum. Formaður íslenskra teiknara segir það koma á óvart að Kjörís hafi notað gervigreind til að myndskreyta jólaís. Hér fyrir ofan má sjá jólaauglýsingu Coca-Cola í ár. Auglýsingin þykir umdeild vegna notkunar gervigreindar til að endurgera fræga auglýsingu fyrirtækisins frá 1995. Það hefur verið gagnrýnt af ýmsum sem vilja meina auglýsinguna bera þess merki að vera sálarlaus og skorta frumleika. Svo virðist sem stórfyrirtæki prófi sig áfram í auknum mæli við að nýta gervigreindina í markaðsefni fyrir ýmis konar vörur. Þróunin er þó ekki aðeins bundin við fyrirtæki fyrir utan landsteinana en sem dæmi skjóta reglulega upp kollinum íslenskar auglýsingar sem virðast vera gerðar með gervigreind. Til dæmis hefur bókaútgáfan Óðinsauga nýtt tækninýjungina til að myndskreyta barnabækur. Þetta og fleiri dæmi má sjá í spilaranum hér að neðan. Þá hafa orðið miklar umræður í kringum pakkningar jólaíss frá Kjörís en þar er gervigreind notuð til að myndskreyta pakkningar sem hefur lagst misvel í fólk. Samkvæmt hönnunarstofunni á bak við skreytinguna var þessi leið farin þar sem skammur tími var til stefnu. Markaðsdeild Kjöríss var meðvituð um gervigreindarnotkun. Anton Jónas Illugason, formaður Félags íslenskra teiknara, segist hafa orðið var við þó nokkra gervigreindar markaðsetningu undanfarið. Það komi á óvart að Kjörís fari þá leið. „Þetta endurspeglar einhvern veginn hvernig fyrirtæki koma fram og Kjörís slær mann sem fjölskyldufyrirtæki af landsbyggðinni og hefur verið með mikla natni í sínu markaðsstarfi. Manni finnst skrítið að sjá þau fara í svona ódýran kost sem er gervigreind. Sérstaklega fyrir jólatíðina sem er mjög tengd tilfinningum.“ Hann segir þó dæmi um að gervigreindin sé nýtt sem tól með góðum árangri. „En það sem maður virðist vera að sjá í sumum tilfellum er bara að treysta tólinu í blindni og bara stimpla eitthvað inn og treysta því sem hinni endanlegu afurð.“ Hann segir listamenn ekki þurfa að hafa of miklar áhyggjur að gervigreindin skipti þeim út og bendir á að ódýrari leiðir hafi áhrif á ímynd vöru og vörumerkis. „Ég held að neytendur hafi ekki mikinn húmor fyrir því að þau séu að spara svona mikið í sínu starfi við að tala við neytendur. Þá taparðu rosa mikilli viðskiptavild frá fólki. Þetta er smá svona: Þú ert að hreyta einhverju ódýru í mig en ég á að vera tryggur við þig sem neytandi.“ Auglýsinga- og markaðsmál Gervigreind Mest lesið Kristrún bað forseta um að stöðva umræður Innlent Vonar að „eitt skemmt epli“ skemmi ekki fyrir hinum Innlent Guðmundur Ingi á sjúkrahúsi Innlent Íslendingar í öðrum bílnum og erlendir ferðamenn í hinum Innlent Símtalið við Ingu skráð í skjalakerfi skólans Innlent Óttast að framtíð gamla Vesturbæjarins sé í húfi Innlent Tjáir sig um símtalið margfræga: „Hún var ekki í neinu jafnvægi“ Innlent Vöruðu við því að Bandaríkin gætu svikið Úkraínu og Evrópu Erlent Birtu áður óséðar myndir af einkaeyju Epsteins Erlent Koma Ársæli til varnar og telja ráðherra refsa honum fyrir skoðanir sínar Innlent Fleiri fréttir Fékk „útdrátt“ úr skýrslunni sem hann vísaði í Gervigreind á jólaísnum hafi komið á óvart Mjófirðingar í skýjunum og sjá fjörðinn sinn rísa á ný Dagar Úffa mögulega taldir Handtekinn eftir slagsmál á Laugavegi Eftiráskýringar ráðherra haldi engu vatni Yfir 120 stórfelld fíkniefnamál hjá tollinum Hafi engin afskipti haft af málinu Ráðherra hafnar afskiptum af málinu Útilokar ekki að fara í pólitík og bjóða sig fram í borginni Skólameisturum brugðið og þeir krefjast fundar með ráðherra Vonar að „eitt skemmt epli“ skemmi ekki fyrir hinum Ákvörðunin varði gagnrýni Ársæls ekki að neinu leyti Vænir ráðherra um valdníðslu og óskar skýringa Arftaki Sigríðar Bjarkar þarf að uppfylla þessi skilyrði Ábati Fjarðarheiðarganga metinn neikvæður um 37 milljarða króna Kristrún bað forseta um að stöðva umræður Karlaklefunum lokað í Sundhöllinni vegna rakaskemmda Samþykktu friðlýsingu Grafarvogs en tillaga um stækkun verndarsvæðis felld Manna þurfi átta stöðugildi til að halda óbreyttri starfsemi Fleiri en Seyðfirðingar óánægðir með samgönguáætlun Íslenskur maður á níræðisaldri lést á Fjarðarheiði Þungt yfir Austfirðingum í dag Símtalið við Ingu skráð í skjalakerfi skólans Skólameistari ósáttur og hörð átök á þingi Ungliðar undirrita drengskaparheit Enn skorað á Willum Íslendingar í öðrum bílnum og erlendir ferðamenn í hinum Grætur Fjarðarheiðargöng og vísar til banaslyssins Karlar telja hlutverkaskiptin jafnari Sjá meira